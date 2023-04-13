Cloudflare One est citée dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge

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Gartner a reconnu Cloudflare, dans l'édition 2023 du rapport « Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE) », pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision. Nous sommes ravis d'annoncer que la solution Cloudflare Zero Trust, qui fait partie de notre plateforme Cloudflare One, figure parmi seulement dix fournisseurs reconnus dans le rapport.

Cloudflare est l'unique nouveau fournisseur parmi les dix entreprises nommées dans cette édition annuelle du rapport Gartner® Magic Quadrant™. Pour en savoir plus sur notre position dans le rapport et consulter les commentaires de clients sur l'utilisation de Cloudflare One, suivez ce lien.

Cloudflare est également le fournisseur le plus récent au regard de la date de lancement de ses premiers produits sur le marché des solutions SSE. Nous avons lancé Cloudflare Access, notre exceptionnel produit de contrôle d'accès Zero Trust, il y a de cela un peu moins de cinq ans. Depuis, nous avons inauguré des centaines de fonctionnalités et présenté près d'une douzaine de produits supplémentaires, afin de créer une solution SSE exhaustive sur laquelle plus de 10 000 organisations comptent pour préserver la sécurité et la rapidité de leurs données, leurs appareils et leurs équipes. Si nous avons pu progresser aussi rapidement, c'est parce que nous avons développé Cloudflare One sur le même réseau que celui qui sécurise et accélère, aujourd'hui déjà, de vastes pans de l'Internet.

Nous mettons en œuvre nos services SSE sur les mêmes serveurs et les mêmes sites depuis lesquels sont servies certaines des plus grandes propriétés Internet du monde. Nous avons réuni des avantages existants, tels que le résolveur DNS le plus rapide du monde, la plateforme de traitement serverless de Cloudflare et la capacité de Cloudflare à router et accélérer le trafic dans le monde entier. Si notre présence dans le rapport est nouvelle, les clients qui optent pour Cloudflare One ne misent pas sur un fournisseur débutant ; ils choisissent une solution ultra-performante, fondée sur un réseau sécurisant déjà chaque jour des millions de destinations et des milliards d'utilisateurs.

Nous sommes flattés par la reconnaissance de Gartner cette semaine, et nous sommes encore plus enthousiasmés par les résultats que nous mettons aujourd'hui à la portée des clients. Cela dit, nous sommes loin d'en avoir terminé; et notre évolution ne fait que s'accélérer.

Qu'est-ce qu'une solution SSE ?

Une solution SSE (Security Service Edge) « sécurise l'accès au web, aux services cloud et aux applications privées. Ses fonctionnalités incluent le contrôle d'accès, la protection contre les menaces, la sécurité des données, la surveillance de la sécurité et le contrôle de l'utilisation acceptable, mis en œuvre par une intégration basée sur le réseau et les API. Une solution SSE est principalement déployée sous la forme d'un service cloud, et peut inclure des composants sur site ou basés sur des agents. »1

Le marché des solutions SSE s'est développé pour répondre aux besoins des organisations confrontées à une nouvelle catégorie de problèmes de sécurité. Il y a des années de cela, les équipes pouvaient préserver la sécurité de leurs appareils, leurs services et leurs données en se cachant du reste du monde, derrière un modèle de sécurité inspiré d'un « château fort entouré de douves ». Le périmètre défensif d'une entreprise correspondait littéralement aux murs de son bureau, et les applications étaient exécutées dans des armoires de serveurs ou des datacenters autogérés. Les entreprises pouvaient déployer des pare-feu, des proxies et des dispositifs de filtrage sous la forme d'équipements sur site. Les utilisateurs distants devaient s'accommoder des limitations de cette configuration en réacheminant leur trafic par le bureau physique, à l'aide d'un client de réseau privé virtuel (VPN) – une approche désormais obsolète.

