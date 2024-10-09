Bonne nouvelle ! Les entreprises peuvent désormais protéger le trafic sensible de leur réseau contre les menaces quantiques avec la tunnellisation grâce à la plateforme Zero Trust de Cloudflare. ...

Cloudflare utilise désormais un mur de vagues dans son bureau de Lisbonne, pour créer de l'entropie et renforcer la sécurité Internet , du chaos fluide au chiffrement sécurisé et imprévisible. ...

Geo Key Manager v2 (GeoV2) est la prochaine étape de notre parcours visant à fournir à nos clients une manière sûre et flexible de contrôler la diffusion de leurs clés privées en fonction de la localisation géographique ...

L'avenir de l'Internet confidentiel et sécurisé est en jeu ; c'est pourquoi nous activons aujourd'hui le chiffrement post-quantique pour l'ensemble de nos clients ...

Aujourd'hui, nous adoptons deux mesures importantes pour atteindre cet objectif : cloudflared 2022.9.1 ajoute l'indicateur --post-quantum, qui, lorsqu'il est activé, applique une sécurité post-quantique à la connexion de cloudflared à notre réseau (connexion 3) ...

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