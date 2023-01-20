2022 年第四季度互联网中断事件概述

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Cloudflare 在 100 多个国家/地区的 250 多个城市运营，与超过 10000 个网络提供商互连，为数百万客户提供广泛的服务。我们网络和客户群体的广度为我们提供了一个有关互联网韧性的独特视角，使我们能够观察到互联网中断的影响。

互联网中断肯定会带来不便，而在 11 月中旬的 2022 年世界杯期间，以及 11-12 月很多地区的假期在线购物热潮中，连接问题造成的破坏则尤其严重。话虽如此，从互联网中断的角度来看，第四季度似乎要安静一些，尽管伊朗和乌克兰仍然是热点，如下所讨论的那样。

政府指令

为了应对广泛的抗议活动，威权政府通常使用持续数小时的互联网关闭来限制抗议者之间的通信，以及阻止抗议者与外界分享信息和视频。在第四季度，古巴和苏丹再次实施了此类关闭，而伊朗则继续在移动网络上实施始于 9 月的一系列“互联网宵禁”，此外还在另外几个地区实施了互联网关闭。

古巴

9 月下旬，飓风“伊恩”导致古巴全境停电。在官员们努力尽快恢复服务的同时，一些市民以抗议活动回应他们所感知到的延误，据报道是一年前的反政府示威以来最大规模。据报道，作为对这些抗议活动的回应，古巴政府数次切断了互联网接入。9 月 29-30 日的关闭在 2022 年第三季度互联网中断概述中已有提及，下图显示 10 月 1 日 (UTC，协调世界时)关闭的影响。这次关闭的时间类似于前一次——发生在 9月 30 日 19:00 到 10 月 1 日 02:45 (10月1日 UTC 00:00-07:45)之间。

苏丹

10 月 25 日是苏丹政变一周年纪念日(那场政变阻碍了苏丹向文官统治的过渡)，成千上万的苏丹公民走上街头抗议。苏丹政府多年来一直在内乱期间关闭互联网接入，作为对这些抗议活动的回应，再一次关闭了互联网。下图显示，10 月 25 日苏丹当地时间 09:45-17:40 (UTC 时间 07:45 - 15:40)之间，互联网流量几乎完全消失。

伊朗

我们在上一季度的博客文章中所提到，针对 Mahsa Amini 之死引发的抗议活动，伊朗政府每日实施互联网“宵禁”，一般在当地时间 16:00 至午夜(12:30-20:30 UTC)，覆盖三家移动网络运营商—— AS44244 (Irancell)、 AS57218 (RighTel)和 AS197207 (MCCI)。这些持续数小时的互联网宵禁一直维持到 10 月初，在 10 月 8 日、12 日和 15 日也观察到类似的中断，如下图所示。(三家移动运营商中最小的一家是 AS57218 (Rightel)，图中对应的线条表明，该网络在 9 月底之后没有实施关闭。)

除了移动网络关闭外，第四季度伊朗还发生了几起区域性互联网中断事件，我们将在下文回顾其中两起。第一起发生于库尔德斯坦省萨南达杰，时间是 10 月 26 日，为了应对纪念 Mahsa Amini 之死 40 天的示威活动，当地全面关闭了互联网。下图显示从当地时间 10:30 (07:00 UTC) 起流量完全消失，中断持续到当地时间 10 月 27 日 08:05 (04:35 UTC)。在 12 月，我们观察到一次省级互联网中断，从 12 月 18 日持续到 25 日。

库尔德斯坦省，伊朗 (来源：地图数据 ©2023 Google，MapaGISrael)

过去几个月发生在伊朗的互联网中断对这个国家的经济造成了重大影响。Filterwatch 在 12 月发表的一篇文章中分享了移动网络运营商 Rightel 在一封信中表达的担忧：

这封由 Rightel 总经理 Yasser Rezakhah 签署的信称：“在过去的几周里，由于互联网关闭和其他限制，例如从 9 月 21 日开始限制互联网带宽，公司的资源和收入显著下降。它们还导致用户数据使用量减少，数据流量减少了大约 50%。” 信中还指出，“继续缺乏对损失的补偿可能导致破产。”

