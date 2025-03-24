Security Week 2025 : récapitulatif

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Merci de nous avoir suivi pendant cette nouvelle Security Week chez Cloudflare. Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par notre équipe pour rendre Internet plus sûr et contribuer à la défense contre les menaces émergentes. Comme l'a souligné notre RSSI Grant Bourzikas dans son article inaugural de cette semaine, les équipes de sécurité travaillent dans un contexte marqué par une intensification rapide de la complexité provoquée par la prolifération des fournisseurs, l'essor de l'IA, et une surface toujours croissante à protéger.

Tandis que nous travaillons sans relâche pour faire face à de nouvelles difficultés, les semaines consacrées à l'innovation, telles que la Security Week, nous offrent une occasion précieuse de communiquer nos perspectives et de nouer un dialogue avec l'ensemble de la communauté Internet. Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous souhaitons contribuer à la protection d'Internet contre l’arrivée des superordinateurs quantiques, à la préservation du revenu des créateurs de contenus contre l’extraction non autorisée de contenu par l'IA, à la sensibilisation aux dernières menaces Internet et à la recherche de nouveaux moyens pour limiter la réutilisation des mots de passe compromis. Il faudra tout un village pour réaliser cette prouesse. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui se sont adressés à nous au sujet de ces problèmes par le biais des réseaux sociaux, ont contribué à nos référentiels open source et nous ont contactés par le biais de notre programme de partenaires technologiques afin de travailler avec nous sur les problématiques les plus importantes pour eux. Pour nous, c'est l'aspect le plus intéressant.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des annonces de la semaine :

Contribuer à rendre l'Internet plus sûr

Recherches sur les menaces issues du réseau qui voit le plus de menaces

Sécuriser les modèles et se protéger contre les menaces liées à l'IA

Simplifier la sécurité

La sécurité des données, partout, à chaque instant

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Pour en savoir plus sur les grandes annonces de la Security Week, consultez les segments CFTV , dans lesquels notre équipe communique encore plus de détails sur les dernières mises à jour.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine semaine consacrée à l'innovation