Platform Week (CN)

宣布推出 Cloudflare Images Sourcing Kit
2022/05/13
今天，我们很高兴与您分享我们的 Sourcing Kit，您可以在其中定义一个或多个来源，其中包含要迁移到 Cloudflare Images 的对象...继续阅读 »
2022/05/13
今天，我们很高兴与您分享我们的 Sourcing Kit，您可以在其中定义一个或多个来源，其中包含要迁移到 Cloudflare Images 的对象...继续阅读 »
2022/05/12
我们很高兴地推出 Cloudflare Pub/Sub 的私人测试版，这是一个可编程消息中枢，建立在当今数千万现有设备支持的普遍和行业标准的 MQTT 协议基础上...
2022/05/11
R2 对象存储现已开放公测，可供所有客户测试和部署...
2022/05/09
Cloudflare 很高兴能参与推出 Web 互操作性运行时社区小组，这是一项新的工作，它聚集了来自 Cloudflare Workers、Deno 和 Node.js 的贡献者，就共同的网络平台 API 标准开展合作...
2022/05/08
在此次 Platform Week 上，我们不想只提供新的和让人眼前一亮的东西（尽管也会有一些）。我们希望兑现原则。兑现让最佳的解决方案胜出的原则。兑现打破对开发人员的锁定的原则：无论是在代码上，还是在经济上...