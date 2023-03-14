Une migration en toute fluidité de Zscaler vers Cloudflare One grâce au programme Descaler

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Cloudflare se réjouit du lancement du programme Descaler, un parcours permettant la migration en toute fluidité de clients Zscaler existants vers Cloudflare One. Cloudflare facilite encore le passage à une base plus rapide, plus simple et plus agile pour les clients de niveau Enterprise afin de veiller à leurs besoins en matière de transformation du réseau et de la sécurité.

Les clients de Zscaler nous signifient de plus en plus qu'ils sont insatisfaits de la manière dont ils doivent gérer plusieurs solutions pour atteindre leurs objectifs et des conditions commerciales qui leur sont proposées. Cloudflare One propose un réseau plus vaste et constitue une solution « single stack » sans chaînage de services qui vous permet d'innover à une vitesse incroyable. Cette rapidité se traduit ensuite directement par un plus grand nombre de lancements de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités.

Le programme Descaler vous aide essentiellement à atténuer les risques liés au changement de plateforme. Conçu pour être simple et pratique, il s'articule autour de ressources techniques vous permettant de garantir une transition fluide et d'un service de consultation stratégique pensé pour s'assurer que la migration vous permette d'atteindre les objectifs de votre entreprise. Les clients peuvent s'attendre à être opérationnels sur Cloudflare One en l'espace de quelques semaines, sans aucune perturbation de leur activité.

En quoi consiste le programme Descaler ?

Un personnel bien informé. Un processus clair. Une technologie presque magique. Le choix des bons éléments, tant en termes de personnel que de processus et de technologie, s'avère essentiel à la réussite de n'importe quel changement. Nous avons donc rassemblé le meilleur de chaque catégorie afin d'aider nos clients à profiter d'une expérience de migration fluide vers Cloudflare One.

Cloudflare One, notre plateforme Secure Access Service Edge (SASE), allie des services de connectivité réseau à des services de sécurité Zero Trust sur l'un des réseaux mondiaux les plus rapides, les plus résilients et les plus composables. Elle permet de connecter les utilisateurs aux ressources de l'entreprise de manière dynamique et dispose de mesures de contrôle de la sécurité basées sur l'identité, mises en œuvre à proximité des utilisateurs, peu importe leur position géographique.

Admissibilité

Les entreprises admissibles sont celles qui utilisent des produits de sécurité de Zscaler (comme les solutions ZIA ou ZPA) et disposent de 1 000 collaborateurs. Le programme Descaler met en place des ressources et des points de contact avec des experts Cloudflare sur deux parcours liés : l'un axé sur la réussite technique, l'autre sur la réussite commerciale.

Réussite technologique

Les administrateurs peuvent se réjouir. Le programme Descaler inclut les outils, les procédures et les partenaires dont vous avez besoin pour assurer une migration technique en toute fluidité.

1. Ateliers sur l'architecture. Nos experts et les vôtres jetteront un regard nouveau sur l'endroit où vous en êtes et celui où vous devez vous rendre au cours des deux à trois prochaines années pour permettre votre transformation numérique. Cette session interactive avec des experts Cloudflare nous aidera à nous concentrer tous ensemble sur les parcours de migration les plus significatifs pour votre entreprise et à examiner les technologies de soutien disponibles pour simplifier encore la transition vers Cloudflare.

Les résultats de cet investissement mutuel en temps comprendront un plan de migration personnalisé, un accès aux outils du programme Descaler et aux ressources proposées par Cloudflare afin d'assouplir le basculement, tout en affinant la convergence sur les objectifs commerciaux à court, moyen et long terme définis par l'intermédiaire de nos technologies réseau et de sécurité. Vous en ressortirez avec une meilleure compréhension de votre parcours de migration vers une plateforme SASE native d'Internet, mais plus important encore, de la manière dont vous pouvez rendre les concepts Zero Trust et SASE plus concrets pour votre entreprise.

