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Security Week 2025 : récapitulatif

2025-03-24

Lecture : 5 min.
Cet article est également disponible en English, en 繁體中文, en Deutsch, en 日本語, en 한국어, en Español, en Nederlands et en 简体中文.

Merci de nous avoir suivi pendant cette nouvelle Security Week chez Cloudflare. Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par notre équipe pour rendre Internet plus sûr et contribuer à la défense contre les menaces émergentes. Comme l'a souligné notre RSSI Grant Bourzikas dans son article inaugural de cette semaine, les équipes de sécurité travaillent dans un contexte marqué par une intensification rapide de la complexité provoquée par la prolifération des fournisseurs, l'essor de l'IA, et une surface toujours croissante à protéger.

Tandis que nous travaillons sans relâche pour faire face à de nouvelles difficultés, les semaines consacrées à l'innovation, telles que la Security Week, nous offrent une occasion précieuse de communiquer nos perspectives et de nouer un dialogue avec l'ensemble de la communauté Internet. Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous souhaitons contribuer à la protection d'Internet contre l’arrivée des superordinateurs quantiques, à la préservation du revenu des créateurs de contenus contre l’extraction non autorisée de contenu par l'IA, à la sensibilisation aux dernières menaces Internet et à la recherche de nouveaux moyens pour limiter la réutilisation des mots de passe compromis. Il faudra tout un village pour réaliser cette prouesse. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui se sont adressés à nous au sujet de ces problèmes par le biais des réseaux sociaux, ont contribué à nos référentiels open source et nous ont contactés par le biais de notre programme de partenaires technologiques afin de travailler avec nous sur les problématiques les plus importantes pour eux. Pour nous, c'est l'aspect le plus intéressant.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des annonces de la semaine :

Contribuer à rendre l'Internet plus sûr

Titre

Extrait

La cryptographie conventionnelle est en danger. Passez à la cryptographie post-quantique grâce à Cloudflare Zero Trust.

Bonne nouvelle ! Les entreprises peuvent désormais protéger le trafic sensible de leur réseau contre les menaces quantiques avec la tunnellisation grâce à la plateforme Zero Trust de Cloudflare.

Cloudflare fait appel à l'automatisation pour prendre à bras-le-corps le problème du phishing

Découvrez comment Cloudflare s'appuie sur son système d'informations sur les menaces et les produits de sa plateforme pour développeurs pour automatiser les signalements d'abus liés au phishing.

Faire progresser la sécurité des comptes dans le cadre de l'engagement pris par Cloudflare envers la promesse Secure by Design de la CISA

Cloudflare a accompli des progrès considérables dans la promotion de l'adoption de l'authentification multifacteur (MFA). Grâce à l'ajout récent de connexions sociales à l'aide des identifiants Apple et Google, nous avons rendu la sécurisation des accès plus faciles à mettre en œuvre pour nos utilisateurs.

La solution Cloudflare Email Security est désormais disponible gratuitement pour les partis et les campagnes politiques dans le cadre de Cloudflare for Campaigns

Nous nous réjouissons d'annoncer que Cloudflare for Campaigns inclut désormais la solution Cloudflare Email Security, une couche supplémentaire de protection pour les systèmes de courrier électronique utilisés lors des campagnes politiques.

Une sécurité renforcée et un contrôle simplifié grâce à une protection automatisée contre les botnets, à une sélection de suites de chiffrement et à plusieurs mises à jour d'URL Scanner

Bénéficiez d'une sécurité renforcée et d'un contrôle simplifié ! À l'occasion de la Security Week, Cloudflare dévoile une protection automatisée contre les botnets, des suites de chiffrement flexibles et une version mise à jour d'URL Scanner.

La réutilisation des mots de passe est une pratique : près de la moitié des identifiants sont compromis

Près de la moitié des tentatives de connexion observées sur les sites web protégés par Cloudflare impliquaient des identifiants compromis. Le problème omniprésent que constitue la réutilisation des mots de passe permet des attaques de bot automatisées à grande échelle.

Recherches sur les menaces issues du réseau qui voit le plus de menaces 

Titre

Extrait

Lancement d'un contexte amélioré pour l'activité des acteurs menaçants à l'aide de Cloudforce One, notre plateforme consacrée aux événements malveillants

Des informations en temps réel avec notre plateforme consacrée aux événements de menace. Cet outil dynamise votre cybersécurité. Gardez une longueur d'avance sur les attaques et protégez vos actifs.

