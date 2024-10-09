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08 décembre 2020
Vers une nouvelle génération de protocoles plus respectueux de la confidentialité
Aujourd'hui, nous annonçons plusieurs nouveautés conçues pour améliorer les protocoles Internet dans ce qu'il y a de plus important pour nos clients et les utilisateurs d'Internet du monde entier : la confidentialité...
01 novembre 2019
La solution Keyless Everywhere
Le temps passe. La vulnérabilité Heartbleed a été découverte il y a un peu plus de cinq ans et demi. Heartbleed a acquis une notoriété mondiale non seulement parce qu'il a été l'un des premiers bugs à posséder sa propre page Web et son ...
29 octobre 2019
Explication du chiffrement des DNS
Le Domain Name System (DNS) est le carnet d'adresses d'Internet. Lorsque vous consultez cloudflare.com ou tout autre site, votre navigateur demandera à un résolveur DNS l'adresse IP où se trouve le site. ...
28 octobre 2019
Prise en charge de la dernière version du protocole Privacy Pass
Chez Cloudflare, nous nous engageons à appuyer et à développer de nouvelles technologies de protection de la vie privée qui profitent à tous les utilisateurs d'Internet. ...
21 juin 2019
Présentation de time.cloudflare.com
Cloudflare a toujours été leader dans le déploiement de versions sécurisées de protocoles Internet non sécurisés et dans leur mise à disposition gratuite pour tous. ...
18 juin 2019
Sécurisation de l'émission d'un certificat à l'aide de la validation de contrôle de domaine par chemins multiples
La confiance sur Internet repose sur l'infrastructure à clé publique (PKI). L'infrastructure à clé publique permet aux serveurs de servir de manière sécurisée des sites Web en émettant des certificats...
17 juin 2019
Ligue d'entropie : Les héros ne portent pas tous des capes
Pour lancer la Crypto Week 2019, nous sommes très heureux d'annoncer une nouvelle solution à un problème de cryptographie de longue date. Pour mieux comprendre l’aspect technique de ce problème, veuillez vous reporter au prochain article pour une compréhension plus profonde....
24 septembre 2018
Chiffrez-le ou perdez-le : comment fonctionne le SNI chiffré
Aujourd’hui, nous avons annoncé la prise en charge de la SNI cryptée, une extension du protocole TLS 1.3 qui améliore la vie privée des utilisateurs Internet en empêchant les observateurs sur le trajet, notamment les ISP...
20 septembre 2018
Lancement du service caché Cloudflare Onion
Il y a deux ans cette semaine, Cloudflare dévoilait le Opportunistic Encryption, une fonctionnalité qui offrait une sécurité et des performances supplémentaires aux sites Web qui n'étaient pas encore passés à HTTPS....
17 septembre 2018
Cloudflare devient interplanétaire : lancement de la passerelle IPFS de Cloudflare
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la passerelle IPFS de Cloudflare, un moyen facile d'accéder au contenu du système de fichiers interplanétaire (IPFS) sans avoir à installer et exécuter de logiciel particulier sur votre ordinateur. ...
05 juin 2018
Lancement de notre résolveur DNS pour Tor
Au cas où vous ne seriez pas encore au courant, Cloudflare a lancé un service de résolveur DNS dédié à la protection de la vie privée le 1er avril. Ce n’était pas un poisson d’avril !...
24 avril 2018
Fuites BGP et crypto-monnaies
Au cours des dernières heures, une douzaine d'articles ont relaté la manière dont un pirate a tenté de voler des crypto-monnaies en exploitant une fuite BGP. (et a peut-être réussi)....
26 septembre 2017
Geo Key Manager : comment ça fonctionne
Nous avons annoncé aujourd’hui Geo Key Manager, une fonctionnalité qui offre aux clients un contrôle sans précédent sur l’endroit où sont stockées leurs clés privées lorsqu’elles sont transférées vers Cloudflare....