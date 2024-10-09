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Mythili Prabhu

Mythili Prabhu

San Jose, California

Élargissement de notre collaboration avec Microsoft : sécurité Zero Trust proactive et automatisée pour les clients

2023-01-12

CIO WeekMicrosoftZero TrustPartenairesNouveautés produitsSécurité

Tandis que les directeurs informatiques tentent d'avancer dans un dédale de complexités en essayant d'assembler de multiples solutions, nous élargissons notre collaboration avec Microsoft pour créer une des meilleures solutions Zero Trust disponibles sur le marché...