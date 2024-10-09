Découvrez le rapport Cloudflare 2024 consacré à la gestion et à la sécurité des API
2024-01-09
Aujourd'hui, nous publions notre rapport 2024 consacré à la gestion et à la sécurité des API...Continuer à lire »
2024-01-09
Aujourd'hui, nous publions notre rapport 2024 consacré à la gestion et à la sécurité des API...Continuer à lire »
2023-03-20
Grâce à ce récapitulatif de la Security Week 2023, vous découvrirez de quelle manière Cloudflare a facilité le passage d'un modèle de protection des applications à un modèle de protection des collaborateurs, tout en s'assurant qu'ils restent protégés partout dans le monde...
2023-03-15
Nous annonçons aujourd'hui le lancement de la solution Cloudflare Sequence Analytics destinée aux API. Grâce à cette solution, les clients abonnés au service API Gateway peuvent voir les plus importantes séquences de requêtes d'API vers leurs points de terminaison...
2023-03-15
Nous annonçons aujourd'hui que Cloudflare peut désormais identifier automatiquement tous les points de terminaison d'API et apprendre les schémas d'API pour l'ensemble de nos clients abonnés au service API Gateway...
2023-03-12
Bienvenue dans la Security Week 2023. Nous allons vous montrer de quelle manière Cloudflare facilite autant que possible le passage de la protection des applications à la protection des collaborateurs, tout en s'assurant qu'ils restent protégés partout dans le monde...
01 octobre 2020
Les API sont les éléments vitaux des applications modernes connectées à Internet. Chaque milliseconde, elles envoient des requêtes à partir d'applications mobiles (passer une commande de repas à emporter, ...