Une plateforme unique pour gérer la stratégie de sécurité prédictive de votre entreprise avec Cloudflare

Cloudflare présente une plateforme unique pour la gestion unifiée du niveau de sécurité, visant à protéger les applications SaaS et web déployées dans différents environnements.

Cloudflare vous permet de bénéficier d'une surveillance native et d'analyses post-incident grâce à Log Explorer et à des tableaux de bord personnalisés

Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui la prise en charge des ensembles de données Zero Trust et des tableaux de bord personnalisés, qui permettront à nos clients de surveiller des indicateurs essentiels visant à détecter les activités suspectes ou inhabituelles.

Découvrez le nouveau service Turnstile Analytics : accédez à des informations sur le trafic de vos visiteurs, les schémas de comportement des bots, les anomalies du trafic et les attributs des attaques.

Découvrez le nouveau service Turnstile Analytics : accédez à des informations sur le trafic de vos visiteurs, les schémas de comportement des bots, les anomalies du trafic et les attributs des attaques.

Cloudflare Radar étend les informations sur la sécurité proposée sur Cloudflare Radar à l'aide de nouveaux ensembles de données sur les attaques DDoS, les identifiants compromis et les bots

À l'occasion de la Security Week 2025, nous ajoutons plusieurs nouveaux graphiques axés sur les attaques DDoS, de nouvelles informations sur les tendances liées aux identifiants compromis, ainsi qu'une nouvelle page consacrée aux bots, sur Cloudflare Radar.

Sécuriser les modèles et se protéger contre les menaces liées à l'IA 

Titre

Extrait

Cloudflare for AI : soutenir l'adoption de l'IA à grande échelle grâce à une approche axée sur la sécurité

Grâce à Cloudflare for AI, les développeurs, les équipes de sécurité et les créateurs de contenu peuvent tirer parti du réseau Cloudflare et de notre catalogue d'outils pour sécuriser et observer les applications IA, afin de les rendre plus sûres à utiliser et résilientes.

Comment nous entraînons l'IA à révéler les intentions malveillantes du JavaScript et à rendre la navigation sur web plus sûre

Découvrez comment Cloudflare a développé un modèle d'IA permettant de dévoiler les intentions malveillantes du JavaScript à l'aide d'un réseau neuronal graphique, du prétraitement des données à l'inférence à grande échelle.

Aperçu préliminaire des filigranes cryptographiques pour le contenu généré par IA

Il est difficile de faire la différence entre le contenu web produit par des humains et le contenu web produit par l'IA. Nous adoptons une nouvelle technique pour permettre la distinction du contenu IA sans nuire aux performances.

Comment Cloudflare utilise l'IA générative pour ralentir, brouiller et gaspiller les ressources des robots d'indexation IA et des autres bots qui ne respectent pas les directives interdisant l'indexation.

Comment Cloudflare utilise l'IA générative pour ralentir, brouiller et gaspiller les ressources des robots d'indexation IA et des autres bots qui ne respectent pas les directives interdisant l'indexation.

Prenez le contrôle de la sécurité des applications IA publiques avec la solution Firewall for AI de Cloudflare

Le service Firewall for AI identifie et protège vos applications publiques soutenues par des LLM, tout en s'intégrant parfaitement à la solution Cloudflare WAF. Inscrivez-vous pour la version bêta dès aujourd'hui et prenez le contrôle de la sécurité de votre IA générative

Plus de flexibilité et de visibilité pour la solution de gestion des bots grâce à de nouveaux outils heuristiques de haute précision

Grâce au nouveau cadre heuristique que nous avons créé et intégré dans le moteur d'ensemble de règles de Cloudflare, nous disposons maintenant d'un système plus flexible pour écrire des règles et déployer rapidement de nouvelles versions

Simplifier la sécurité

Titre

Extrait

Découvrez Cloudy, l'agent IA de Cloudflare conçu pour simplifier les configurations complexes

Cloudflare, le premier agent IA de Cloudflare, contribue à faciliter la compréhension des configurations complexes pour les administrateurs de Cloudflare.

Simplifier la sécurité des applications avec un nouveau tableau de bord unifié

Nous lançons une nouvelle expérience de sécurité des applications dans le tableau de bord Cloudflare, avec une interface utilisateur remaniée, organisée par scénarios d'utilisation, afin de faciliter la navigation des clients et la sécurisation de leurs comptes

Prise en charge améliorée des applications privées et des politiques d'accès réutilisables avec Cloudflare Access

Nous sommes heureux de vous présenter la prise en charge des applications définies par noms d'hôtes privés et adresse IP, ainsi que des politiques d'accès réutilisables.