2. Outils de migration techniques. En plus de vous apporter le personnel et les procédures nécessaires pour soutenir votre migration, Cloudflare peut vous aider à tirer parti d'une suite d'outils techniques et de scripts qui vous permettront d'exporter automatiquement, en tout juste quelques clics, les paramètres et les configurations des produits Zscaler déjà déployés à migrer vers Cloudflare One. Ces outils sont conçus pour vous économiser des heures de clics inutiles.

La magie de cette procédure réside dans sa simplicité. Après l'extraction, la transformation et le chargement de vos meilleures pratiques, à l'aide d'appels d'API pris en charge et documentés vers votre compte actuel, les outils du programme Descaler exporteront la configuration et les paramètres actuellement en vigueur dans vos solutions ZIA ou ZPA et les transformeront en éléments compatibles avec Cloudflare One, avant d'assurer leur migration vers un nouveau compte Cloudflare One.

Prenons l'exemple d'une application ZPA. Les outils Descaler rechercheront les paramètres existants des champs Nom de l'application, Domain/SNI, Adresses IP, Ports autorisés, Protocoles autorisés, Groupes d'utilisateurs et bien d'autres, avant de les exporter, de les transformer et de les importer dans un nouveau compte Cloudflare One. Dans les situations où le temps constitue un facteur clé, vous pourrez ainsi suivre un parcours de migration au délai de rentabilité rapide. Ainsi, face à une migration urgente depuis la solution ZIA, il vous suffira de changer de DNS pour bénéficier d'une protection de base. Vous pourrez ensuite désactiver Zscaler et suivre la procédure pour déployer WARP et une passerelle web sécurisée en un rien de temps.

Premiers pas avec les outilsVous serez tout d'abord invité à créer une nouvelle clé API dans votre compte ZIA ou ZPA. De là, l'équipe Cloudflare vous communiquera un ensemble d'outils à exécuter localement par l'un de vos administrateurs système, tout en vous assurant le soutien d'autres membres de l'équipe si vous avez des questions. Cloudflare ne vous demandera et n'aura jamais besoin de votre clé API, mais uniquement des résultats, que nous utiliserons pour transformer et charger vos configurations au sein d'un compte Cloudflare One nouvellement créé.

Les outils Descaler n'adressent que des requêtes de lecture et de demande de liste à votre compte Zscaler. Pour les scénarios dans lesquels les systèmes ou les services que vous souhaitez migrer n'ont pas de correspondance 1:1, l'équipe Cloudflare et nos partenaires autorisés feront leur possible pour vous aider à rendre le processus de migration aussi fluide que possible.

3. Interactions avec des partenaires de confiance. Le réseau de partenaires Cloudflare comprend des partenaires de services et de mise en œuvre proposant des solutions d'amélioration de la sécurité, de la fiabilité et des performances dotées d'une vaste gamme de services à valeur ajoutée. Nos partenaires technologiques, quant à eux, proposent aux clients des solutions complémentaires au sein de la pile cloud afin de bénéficier d'une assistance clés en main lorsque désiré. Au mois de janvier, nous avons annoncé le parcours Partenaires de prestation de services autorisés pour Cloudflare One et sommes aujourd'hui impatients de mettre les clients en contact avec des partenaires autorisés répondant aux normes élevées de Cloudflare en termes de prestation de services professionnels.

À mesure que le programme Descaler continue de s'étendre, avec des fonctionnalités supplémentaires comme une formation technique complète avec cours de certification destinés aux clients, nous explorons les possibilités de prise en charge de services professionnels en interne et via des partenaires de prestation de services autorisés afin de faciliter encore la transition. Ce programme ne marque que le début de notre processus de mise à disposition de ressources techniques aux clients qui souhaitent passer sur Cloudflare.

Éléments métier

Les cadres dirigeants savent pertinemment de quoi ils ont besoin lorsqu'il s'agit de présenter des résultats concrets en termes de valeur commerciale et d'économies affectant les revenus de leur entreprise.

