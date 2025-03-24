Security Week 2025 : récapitulatif

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Merci de nous avoir suivi pendant cette nouvelle Security Week chez Cloudflare. Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par notre équipe pour rendre Internet plus sûr et contribuer à la défense contre les menaces émergentes. Comme l'a souligné notre RSSI Grant Bourzikas dans son article inaugural de cette semaine, les équipes de sécurité travaillent dans un contexte marqué par une intensification rapide de la complexité provoquée par la prolifération des fournisseurs, l'essor de l'IA, et une surface toujours croissante à protéger.
Tandis que nous travaillons sans relâche pour faire face à de nouvelles difficultés, les semaines consacrées à l'innovation, telles que la Security Week, nous offrent une occasion précieuse de communiquer nos perspectives et de nouer un dialogue avec l'ensemble de la communauté Internet. Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous souhaitons contribuer à la protection d'Internet contre l’arrivée des superordinateurs quantiques, à la préservation du revenu des créateurs de contenus contre l’extraction non autorisée de contenu par l'IA, à la sensibilisation aux dernières menaces Internet et à la recherche de nouveaux moyens pour limiter la réutilisation des mots de passe compromis. Il faudra tout un village pour réaliser cette prouesse. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui se sont adressés à nous au sujet de ces problèmes par le biais des réseaux sociaux, ont contribué à nos référentiels open source et nous ont contactés par le biais de notre programme de partenaires technologiques afin de travailler avec nous sur les problématiques les plus importantes pour eux. Pour nous, c'est l'aspect le plus intéressant.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des annonces de la semaine :
Contribuer à rendre l'Internet plus sûr
Recherches sur les menaces issues du réseau qui voit le plus de menaces
Titre
Extrait
Lancement d'un contexte amélioré pour l'activité des acteurs menaçants à l'aide de Cloudforce One, notre plateforme consacrée aux événements malveillants
Des informations en temps réel avec notre plateforme consacrée aux événements de menace. Cet outil dynamise votre cybersécurité. Gardez une longueur d'avance sur les attaques et protégez vos actifs.
Une plateforme unique pour gérer la stratégie de sécurité prédictive de votre entreprise avec Cloudflare
Cloudflare présente une plateforme unique pour la gestion unifiée du niveau de sécurité, visant à protéger les applications SaaS et web déployées dans différents environnements.
Cloudflare vous permet de bénéficier d'une surveillance native et d'analyses post-incident grâce à Log Explorer et à des tableaux de bord personnalisés
Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui la prise en charge des ensembles de données Zero Trust et des tableaux de bord personnalisés, qui permettront à nos clients de surveiller des indicateurs essentiels visant à détecter les activités suspectes ou inhabituelles.
Découvrez le nouveau service Turnstile Analytics : accédez à des informations sur le trafic de vos visiteurs, les schémas de comportement des bots, les anomalies du trafic et les attributs des attaques.
Découvrez le nouveau service Turnstile Analytics : accédez à des informations sur le trafic de vos visiteurs, les schémas de comportement des bots, les anomalies du trafic et les attributs des attaques.
Cloudflare Radar étend les informations sur la sécurité proposée sur Cloudflare Radar à l'aide de nouveaux ensembles de données sur les attaques DDoS, les identifiants compromis et les bots
À l'occasion de la Security Week 2025, nous ajoutons plusieurs nouveaux graphiques axés sur les attaques DDoS, de nouvelles informations sur les tendances liées aux identifiants compromis, ainsi qu'une nouvelle page consacrée aux bots, sur Cloudflare Radar.
Sécuriser les modèles et se protéger contre les menaces liées à l'IA
La sécurité des données, partout, à chaque instant
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Extrait
Détection des données sensibles et des erreurs de configuration dans AWS et GCP avec Cloudflare One
Avec CASB de Cloudflare, intégrez, analysez et détectez les données sensibles et les erreurs de configuration dans vos comptes de stockage cloud.
Le RDP sans risque : la solution Cloudflare basée sur navigateur pour sécuriser l'accès des tiers
Cloudflare propose désormais la prise en charge sans client, dans le navigateur, du protocole RDP (Remote Desktop Protocol). Cela garantit un accès natif aux serveurs Windows, sécurisé et à distance, sans VPN ni client RDP, et permet l'accès des tiers et la sécurité BYOD.
Améliorer la précision de la prévention des pertes de données (DLP) grâce à l'analyse du contexte par IA
La solution de prévention des pertes de données de Cloudflare réduit le taux de faux positifs grâce à un algorithme autoamélioré et soutenu par IA, conçu sur la plateforme pour développeurs de Cloudflare, dans le but d'améliorer la précision de détection à l'aide de l'analyse contextuelle de l'IA.
Renforcez la protection des données dans Microsoft Outlook grâce à la nouvelle solution DLP Assist de Cloudflare One
Les clients peuvent désormais facilement protéger leurs données sensibles dans Microsoft Outlook à l'aide de notre nouvelle fonctionnalité DLP Assist.
Se préparer pour le post-quantique : le guide du débutant en matière de cryptographie basée sur les treillis
Cet article constitue un guide destiné aux débutants concernant les treillis, c'est-à-dire les structures mathématiques au cœur de la transition vers la cryptographie post-quantique (PQ). Il détaille la marche à suivre pour mettre en place des mesures de chiffrement et d'authentification reposant sur les treillis, dès le départ.
Cloudflare est désormais évaluée par l'IRAP au niveau PROTECTED (FOURNISSEUR PROTÉGÉ), un résultat qui confirme notre engagement envers le secteur public mondial
Cloudflare est désormais évaluée au niveau PROTECTED (FOURNISSEUR PROTÉGÉ) de l'IRAP concernant la proposition de nos produits et de nos services au secteur public australien.
Restez à l'écoute des dernières actualités sur Cloudflare TV
Pour en savoir plus sur les grandes annonces de la Security Week, consultez les segments CFTV, dans lesquels notre équipe communique encore plus de détails sur les dernières mises à jour.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine semaine consacrée à l'innovation
Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire les articles de blog publiés sur la Security Week de Cloudflare ou d'interagir avec nous autour de ces sujets sur les réseaux sociaux. Notre prochaine semaine consacrée à l'innovation, la Developer Week, arrive dès le mois d'avril. Nous serons ravis de vous accueillir !