L'effondrement de ce modèle a commencé lorsque les premières applications ont quitté l'enceinte des bâtiments. Les équipes ont commencé à migrer vers des outils SaaS et des fournisseurs de cloud public. Elles ne pouvaient désormais plus contrôler la sécurité en installant des équipements physiques sur le flux de leur unique voie d'accès à Internet.

Dans le même temps, les utilisateurs ont également commencé à travailler hors des bureaux, mettant à rude épreuve la capacité des réseaux privés autogérés à évoluer à la mesure du trafic. Les performances et la disponibilité pâtissaient de cette évolution, tandis que les coûts augmentaient, car les organisations devaient acheminer plus de trafic et déployer des solutions de fortune plus nombreuses afin d'essayer de gagner du temps.

Les acteurs malveillants ont également évolué. Les attaques sont devenues plus sophistiquées, exploitant la migration au-delà du périmètre de sécurité classique. Les équipements précédemment déployés n'étaient plus en mesure de s'adapter à l'évolution des modèles d'attaque, ainsi qu'à leur ampleur.

Les fournisseurs de solutions SSE proposent aux organisations une solution cloud à la mesure de ces défis. Les fournisseurs de solutions SSE assurent le déploiement et la maintenance des services de sécurité sur leurs points de présence, ou auprès d'un fournisseur de cloud public, et proposent ainsi aux entreprises un premier saut sécurisé avant leur connexion au reste de l'Internet ou à leurs outils internes. Cette approche permet aux équipes informatiques de supprimer les équipements physiques ou les appareils virtuels, dont la maintenance leur demandait jusqu'alors des journées entières. Les équipes responsables de la sécurité bénéficient de fonctionnalités de filtrage et de règles continuellement mises à jour, permettant de défendre l'infrastructure contre les nouvelles menaces.

Certaines fonctionnalités des solutions SSE ciblent le remplacement des plateformes d'accès à distance, en offrant aux clients la possibilité de connecter les utilisateurs à des outils internes avec des règles de contrôle d'accès de type Zero Trust. D'autres composantes d'une plateforme SSE se concentrent sur l'application d'une stratégie Zero Trust au reste de l'Internet ; ils remplacent ainsi les équipements de filtrage sur site d'une entreprise par des pare-feu, des résolveurs et des proxys dans le cloud, qui filtrent et journalisent le trafic transmis depuis un appareil au plus près de l'utilisateur, plutôt que d'imposer un réacheminement vers un emplacement centralisé.

Et le modèle SASE ?

Peut-être connaissez-vous également le terme Secure Access Service Edge (SASE). Nous entendons plus souvent les clients parler de leurs objectifs en matière de déploiement de solutions « SASE » que de solutions « SSE ». Le modèle SASE étend la définition du modèle SSE afin d'inclure la gestion de la connectivité du trafic devant être sécurisé. Les fournisseurs de solutions NaaS (« Network as a Service ») aident les entreprises à connecter leurs utilisateurs, leurs appareils, leurs sites et leurs services, tandis que les fournisseurs de solutions SSE sécurisent ce trafic.

La plupart des fournisseurs se concentrent sur un côté de l'équation seulement. Les fournisseurs de solutions NaaS commercialisent des solutions SD-WAN « Software-Defined Wide Area Network », d'interconnexion et d'optimisation du trafic afin d'aider les entreprises à gérer et accélérer leur connectivité ; cependant, la nécessité pour ces entreprises de transmettre tout leur trafic à un fournisseur de solution SSE aux fins du filtrage annule les avantages de cette approche. Les fournisseurs de solutions SSE proposent des outils de sécurité adaptés à pratiquement tous les types de trafic ; toutefois, leurs clients doivent encore acheter des services de connectivité réseau supplémentaires pour acheminer ce trafic vers leurs sites.

Cloudflare One est une plateforme SASE à fournisseur unique. Cloudflare propose aux entreprises une solution NaaS complète, permettant de transmettre tout le trafic au réseau de Cloudflare, sur lequel nous pouvons aider les équipes à maîtriser la connectivité et améliorer les performances. Les entreprises peuvent faire leur choix parmi des solutions d'accès direct (on-ramp) flexibles, telles que des routeurs matériels existants, des agents exécutés sur des ordinateurs portables et des appareils mobiles, des interconnexions physiques et virtuelles ou le connecteur du « dernier kilomètre » de Cloudflare.