Calcul du retour sur investissement (ROI). Notre objectif consiste à vous montrer la valeur de Cloudflare One et pas uniquement vous en parler. Nous souhaitons que les clients qui procèdent à la migration de n'importe laquelle de leurs ressources reconnaissent les effets quantifiables sur l'activité qui peuvent être potentiellement réalisés en optant pour la plateforme Cloudflare One. Une échappatoire vis-à-vis de votre contrat existant. Ne laissez pas un contrat existant empêcher la modernisation à long terme de votre sécurité. Cloudflare s'engage à rendre le processus de migration aussi rentable que possible, par le biais d'outils et d'options financières flexibles permettant aux clients d'échapper à l'attraction de Zscaler pour atterrir en toute sécurité chez Cloudflare. Vous ne regretterez pas cette interaction lorsque viendra le moment du renouvellement. Évaluation de la roadmap Zero Trust. Le passage au modèle Zero Trust implique de prévoir les événements à venir en se basant sur une compréhension concrète de l'endroit où vous vous situez actuellement. Pour les dirigeants d'entreprises, cette approche suppose l'utilisation de diverses ressources comme notre roadmap Zero Trust agnostique vis-à-vis des fournisseurs afin de tracer les initiatives futures dès aujourd'hui en vous faisant aider par des architectes, des ingénieurs et d'autres dirigeants.

Si vos pipelines Internet sont encombrés, n'hésitez pas à utiliser le programme Descaler pour accélérer le processus :

[2] https://blog.cloudflare.com/fr-fr/network-performance-update-cio-edition-fr-fr/, SWG = Secure Web Gateway (passerelle web sécurisée), RBI = Remote Browser Isolation (isolement de navigateur à distance), ZTNA = Zero Trust Network Access (accès réseau Zero Trust).

Les raisons pour lesquelles la migration de Zscaler vers Cloudflare One revêt tout son sens

De plus en plus d'entreprises choisissent Cloudflare plutôt que Zscaler pour moderniser leur sécurité et, une fois leur parcours commencé, citent généralement nos points forts sur un certain nombre de critères d'évaluation clés :

Expérience utilisateur : les administrateurs chargés de l'informatique et de la sécurité ont trouvé nos services plus faciles à déployer et plus simples à gérer. Les utilisateurs finaux bénéficient ainsi de performances accrues pour leurs services de sécurité. Alors que les clouds fragmentés et les services hétéroclites de Zscaler ajoutent une certaine complexité de gestion au fil du temps, Cloudflare propose un plan de contrôle unique et unifié qui permet à votre entreprise de continuer à progresser rapidement vers ses objectifs de sécurité. Connectivité : les clients apprécient la fiabilité et l'évolutivité de notre vaste réseau mondial pour sécuriser n'importe quel trafic. De plus, à la différence de celui de Zscaler, le réseau Cloudflare est conçu pour exécuter chaque service dans chaque emplacement afin d'assurer une protection cohérente aux utilisateurs à travers le monde. Agilité tournée vers l'avenir : les clients reconnaissent que la progression vers le Zero Trust et le SASE nécessitent des partenariats à long terme. Pour se lancer dans ce parcours, ils font confiance aux solides antécédents de Cloudflare en matière de rapidité de l'innovation. Ils apprécient en outre notre architecture flexible grâce à laquelle ils peuvent adopter les nouvelles normes et technologies en matière de sécurité afin de conserver une longueur d'avance.

Vous venez de découvrir une petite partie des raisons pour lesquelles les entreprises choisissent Cloudflare. Si vous cherchez à en découvrir davantage, en plus de témoignages clients, nous vous encourageons à consulter ce récent article de blog.

Si vous cherchez à motiver vos collègues à tirer avantage du programme Descaler, nous vous encouragerons à consulter des comparatifs plus directs présentés dans cette infographie ou sur notre site web.

Premiers pas

Pour rejoindre le programme Descaler, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire à l'aide du lien ci-dessous. L'équipe Cloudflare vous recontactera ensuite pour vous communiquer davantage d'informations sur l'inscription. En nous communiquant des détails sur vos déploiements Zscaler actuels, vos défis récurrents et vos futurs objectifs en matière de Zero Trust ou de SASE, nous serons plus à même d'être immédiatement opérationnels.

Avec le programme Descaler, nous nous réjouissons de pouvoir proposer un parcours clair aux clients qui souhaitent passer sur Cloudflare One. Inscrivez-vous ici pour faire vos premiers pas dans cet univers.