文章还强调了伊朗官员有关经济的担忧：

一些伊朗官员对互联网关闭的代价表示担忧， 其中包括 Markazi 省 Tafresh 和 Ashtian 的议员 Valiollah Bayati。在 Majles(议会)的一次公开会议上，他表示，持续的互联网关闭导致许多工作岗位关闭，人们感到担心，政府和总统必须提供必要的措施。

新闻网站 enthkhab.ir 一篇文章中的统计数据提供了有关对当地经济影响的更具体看法，声称 (通过 Google Translate)：

自 Shahrivar 月 30 日以来，随着互联网开始被政府关闭，该国的企业每天损失达到 5000 万至 5 亿土曼(伊朗货币单位)。超过 41% 的公司在此期间损失了 25-50% 的收入，约 47% 的公司销售额减少了 50% 以上。伊朗税务组织研究助理的数据显示，伊朗互联网中断每天造成 3 万亿土曼的损失。也就是说，伊朗 3 个月的互联网中断成本相当于该国一年石油收入(250 亿美元)的 43%。

停电

孟加拉，10 月 4 日

10 月 4 日，孟加拉国的一次电网故障导致超过 1.4 亿人失去电力供应， 原因是电力输配送公司未能按照国家负荷调度中心的指示卸载负荷。受停电影响，当地时间 14:05 (08:05 UTC)开始，来自该国的互联网流量出现下降，如下图所示。中断持续了大约 7 个小时，在当地时间 19:00(UTC 15:00)左右恢复到预期水平。

巴基斯坦

一个多星期后，巴基斯坦南部地区，包括信德省、旁遮普省和俾路支省发生停电，导致了类似事件。停电是由国家电网的南方输电系统故障引起的，据报道是由于设备故障和不合格的维护。一如预期，停电导致了互联网连接中断，下图显示了在信德省观察到的影响， 从 10 月 6 日当地时间 09:35 (04:35 UTC)开始，信德省的流量比前一周下降接近 30%。中断持续超过 15 小时，流量在 10 月 7 日 01:00(10 月 6日 20:00 UTC)恢复到预期水平。

信德省，巴基斯坦 (来源：地图数据 ©2023 Google)

肯尼亚

11 月 24 日当地时间 15:25，肯尼亚电力公司的一条推文指出，“由于系统干扰，该公司对全国国家各地的大部分电力供应中断”。 6 个多小时后，即当地时间 21:50 发布的另一条推文称，“对全国各地的供应已经全部回复正常。” 以上公告的时间戳与下图中显示的互联网流量消失一致，后者持续时间为当地时间 15:00-20:50 (12:00-17:50 UTC)。

12 月 3 日，北卡罗来纳州摩尔县的两座变电站遭到枪击，造成局部停电，经过数天才修复。据报道，停电发生在当地时间 19:00 (12 月 4 日 00:00 UTC), 同时导致摩尔县境内社区的互联网流量消失，如下图所示。

West End 社区内的互联网流量在 12 月 5 日中午(UTC)恢复，但仅持续了很短时间，并在 12 月 6 日下午再次下降。在 Pinehurst，大约一天后，流量开始慢慢恢复，但在 12 月 7 日(13:00 UTC) 08:00 左右才恢复到更正常的水平。

West End 和 Pinehurst，北卡罗来纳州(来源：地图数据 ©2023 Google)

乌克兰

俄乌冲突始于 2 月 24 日，其后 (分别在 3 月、4 月、5 月、6 月、7 月、10 月和 12 月)，Cloudflare 发布了多篇博客文章介绍冲突对该国互联网连接的影响。2022 年第四季度期间，俄罗斯的导弹袭击对电力基础设施造成大范围破坏，导致停电和互联网连接中断。下面，我们将重点介绍第四季度在乌克兰观察到的几起互联网中断事件，但它们只是众多中断事件中的一小部分。

10 月 20 日，基辅的几座发电站被毁，导致基辅市的互联网流量比前两周下降了 25%。中断大约在当地时间 09:00 (07:00 UTC )开始。

基辅市，乌克兰 (来源： Map data ©2023 Google)

11 月 23 日，从当地时间 14:00 (UTC 12:00)不久后开始，俄罗斯袭击导致乌克兰互联网流量下降近 50%。中断持续了近一天半，流量在当地时间 11 月 24 日(21:45 UTC)左右恢复到预期水平。