Lorsque ce trafic atteint le réseau de Cloudflare, nos services SSE appliquent un filtrage de sécurité aux mêmes emplacements depuis lesquels nous assurons la gestion et le routage de la connectivité. La solution SSE de Cloudflare n'ajoute pas de sauts supplémentaires ; nous effectuons le filtrage et la journalisation en ligne avec le trafic que nous accélérons pour le compte de nos clients. La valeur de notre solution SASE à fournisseur unique n'est qu'un autre aboutissement d'une obsession que nous avons depuis le lancement de notre proxy inverse, il y a plus de dix ans de cela : les clients ne devraient pas avoir à compromettre les performances pour renforcer la sécurité, et inversement.

Alors, comment Cloudflare One s’intègre-t-elle à cette approche ?

Cloudflare One connecte les entreprises aux outils dont elles ont besoin, tout en sécurisant leurs appareils, leurs applications et leurs données, sans compromettre les performances. La plateforme réunit deux composants principaux : nos produits Cloudflare Zero Trust, qui représentent notre offre SSE, et notre solution Network-as-a-Service. Même si cette annonce distingue ces fonctionnalités, nous préférons parler de la façon dont elles fonctionnent ensemble.

La solution Magic WAN, l'offre Network-as-a-Service de Cloudflare, étend notre réseau, permettant aux clients de l'utiliser comme s'il était le leur. Les entreprises peuvent ainsi tirer profit des investissements que nous avons réalisés pendant plus d'une décennie afin de construire l'un des réseaux les plus interconnectés, les plus performants et les plus disponibles au monde. Les équipes peuvent connecter, par l'intermédiaire de Cloudflare, des appareils nomades individuels, des bureaux et des sites physiques, mais également des réseaux et des datacenters entiers au reste de l'Internet ou à des destinations internes.

Nous voulons que les clients puissent nous transmettre leur trafic le plus facilement possible ; c'est pourquoi nous proposons de nombreux accès directs (on-ramp) flexibles, qui s'intègrent facilement à leur infrastructure existante. Les entreprises peuvent utiliser notre agent d'itinérance pour connecter les appareils des utilisateurs ; notre service Cloudflare Tunnel pour gérer la connectivité au niveau des applications ; des tunnels au niveau du réseau depuis notre connecteur Magic WAN ou leur routeur ou équipement SD-WAN existant, et/ou des interconnexions physiques ou virtuelles directes pour établir une connectivité dédiée à l'infrastructure sur site ou dans le cloud, dans plus de 1 600 emplacements à travers le monde. Lorsque les paquets atteignent l'emplacement Cloudflare le plus proche, nous effectuons l'optimisation, l'accélération et la journalisation, afin de fournir aux clients une visibilité de leurs flux de trafic.

Au lieu de transmettre ce trafic accéléré à un intermédiaire supplémentaire aux fins du filtrage de sécurité, notre plateforme Cloudflare Zero Trust peut prendre le relais afin d'assurer un filtrage de sécurité SSE au même emplacement (généralement, sur le même serveur) que nos fonctionnalités NaaS. Les entreprises peuvent choisir les fonctionnalités SSE qu'elles souhaitent déployer afin de renforcer leur stratégie de sécurité au fil du temps.

Cloudflare One et la suite de fonctionnalités SSE

Les fonctionnalités de sécurité incluses dans Cloudflare One offrent aux entreprises une couverture SSE complète, quelle que soit leur taille. Il suffit aux clients de transmettre le trafic à un emplacement Cloudflare situé à quelques millisecondes de leurs utilisateurs, et Cloudflare Zero Trust s'occupe de tout le reste.