Simplifiez la gestion des listes d'autorisation et verrouillez l'accès au serveur d'origine avec Cloudflare Aegis

Cloudflare Aegis fournit des adresses IP de sortie dédiées pour les stratégies Zero Trust d'accès au serveur d'origine, et prend désormais en charge le BYOIP et une configurabilité accessible aux clients. L'observabilité de l'utilisation des adresses IP d'Aegis sera bientôt disponible.

HTTPS uniquement pour les API Cloudflare : fermer la porte au trafic en texte clair

Nous fermons totalement les ports HTTP en texte clair pour le trafic des API de Cloudflare. Cette approche permet de prévenir le risque de divulgation involontaire des clés d'API secrètes en texte clair par les clients lors de la requête initiale, avant que nous ne puissions rejeter la connexion côté serveur.

Cloudflare a été nommée Leader en matière de solutions de pare-feu applicatif web dans le rapport Forrester 2025

Cloudflare a été reconnue comme Leader dans le rapport The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions (solutions de pare-feu applicatif web) du premier trimestre 2025.

La sécurité des données, partout, à chaque instant 

Titre

Extrait

Détection des données sensibles et des erreurs de configuration dans AWS et GCP avec Cloudflare One

Avec CASB de Cloudflare, intégrez, analysez et détectez les données sensibles et les erreurs de configuration dans vos comptes de stockage cloud.

Le RDP sans risque : la solution Cloudflare basée sur navigateur pour sécuriser l'accès des tiers

Cloudflare propose désormais la prise en charge sans client, dans le navigateur, du protocole RDP (Remote Desktop Protocol). Cela garantit un accès natif aux serveurs Windows, sécurisé et à distance, sans VPN ni client RDP, et permet l'accès des tiers et la sécurité BYOD.

Améliorer la précision de la prévention des pertes de données (DLP) grâce à l'analyse du contexte par IA

La solution de prévention des pertes de données de Cloudflare réduit le taux de faux positifs grâce à un algorithme autoamélioré et soutenu par IA, conçu sur la plateforme pour développeurs de Cloudflare, dans le but d'améliorer la précision de détection à l'aide de l'analyse contextuelle de l'IA.

Renforcez la protection des données dans Microsoft Outlook grâce à la nouvelle solution DLP Assist de Cloudflare One

Les clients peuvent désormais facilement protéger leurs données sensibles dans Microsoft Outlook à l'aide de notre nouvelle fonctionnalité DLP Assist.

Se préparer pour le post-quantique : le guide du débutant en matière de cryptographie basée sur les treillis

Cet article constitue un guide destiné aux débutants concernant les treillis, c'est-à-dire les structures mathématiques au cœur de la transition vers la cryptographie post-quantique (PQ). Il détaille la marche à suivre pour mettre en place des mesures de chiffrement et d'authentification reposant sur les treillis, dès le départ.

Cloudflare est désormais évaluée par l'IRAP au niveau PROTECTED (FOURNISSEUR PROTÉGÉ), un résultat qui confirme notre engagement envers le secteur public mondial

Cloudflare est désormais évaluée au niveau PROTECTED (FOURNISSEUR PROTÉGÉ) de l'IRAP concernant la proposition de nos produits et de nos services au secteur public australien.

Restez à l'écoute des dernières actualités sur Cloudflare TV

Pour en savoir plus sur les grandes annonces de la Security Week, consultez les segments CFTV, dans lesquels notre équipe communique encore plus de détails sur les dernières mises à jour. 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine semaine consacrée à l'innovation

Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire les articles de blog publiés sur la Security Week de Cloudflare ou d'interagir avec nous autour de ces sujets sur les réseaux sociaux. Notre prochaine semaine consacrée à l'innovation, la Developer Week, arrive dès le mois d'avril. Nous serons ravis de vous accueillir !

Nous protégeons des réseaux d'entreprise entiers, aidons nos clients à développer efficacement des applications à l'échelle d'Internet, accélérons tous les sites web ou applications Internet, repoussons les attaques DDoS, tenons les pirates informatiques à distance et pouvons vous accompagner dans votre parcours d'adoption de l'architecture Zero Trust.

Accédez à 1.1.1.1 depuis n'importe quel appareil pour commencer à utiliser notre application gratuite, qui rend votre navigation Internet plus rapide et plus sûre.

Pour en apprendre davantage sur notre mission, à savoir contribuer à bâtir un Internet meilleur, cliquez ici. Si vous cherchez de nouvelles perspectives professionnelles, consultez nos postes vacants.
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