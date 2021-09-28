每個人都能註冊網域名稱

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今天，我們很高興地宣佈，所有 Cloudflare 客戶現在擁有完整的網域名稱註冊存取權限，包括註冊新網域。

第二，從今天開始——以及接下來幾個星期——我們將會採用超過 40 個新的頂層網域 (TLD)。目前我們從 .uk 開始，亦即最常收到要求的國家代碼。原本，客戶只能從其他網域名稱註冊轉移到現有的 .uk 網域，但將會在接下來幾個星期內將會支援新的註冊。在保留我們的按成本模型的前提下，.uk 網域按註冊將以批發價格計算。

網域名稱註冊商簡要入門

在網域名稱的世界，有兩個關鍵參與者：網域名稱註冊商和註冊機構。可以理解大家常常混淆這兩者。一種觀察的方式是註冊機構是批發商，而網域名稱註冊商是零售商。註冊機構代管 TLD 內已註冊網域的集中式資料庫。他們負責建立 TLD 的政策和業務規則。他們也會設定批發商價格。網域名稱註冊商將網域銷售給最終使用者，並持續管理這些註冊。他們設定零售費用、收取付款、提供客戶支援並確保延續和更新註冊。他們通常提供免費服務，例如 DNS、虛擬主機和電子郵件。

有各種「類型」的網域名稱註冊商。零售網域名稱註冊商主要銷售給 SMB (中小企業) 和個人。企業網域名稱註冊商通常向大型企業提供服務，並且通常提供品牌保護和監控服務。也有聚焦於經銷市場的網域名稱註冊商，主要可讓其他公司進行網域經銷商的工作。

網域名稱註冊商通常會使用稱為可延伸佈建通訊協定 (EPP) 的標準通訊協定與註冊機構互動。EPP 以各種 RFC 充分定義，而每個註冊機構則通常具有自己的風格，並利用通訊協定延伸支援特定政策。

開始方式

Cloudflare 已營運網域名稱註冊商多年。起初，我們成為了只是管理和保護自己關鍵任務網域的網域名稱註冊商。隨著時間過去，我們也開始向某些客戶提供高度安全的註冊服務。這演變為我們的自訂網域保護服務。這是專為具有特定需求的客戶提供的高階合宜服務。不過，在我們越來越瞭解網域名稱註冊商空間後，我們希望將此服務提供給每一個人。我們相信，我們可以為每個人提供高度安全、聚焦於隱私並且合乎成本效益的網域名稱註冊商。因此，在 2018 年，我們宣佈推出 Cloudflare Registrar。

有兩種方法可以讓 Cloudflare 處理您的網域註冊：註冊全新的網域或從另一個網域名稱註冊商轉移現有的網域。與許多從頭開始的新網域名稱註冊商不同，我們已經擁有大量且成熟的客戶群。我們的客戶已經在他們透過其他網域名稱註冊商註冊的網域使用我們的 DNS 服務。因此，我們會先聚焦於協助客戶將現有網域轉移至 Cloudflare。同時，我們也預估，若客戶將所有網域轉移給我們，他們每年總共可節省超過 5 千萬美元的註冊費用。

而我們做的不僅如此。自 2018 年推出以來，我們轉移了成千上百個網域。我們總共為客戶節省了數百萬美元的年度註冊費。

2020 年，新註冊推出了測試版。默認情況下，我們首先向 Biz、Pro 和 Enterprise 客戶提供使用權限，在接下來的幾個月中，我們向數千名之前表示過興趣的客戶開放了服務。

光是轉移還不夠

我們為新註冊推出測試版的部分原因是新的網域註冊帶來的期待感。雖然我們原本只想從網域轉移開始，但人們幾乎立刻開始要求新的網域功能。最初我們是從尚未購買網域的客戶聽見了這樣的意見。由於他們沒有任何內容要轉移，他們必須經歷透過另一個提供者註冊新網域的繁瑣過程_，然後再_將網域轉移至 Cloudflare。

不過，隨著時間過去，我們開始聽見現有網域名稱註冊商客戶的要求。

畢竟，網域產品組合不是靜態。大型和小型公司都在持續更新其網域資產。無論是透過開發新產品、擴展到新市場、併購與收購活動或品牌保護，註冊新網域名稱的能力都非常重要。在今年第 2 季，光是在 .com 和 .net 中就有 1170 萬個新註冊。Cloudflare 客戶僅僅在今年上年半就已經透過其他註冊商註冊了超過 2 百萬個新網域。而這些還只是我們知道的部分！

現今，我們很興奮能夠向所有客戶開放新的註冊。您不再需要先在另一個網域名稱註冊商註冊新的網域，然後再將這些網域轉移到 Cloudflare。

註冊新網域

註冊新網域很簡單。登入 Cloudflare 儀錶板並按一下新增網站。除了新增現有網域，您現在也可以註冊新的網域。

在搜尋方塊中輸入網域名稱或關鍵字，以開始註冊過程，我們將會提供可用網域建議清單。選取後，您需要選取其中一個方案 (FREE 是選項之一) 並提供一些基本資訊。選取後，我們將會建立區域並將網域新增至您的帳戶。不到一分鐘即可完成整個過程。

域名註冊服務定價需要注意的是，我們的註冊服務「按成本定價」。也就是說，我們向註冊管理機構支付了多少費用，支付了多少適用的 ICANN 交易費用，就向客戶收取多少費用。在某些情況下，註冊費以美元以外的貨幣計算。在這些情況下，我們會根據當前匯率將價格轉換為美元，然後再向客戶收取美元價格。隨著匯率變化，我們會定期更新美元價格 - 但每月不會超過一次。

這是個大世界

除了註冊新網域，我們也發現了擴展支援 TLD 清單的需求。我們的客戶群已經高度多元化，而且越來越多樣。雖然 .com 通常被視為 TLD 之「王」(尤其是在美國)，但在其他國家不一定是如此。現今，有超過 1500 個頂層網域。有舊版 TLD，例如 .com、.net 和 .org。也有超過 1000 個「新」的 TLD，例如 .online、.live 和 .cloud。甚至有 .horse！也有國家代碼 TLD，例如 .uk、.in 和 .au。在世界上的許多區域，當地國家代碼 TLD 比 .com 更受歡迎。

我們相信，我們應該向客戶提供最適合他們的 TLD 網域。我們花費許多心力支援舊版和新版 TLD。現在，我們會將焦點轉向支援更多國家代碼 TLD。

下一步驟

在未來幾週，我們將添加 40 多個新的擴展名，包括 .us、.co、.me、.tv。您還可以在這裡查看我們目前支援的完整 TLD 列表，查看近期發布的日期。

在接下來幾個月，我們將會增加更多延伸，焦點放在國家代碼，例如 .de、.in、.ca 和 .au 等等。我們也計畫支援進階 (非標準) 定價網域，以及國際化網域名稱 (IDN)。

這只是踏出了另一步，要打造更好——而且更具包容性——的網際網路。若要瞭解更多關於 Cloudflare Registrar 的資訊以及如何使用，請造訪開發人員文件。