Fonctionnalités SSE de Cloudflare One

Contrôle des accès Zero TrustCloudflare propose une alternative Zero Trust aux solutions VPN pour les équipes qui hébergent et contrôlent leurs propres ressources. Les clients peuvent déployer un réseau privé à l'intérieur du réseau de Cloudflare, pour une connectivité plus traditionnelle, ou étendre l'accès aux sous-traitants, sans qu'aucun agent ne soit nécessaire. Quelle que soit la manière dont les utilisateurs se connectent, et quel que soit le type de destination dont ils ont besoin, le réseau de Cloudflare offre aux administrateurs la possibilité de développer des règles granulaires sur une base globale ou par ressource. Les équipes peuvent associer un ou plusieurs fournisseurs d'identité, niveaux de sécurité des appareils, ainsi que d'autres sources de signaux afin de déterminer quand et comment un utilisateur doit pouvoir se connecter.

Les organisations peuvent également étendre ces types de règles de contrôle d'accès Zero Trust aux applications SaaS, lorsqu'elles ne contrôlent pas l'hébergement, en déployant le proxy d'identité de Cloudflare dans le flux de connexion. Elles peuvent continuer à utiliser leur fournisseur d'identités existant, tout en ajoutant à celui-ci des contrôles supplémentaires, tels que le niveau de sécurité des appareils, le pays et l'authentification multifacteur.

filtrage DNSLa solution de filtrage DNS de Cloudflare s'exécute sur le résolveur DNS le plus rapide du monde, qui assure le filtrage et l'enregistrement des requêtes DNS provenant d'appareils individuels ou de certains des plus vastes réseaux du monde.

Pare-feu réseauLes organisations gérant des pare-feu physiques sur site ou des équivalents dans le cloud peuvent remplacer leurs boîtiers obsolètes en acheminant leur trafic via Cloudflare, où notre solution FWaaS (« Firewall-as-a-Service ») permet de filtrer et de journaliser le trafic. Notre pare-feu réseau inclut des fonctionnalités de filtrage en couche 3 et couche 7 et de détection d'intrusions, ainsi que des intégrations directes avec nos flux d'informations sur les menaces et les autres composants de notre suite SSE. Il permet aux équipes de sécurité d'élaborer des politiques sophistiquées, sans les inconvénients liés aux équipements traditionnels : pas de planification de la capacité ou de la redondance, pas de restrictions du débit, pas de correctifs ou de mises à niveau manuelles.

Secure Web GatewayLe service Secure Web Gateway (SWG) de Cloudflare inspecte, filtre et enregistre le trafic dans un PoP Cloudflare proche de l'utilisateur, quel que soit son lieu de travail. Le service SWG peut bloquer les requêtes HTTP transmises à des destinations présentant un risque, analyser le trafic à la recherche de virus et de logiciels malveillants et contrôler le routage du trafic vers le reste de l'Internet, sans nécessiter le déploiement d'équipements supplémentaires ou de services virtualisés.

CASB interne et Shadow ITLa prolifération des applications SaaS peut aider les équipes à réduire les coûts, mais elle comporte un risque réel : les utilisateurs préfèrent parfois des outils autres que ceux sélectionnés par les équipes informatiques ou de sécurité. La solution CASB (Cloud Access Security Broker) interne de Cloudflare fournit aux administrateurs les outils nécessaires pour s'assurer que les employés utilisent les applications SaaS comme ils doivent le faire. Les équipes peuvent élaborer des règles de contrôle des utilisateurs afin d'empêcher les employés de se connecter à des comptes personnels, développer des politiques autorisant uniquement le téléchargement de certains types de fichiers vers des applications SaaS approuvées et configurer des filtres interdisant aux employés d'utiliser des services non approuvés.

Le service de Cloudflare dédié au « Shadow IT » (informatique fantôme) analyse et catalogue le trafic des utilisateurs vers Internet, afin d'aider les équipes informatiques et de sécurité à détecter et surveiller l'utilisation non autorisée d'applications SaaS. Par exemple, les équipes peuvent s'assurer que le cloud approuvé par leurs soins est l'unique emplacement vers lequel les utilisateurs peuvent transférer des documents.

