Récapitulatif de la Speed Week 2023
2023-06-26
Récapitulatif de l'ensemble des annonces effectuées au cours de la Speed Week 2023...Continuer à lire »
2023-06-26
Récapitulatif de l'ensemble des annonces effectuées au cours de la Speed Week 2023...Continuer à lire »
2023-06-23
Aujourd'hui, nous améliorons notre prise en charge de la compression Brotli, permettant ainsi la compression Brotli de bout en bout des contenus web. La compression joue un rôle essentiel en réduisant le nombre d'octets lors des transferts de données... ...
2023-06-23
Plus de 162 millions de fans ont suivi l'édition 2023 du concours Eurovision de la chanson – la première édition lors de laquelle les citoyens de pays non participants pouvaient participer au vote...
2023-06-23
Getting the domain transfer process wrong could mean downtime and disruption. We’ve built a domain transfer checklist to help you quickly and safely transfer your domains to Cloudflare...
2023-06-22
Cloudflare annonce la version bêta du service Digital Experience Monitoring. (DEX, surveillance de l'expérience numérique), une offre Zero Trust conçue pour améliorer la visibilité des équipes chargées de l'informatique et du réseau sur les problèmes de connectivité et de performances des......
21 juin 2023
Cloudflare est la passerelle web sécurisée la plus rapide dans 42 % des scénarios de test, soit le chiffre le plus élevé parmi tous les fournisseurs. Cloudflare est 46 % plus rapide que Zscaler, 56 % plus rapide que Netskope et 10 % plus rapide que Palo Alto pour l'accès réseau Z...
20 juin 2023
Nous sommes très heureux aujourd'hui de dévoiler le Cloudflare Observatory, notre nouvel onglet Vitesse, perfectionné et remis au goût du jour....
19 juin 2023
Nous sommes heureux d'annoncer que nous rendons les services Early Hints et Fetch Priorities automatiques grâce à la puissance du réseau de Cloudflare...
18 juin 2023
Cloudflare démontre qu'elle est la plus rapide dans son domaine. En outre, nous faisons en sorte qu'il soit le plus facile possible pour nos utilisateurs d'atteindre ces chiffres...
17 septembre 2021
Pendant la Speed Week, nous avons beaucoup parlé des services qui rendent le web plus rapide : Argo 2.0 pour un meilleur routage en cas de perturbations sur le réseau Internet, Orpheus pour assurer la disponibilité des serveurs d'origine depuis n'importe quel site...
22 mai 2019
Mon équipe : l'équipe Cloudflare PROTOCOLS est responsable de la terminaison du trafic HTTP à la périphérie du réseau Cloudflare. Nous traitons avec des fonctionnalités liées à : Gestion des protocoles TCP, QUIC, TLS et des certificats sécurisés, HTTP/1 et HTTP/2....
20 mai 2019
Félicitations pour avoir passé la Speed Week. La semaine dernière, Cloudflare a : décrit la manière dont notre réseau mondial accélère Internet, lancé un modèle de hiérarchisation HTTP/2 visant à améliorer les expériences Web sur tous les navigateurs...
16 mai 2019
Today we’re excited to introduce Concurrent Streaming Acceleration, a new technique for reducing the end-to-end latency of live video on the web when using Stream Delivery....
14 mai 2019
HTTP/2 promettait un Web beaucoup plus rapide et Cloudflare a déployé l’accès HTTP/2 à tous nos clients il y a très longtemps. Mais une caractéristique de HTTP/2, la hiérarchisation...
13 mai 2019
Bienvenue à Speed Week ! Chaque jour de la semaine, nous allons parler de quelque chose que Cloudflare fait pour rendre Internet résolument plus rapide pour tout le monde....