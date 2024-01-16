2023 年第四季 DDoS 威脅報告
2024/01/09
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...繼續閱讀 »
2024/01/09
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...繼續閱讀 »
2023/10/26
在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%。遊戲和博彩公司受到最嚴重的攻擊，Cloudflare 緩解了數千起超流量 DDoS 攻擊。最大規模的攻擊達到了 2.01 億 rps。在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%，而 Cloudflare 緩解了數千起針對 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超流量攻擊。請閱讀我們的報告，深入瞭解各個地區和產業的最新 DDoS 攻擊趨勢...
2023/10/10
「HTTP/2 Rapid Reset」攻擊利用 HTTP/2 通訊協定中的弱點來產生巨大的超容量 DDoS 攻擊。近幾個月來，Cloudflare 緩解了一系列此類攻擊，其中包括一起比我們之前觀察到的任何攻擊規模大三倍的攻擊...
2023/10/10
本文將深入探討 HTTP/2 通訊協定、攻擊者用於發動這些大規模攻擊的功能，以及我們為確保所有客戶均受到保護而採取的緩解策略...
2023/08/21
到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南...
2023年8月21日 上午7:14
我們再次發佈應用程式安全報告的季度更新。請繼續閱讀，瞭解從 Cloudflare 全球網路中得出的新攻擊趨勢和見解...
2023年7月18日 下午1:00
2023 年第二季，DDoS 攻擊的複雜性前所未有地升級。親俄駭客組織 REvil、Killnet 和 Anonymous Sudan 聯合起來，對西方網站發起了攻擊...
2023年4月11日 下午1:00
威脅執行者以一記重擊拉開了 2023 年的序幕。今年年初的一大特點是，針對西方目標的一系列駭客活動以及破紀錄的超流量攻擊...
2023年2月13日 下午6:37
DDoS 攻擊在上個週末打破了記錄。上週末，Cloudflare 偵測並緩解了數十次超流量 DDoS 攻擊。大多數攻擊的峰值在每秒 5000-7000 萬個請求 (rps) 的範圍內，最大的超過 7100 萬 rps...
2023年2月02日 上午6:02
在過去的幾天裡，Cloudflare 和其他來源觀察到，一個自稱為 Killnet 的親俄駭客團夥盯上了醫療保健組織...
2023年1月10日 下午1:00
第四季度，Cloudflare 緩解了數百萬個 DDoS 攻擊。攻擊持續時間全面增加，巨流量攻擊急劇上升，而 DDoS 勒索攻擊則沒完沒了。旅遊與活動產業受到的攻擊最為猛烈，第 3/4 層 DDoS 攻擊在中國網際網路資產流量中所佔百分比達到了 90% 以上。請閱讀我們完整的最新報告...
2022年10月12日 下午1:00
第三季度的 DDoS 攻擊增加了 111%，而 Cloudflare 自動緩解了鎖定 Minecraft 伺服器的 2.5 Tbps 攻擊，且多 TB 規模的 DDoS 攻擊變得越來越頻繁。請到我們的 2022 年第三季度 DDoS 報告閱讀更多內容...
2022年9月06日 下午4:15
Gartner 在 2022 年《Gartner® Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) Magic Quadrant™》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」，該報告對 11 個廠商的「執行能力」及「願景完整性」進行了評估...
2022年7月14日 下午1:00
我們將這個每秒發動 2600 萬個請求之 DDoS 攻擊的殭屍網路命名為「Mantis（螳螂）」，因為它就像 Mantis shrimp（螳螂蝦）一樣，體型小但卻十分強大...
2022年7月11日 下午12:57
位置感知 DDoS 防護還會利用 Cloudflare 的機器學習模型來識別可能是自動化的流量。您可以將其用作額外訊號，來提供更準確的保護...