CASB (Cloud Access Security Broker) orienté APILe super-pouvoir de Cloudflare, c'est son réseau ; mais parfois, les pires attaques tirent parti de l'immobilité des données. Les équipes qui adoptent des applications SaaS peuvent partager des produits professionnels et collaborer depuis n'importe quel emplacement ; cette même praticité peut permettre à des erreurs ou à des acteurs malveillants de provoquer de graves violations de données.

Dans certains cas, les employés peuvent diffuser trop largement un document contenant des informations sensibles en sélectionnant incorrectement une option dans le menu « Partager ». D'un simple clic, une feuille de calcul contenant les coordonnées d'un client peut devenir accessible au public sur Internet. Dans d'autres cas, des utilisateurs peuvent partager un rapport avec leur compte personnel, sans même se rendre compte qu'ils viennent d'enfreindre les règles de conformité internes.

Quelle que soit l'origine de la violation potentielle de données, le CASB orienté API de Cloudflare analyse continuellement les applications SaaS utilisées par votre équipe afin de détecter les erreurs de configuration et les pertes de données potentielles. Si une violation est détectée, le CASB de Cloudflare alerte les administrateurs et fournit une méthodologie complète afin remédier à l'incident.

Protection contre la perte de donnéesLe service de prévention des pertes de données de Cloudflare analyse le trafic afin de détecter et bloquer les pertes de données potentielles. Les administrateurs peuvent faire leur choix parmi des profils prédéfinis courants, tels que des numéros de sécurité sociale ou de carte de paiement ; ils peuvent également créer leurs propres critères à l'aide d'expressions régulières, ou encore définir une intégration avec les étiquettes de confidentialité de Microsoft.

Isolement de navigateur à distanceLe service d'isolement de navigateur de Cloudflare exécute un navigateur sur le réseau de Cloudflare, dans un datacenter situé à quelques millisecondes de l'utilisateur, puis transmet le rendu vectoriel de la page web consultée à l'appareil local. Les membres de l'équipe peuvent utiliser n'importe quel navigateur moderne et, contrairement à d'autres approches, l'expérience d'Internet proposée par ce service reste identique à l'expérience habituelle d'Internet. Les administrateurs peuvent isoler des sites à la volée, en choisissant d'isoler uniquement les destinations inconnues ou en fournissant aux sous-traitants un poste de travail sans agent. Les équipes de sécurité peuvent ajouter des protections supplémentaires, telles que l'interdiction du copier-coller ou de l'impression.

La sécurité au-delà du modèle SSE

De nombreux clients qui nous parlent de leurs objectifs en matière de déploiement de solutions SSE ne sont pas prêts à adopter tous les services de sécurité de la catégorie dès le jour un. Ils ont plutôt tendance à établir des objectifs stratégiques de déploiement de solutions SSE et à résoudre les problèmes tactiques immédiats. Cela ne pose aucun problème : nous pouvons venir à la rencontre des clients à l'endroit où commence leur parcours – et parfois, ce parcours commence par des problématiques qui ne relèvent pas pleinement de la définition actuelle d'une solution SSE. Nous pouvons également aider les clients dans ce domaine.

De nombreux types d'attaques que vise à prévenir le modèle SSE commencent par un e-mail ; or, cette problématique ne relève pas complètement de la définition traditionnelle d'une solution SSE. Des acteurs malveillants ciblent des employés particuliers ou des effectifs entiers avec des liens de phishing ou des logiciels malveillants, que la fonctionnalité de filtrage par défaut actuellement proposée par les fournisseurs de services de messagerie ne permet pas de détecter.

