Intégrez Cloudflare Zero Trust avec Datadog Cloud SIEM
2023-08-03
Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité générale de l'intégration de Cloudflare Zero Trust avec Datadog...Continuer à lire »
2023-08-03
Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité générale de l'intégration de Cloudflare Zero Trust avec Datadog...Continuer à lire »
2023-03-14
Nous annonçons l'extension de la prise en charge des fonctions de normalisation et de corrélation automatisées des journaux Zero Trust pour Logpush dans la solution Cloud SIEM de Sumo Logic...
2023-03-07
Lancement le 20 mars 2023 d'un nouveau visuel pour la navigation au sein du tableau de bord Zero Trust...
2020-07-23
Le tableau de bord de Cloudflare est désormais traduit en quatre nouvelles langues: l’espagnol (avec des adaptations spécifiques pour le Chili, l’Équateur, l’Espagne, le Mexique et le Pérou),...
2019-08-22
Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer la sortie d'une version entièrement révisée de notre journal d’événements du pare-feu (Firewall Events) pour nos clients Free, Pro et Business. ...
20 mai 2019
Félicitations pour avoir passé la Speed Week. La semaine dernière, Cloudflare a : décrit la manière dont notre réseau mondial accélère Internet, lancé un modèle de hiérarchisation HTTP/2 visant à améliorer les expériences Web sur tous les navigateurs...