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隆重推出 Cloudflare R2 Storage - 快速、可靠的物件儲存空間，減少輸出費用

2021-09-28

閱讀時間：4 分鐘
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我們很高興推出 Cloudflare R2 Storage！開發人員可以儲存大量非結構式資料，不僅讓 Cloudflare 有更多可能性，更讓一般雲端儲存服務相關的輸出頻寬費用直接降至零。

Cloudflare R2 Storage 與 S3 API 全面相容，並且原生支援現有的工具和應用程式。

我們一起來仔細瞭解 R2。

R2 意味著「真正的可請求性」

物件儲存有時也稱為 Blob 儲存，可以儲存任意的大型非結構式檔案。物件儲存非常適合儲存包括媒體檔案、日誌檔案及應用程式相關中繼資料等一切內容，不僅可以取回，還具有等待時間一致、持久性高和容量無限的特點。

Object Storage 最熟悉的  API (同時也是 R2 採用的 API) 是 Amazon 的 Simple Storage Service (S3)。在 2006 年第 3 季推出之時，雲端儲存服務對開發人員來說宛如天賜。改變不會一蹴而就，歷經十五年之久，開發人員才接受雲端儲存及其帶來的無限儲存空間。

雲諯儲存帶來的不僅是變革，也有不利之處：實際將資料取回的困難。隨著時間推移，公司在雲端提供者的網路上積聚了海量資料。需要取回那些資料時，他們將面臨高昂的輸出費用，而且沒有相對應的客戶價值，只是開發人員習以為常的固定開支。

R2 因此而生。

傳統的物件儲存空間向開發人員收取三項費用：頻寬、儲存空間大小和儲存空間操作。

Cloudflare R2 means removing ridiculous fees

R2 建立在 Cloudflare 對 Bandwidth Alliance (頻寬聯盟) 的承諾，無論您要求的頻率為何，都能為儲存的物件提供零成本輸出。對於使用物件儲存空間的開發人員而言，輸出頻寬通常是最大的費用，也是最難預測的費用。就開放存取儲存在雲端中的資料來說，消除這項費用是個大利多。

這並不表示我們將頻寬成本轉嫁到別處。Cloudflare R2 的定價將會是每個月每 GB 的儲存資料 $0.015，這比目前的主要提供者便宜許多。

非頻繁存取物件，對雲端來說提供的支持微不足道，但產生的計次操作費用卻相同。一般物件儲存空間對一秒請求一次的開發人員所收取的費率，與一秒請求上千次的企業相同，甚至常常更高——若考慮到大量使用者的協商折扣——我們認為這並不公平。

另一方面，專為非頻繁存取設計的服務，通常無法因應繁重使用量而擴充。

R2 將會向低於閾值的非頻繁儲存操作收取零費率，目前規畫的閾值範圍是每秒個位數次要求。超過此範圍後，R2 將會以操作次數計算，收取比主要供應商低許多的費用。對於非頻繁存取的情況，我們的物件儲存空間將會極度平價卻又功能良好，而且比目前大規模的主要供應商更加便宜。

這個更便宜的價格並不會降低可擴充性。在幕後，R2 會自動且智慧地管理資料分層，為非頻繁要求的物件在負載高峰下驅動高效能，並帶來低成本。我們捨棄了複雜、手動的分層處理原則，這有利於實現開發人員一直希望物件儲存空間能夠做到的事：盡可能以最低成本達到無限擴充。

R2 意味著「重新放置記錄」

零輸出費用表示您可以輕鬆取出物件，但是放入物件呢？即便雙方都全面支援 S3 API，在雲端供應商之間遷移資料依然容易出錯且代價昂貴。

Cloudflare 將提供透過 S3 相容雲端儲存服務進行遷移的服務，使用起來更加方便，您也不需要變更自己的任何工具。遷移程式會在請求物件時將其累加複製到 R2，藉此來減少手動上傳物件的麻煩。這一多雲端架構可讓您在物件遷移時，開始透過 R2 為物件提供服務，從而在提供多雲端優勢的同時為您節省成本。

我們對 R2 的期許包括多區域儲存，自動將物件複製到它們經常被要求的位置。與 Durable Objects 一樣，我們計畫採用司法管轄區限制，讓開發人員能夠借助一個簡單的 API 來遵循複雜的資料所在地主權規範。

R2 automatically replicates data from providers that impose high egress bandwidth fees, instantly saving you money with only a target bucket configuration

R2 意味著「無與倫比的可靠性」

物件儲存的精髓在於可靠性，R2 的設計中心思想正是資料耐久性和可靠性。R2 將會提供 99.999999999% (十一個 9) 的年度耐久性，這描述了資料損失的可能性。若您在 R2 中儲存 1,000,000 個物件，您可以預期每 100,000 年會損失一個，耐久程度與其他主要供應商相同。R2 將能對抗區域失效，複製物件多次以獲得高度可用性。

R2 的設計採用大量區域冗餘，以提供可靠性。我們計畫以自動全球分佈開始，在資料必須儲存到本機時再加回區域特定的控制，正如前文所述。

R2 意味著「無與倫比的可再寫入性」

R2 與 Cloudflare Workers 無伺服器運行時間全面整合。您可以將 Worker 與特定的貯體綁定，在物件被寫入或從貯體讀取時，動態轉換物件。Workers 與 R2 深度整合，使建構資料流水線和操作物件變得易如反掌。

Cloudflare R2 的設計可與其他 Cloudflare 產品輕鬆整合。例如，我們計劃讓 Durable Objects 將 R2 配置為備份目標，並讓 R2 和 Cloudflare 快取自動整合，大幅延長非頻繁改變物件其快取的壽命。

您可以利用 Cloudflare R2 建構什麼？

有了長期儲存空間，您可以辦到許多事情，尤其是 Workers 運算平台也隨時在側供您取用。

例如，透過 R2，從大量的 IoT 裝置串流傳輸資料會變得無比輕鬆。從用 Worker 轉換和調處資料開始，R2 可以匯入和儲存海量感測器資料，費用非常低廉。因為沒有輸出費用，就可以根據需要將海量資料輕鬆遷移到多個資料庫和分析方案，大幅降低儲存成本。也能用 Workers 運作外向資料，資料流水線本身也變得更加靈活。

R2 也是儲存 CDN 資產和大型媒體檔案的理想空間。對大型檔案來說，R2 可以大幅延長快取壽命，同時大大削減輸出費用。結合 Cache API 和 Workers，內容可以被動態快取，並實現全球低延遲存取。

最重要的是，R2 沒有輸出頻寬費用，因此是儲存非頻繁存取內容的理想選擇。如今，R2 的規模能夠妥善處理繁重的請求負載、對您的物件進行動態分層，並以最低的成本帶來最高的效能。有了這種動態分層，我們可以提供最低的價格，並支援高峰效能，而且無需使用者進行任何設定。

存取 Cloudflare R2

R2 目前正在開發之中，您可以在這裡報名加入等候名單。我們非常樂意與廣大的早期使用者合作，對產品進行微調和測試。我們會推出開放測試，屆時任何使用者都能報名體驗服務。

我們很高興能持續打造這款產品並推動開放測試，也對 Cloudflare 邊緣儲存的未來有著美好憧憬。如果您是分散式系統工程師，並樂意幫助我們共創雲端邊緣的未來，那就加入我們吧

我們保護整個企業網路，協助客戶有效地建置網際網路規模的應用程式，加速任何網站或網際網路應用程式抵禦 DDoS 攻擊，阻止駭客入侵，並且可以協助您實現 Zero Trust

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