Nous aspirons à aider les clients à arrêter ces attaques au niveau de la boîte de réception, avant qu'il ne soit nécessaire de déclencher des fonctionnalités SSE telles que le filtrage DNS ou le service SWG. Cloudflare One inclut une solution ultra-performante de sécurité des e-mails, avec son produit Area 1, permettant de protéger les équipes indépendamment de leur fournisseur de services de messagerie. Area 1 n'est pas seulement une solution autonome intégrée à notre plateforme SSE ; les fonctionnalités de Cloudflare Zero Trust opèrent plus efficacement avec Area 1. Les liens contenus dans des e-mails suspects peuvent être ouverts dans un navigateur isolé, par exemple, afin d'offrir aux clients un modèle de sécurité avec une défense en profondeur, sans risquer d'entraîner une multiplication des tickets transmis au service d'assistance informatique.

Les clients de Cloudflare One peuvent également tirer profit d'une autre plateforme de la solution Cloudflare reconnue par Gartner : notre suite de sécurité des applications. Les incomparables fonctionnalités de sécurité des applications de Cloudflare, à l'image de notre pare-feu d'applications web et de notre service d'atténuation des attaques DDoS, peuvent être déployées en interne avec nos fonctionnalités de sécurité Zero Trust. En un seul clic, les équipes peuvent ajouter à leurs outils internes des alertes de gestion des bots, une protection des API et une mise en cache plus rapide.

Pourquoi choisir Cloudflare ?

Plus de 10 000 organisations se fient à Cloudflare One pour connecter et sécuriser leur entreprise. Cloudflare One aide à protéger et accélérer les équipes de la plus grande organisation informatique du monde, le gouvernement fédéral américain, mais également celles de milliers de petits groupes qui dépendent de notre offre gratuite. Il y a quelques mois de cela, nous nous sommes entretenus avec des clients dans le cadre de notre CIO Week, afin d'écouter les raisons pour lesquelles ils choisissent Cloudflare One. Leurs commentaires s'articulaient autour de quelques thématiques cohérentes.

1) Cloudflare One offre une sécurité plus complètePratiquement tous les fournisseurs de solutions SSE offrent une sécurité renforcée par rapport au modèle traditionnel du « château fort entouré de douves », mais ce n'est pas une mince affaire. Nous avons conçu les fonctionnalités de sécurité de Cloudflare One pour qu'elles soient les meilleures de leur catégorie. Notre incomparable solution de contrôle d'accès offre plus d'options intégrées, vous permettant de contrôler les utilisateurs autorisés à se connecter aux outils sur lesquels repose votre activité.

Nous travaillons en partenariat avec d'importants fournisseurs d'identité et plateformes de protection des points de terminaison, tels que Microsoft et CrowdStrike, afin de fournir une alternative Zero Trust, supérieure à toutes les offres disponibles sur le marché, aux solutions VPN. En ce qui concerne le filtrage sortant, chaque option de filtrage repose sur des informations sur les menaces collectées et organisées par Cloudforce One, notre équipe spécialisée dans l'étude des menaces.

2) Cloudflare One rend votre équipe plus réactiveCloudflare One accélère l'expérience de vos utilisateurs finaux dès l'instant où ils se connectent à Internet, notamment grâce au résolveur DNS le plus rapide du monde. Les utilisateurs finaux transmettent ces requêtes DNS et établissent la connectivité via un tunnel sécurisé, optimisé en fonction des commentaires des millions d'utilisateurs qui se fient à notre proxy de transfert grand public. Des sites entiers se connectent au réseau de Cloudflare par le biais de différentes options de tunnel ; sur notre réseau, nous sommes le fournisseur de connectivité le plus rapide pour la plupart des 3 000 plus grands réseaux du monde.

Nous en concurrence avec les fournisseurs de connectivité pure et nous évaluons notre solution face aux leurs. Lorsque nous nous mesurons à des fournisseurs de solutions SSE pures, telles que Zscaler, nous offrons des performances considérablement supérieures, de 38 % à 59 % selon le scénario d'utilisation.

3) Cloudflare One est plus facile à gérer.Les produits Cloudflare Zero Trust sont uniques sur le marché des solutions SSE, car nous proposons une offre gratuite couvrant pratiquement toutes les fonctionnalités. Nous mettons gratuitement ces services à la disposition des groupes comptant jusqu'à 50 utilisateurs, car nous pensons que la sécurité sur Internet doit être accessible à toutes les entreprises, quel que soit leur budget.

Une conséquence de cet engagement est que nous avons développé des produits qui doivent être faciles à utiliser. Contrairement à d'autres fournisseurs de solutions SSE, qui proposent uniquement leurs produits aux entreprises et peuvent confier le déploiement à de grands intégrateurs de systèmes, nous avons dû créer une solution pouvant être déployée par n'importe quelle équipe, des organisations de défense des droits de l'homme qui ne disposent pas d'un service informatique à temps plein jusqu'aux jeunes entreprises qui aspirent à passer plus de temps à développer leur activité qu'à se préoccuper de leurs vulnérabilités.

Nous savons également que les administrateurs veulent plus d'options qu'un simple tableau de bord intuitif. Nous proposons la prise en charge d'API pour la gestion de chaque fonctionnalité de Cloudflare One, et nous gérons également un fournisseur Terraform pour les équipes qui désirent recourir à une gestion Configuration-as-Code sous la supervision de pairs.

4) Cloudflare One est la plus rentable des solutions SASE complètesCloudflare est responsable de la livraison et la sécurisation de millions de sites web sur Internet chaque jour. Pour supporter ce volume de trafic, nous avons dû construire notre réseau en priorisant l'étendue et la rentabilité.

Le trafic du réseau interne des plus grandes entreprises n'est pas (encore) à la mesure du volume des propriétés Internet, même modérément populaires. Lorsque ces équipes transmettent du trafic à Cloudflare One, nous nous appuyons sur les mêmes équipements et datacenters que ceux sur lesquels repose notre activité de services d'application pour mettre en œuvre des fonctionnalités de sécurité et de connectivité réseau. Nous pouvons ainsi contribuer à fournir une sécurité exhaustive à toutes les équipes, à un tarif rendu possible par notre investissement dans notre réseau.

5) Cloudflare peut être votre unique fournisseur de sécuritéCloudflare One n'est que la composante la plus récente de la plateforme Cloudflare à être reconnue dans les rapports d'analystes de l'industrie. En 2022, Cloudflare a été nommée Leader par Gartner dans la catégorie « Web Application and API Protection (WAAP) ». Lorsque les clients optent pour Cloudflare pour relever leurs défis en matière de solutions SSE, ils ont l'opportunité d'ajouter des solutions d'exception, provenant toutes du même fournisseur.

Des dizaines de cabinets d'analystes indépendants continuent de reconnaître Cloudflare pour sa capacité à fournir des résultats à ses clients avec des services tels que la protection contre les attaques DDoS, la gestion des bots, le réseau CDN et le traitement à la périphérie.

Et ensuite ?

Lorsque les clients optent pour Cloudflare One, ils font confiance à notre réseau pour sécuriser les aspects les plus sensibles de leur entreprise, sans toutefois grever leur activité. Nous sommes reconnaissants aux plus de 10 000 organisations qui nous ont choisi comme fournisseur ces cinq dernières années, qu'il s'agisse de petites équipes utilisant notre offre gratuite, de sociétés du classement Fortune 500 ou d'agences gouvernementales.

L'annonce d'aujourd'hui ne fait qu'accélérer l'élan de Cloudflare One. Nous nous concentrons sur le développement de la prochaine vague de fonctionnalités de sécurité et de connectivité dont nos clients ont, à leur tour, besoin pour se concentrer sur leur mission. Nous allons continuer à accélérer, afin d'aider un nombre croissant d'organisations. Vous souhaitez commencer ce parcours à nos côtés ? Dites-le-nous ici et nous vous contacterons.

Gartner, « Magic Quadrant for Security Service Edge », Analyste(s) : Charlie Winckless, Aaron McQuaid, John Watts, Craig Lawson, Thomas Lintemuth, Dale Koeppen, 10 avril 2023.

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1https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/security-service-edge-sse

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