12 月 16 日，俄罗斯针对电力基础设施的空袭造成电力中断，导致全国互联网流量在当地时间 09:15 (07:15 UTC)下降了约13%，中断持续到当地时间午夜(22:00 UTC)。然而，在网络层面上的影响更为显著，AS13188 (Triolan) 流量下降 70%，AS15895 (Kyivstar)流量AS15895 (Kyivstar)下降 40%，如下图所示。

电缆切断

设得兰群岛主要依赖 SHEFA-2 海底电缆系统通过苏格兰大陆获得互联网连接。 10 月 19 日深夜，这条电缆的损坏导致设得兰群岛几乎完全断网。鉴于 9 月下旬北溪(Nord Stream)输气管道据称受到破坏，人们非常担心海底电缆可能遭到破坏，但当局认为这是由于渔船的失误造成的，而不是蓄意破坏。

下图显示，相比通常与海底电缆切断有关的多日互联网中断，这次电缆受损的影响是相对短暂的。10 月 19 日当地时间 23:00 (22:00 UTC) 后不久流量开始下降，持续约 14.5 小时，在当地时间 14:30 (13:30 UTC) 后不久恢复。

设得兰群岛，英国 (来源：地图数据 ©2023 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google)

自然灾害

所罗门群岛

地震经常造成受影响地区的基础设施破坏和电力中断，从而导致互联网连接中断。 11 月 22 日所罗门群岛附近发生一次 7.0 级地震后，我们观察到一起这样的中断事件。下图显示，来自该国的互联网流量在当地时间 13:00 (02:00 UTC) 显著下降，并在 11小时后，即当地时间 20:00 (09:00 UTC)恢复。

技术问题

吉尔吉斯斯坦

10 月 24 日，当地时间 11:00-14:00 (UTC 05:00-08:00)之间在吉尔吉斯斯坦观察到持续 3 小时的互联网中断，如下图所示。据国家数字发展部表示，问题的原因是“供应互联网的主线之一发生事故”，但没有就事故类型或发生地点提供更多细节。

10 月 27 日，澳大利亚宽带互联网提供商 Aussie Broadband 在维多利亚州和新南威尔士州的客户遭遇短暂的互联网中断。 如下图所示，当地时间 15:05-17:45(04:05-06:45 UTC)之间，AS4764 (Aussie Broadband) 来自维多利亚的流量下降大约 40%。当地时间 15:15-15:50 (04:15-04:50 UTC)，来自新南威尔士州的流量也出现类似但时间较短的下降。Aussie Broadband 的一名代表透露了造成中断的潜在原因，表示 “进行了一项配置更改，并自动推送到那些州的 DHCP 服务器……更改已经被回滚，但对维多利亚州来说，恢复连接需要时间，我们正在手动逐一将这些地区恢复过来。”

维多利亚州和新南威尔士州，澳大利亚(来源：地图数据 ©2023 Google)

海地

在海地，互联网服务提供商 Access Haiti 的客户在 11 月 9 日经历了持续超过半天的服务中断。下图显示，当地时间午夜(05:00 UTC)，AS27759 (Access Haiti) 的互联网流量急剧下降，并在低水平保持到当地时间 14:30 (19:30 UTC)才迅速回升。 Access Haiti 的一篇 Facebook 帖子向客户解释称，“由于我们的国际线路之一间歇性中断，我们的网络遇到了困难，导致你们的互联网服务变慢。” Access Haiti 没有详细说明哪一条国际线路遭遇中断，但 submarinecablemap.com 网站显示，有两条海底电缆为海地提供国际互联网连接—— 连接海地和巴哈马的巴哈马国内海底网络(BDSNi)和将海地连接到多米尼加共和国和牙买加的 Fibralink。

未知

许多互联网中断事件都可以很容易地与潜在原因联系起来，无论是通过媒体报道、同时发生的天气或自然灾害事件，还是来自受影响的供应商的通信。然而，其他已观察到的中断的原因仍然未知，因为受影响的供应商对问题的原因保持沉默。

美国 (Wide Open West)

11 月 15 日，业务覆盖美国多个州的互联网服务提供商 Wide Open West 的客户经历了一次互联网服务中断，持续一个小时多一点。下图显示了阿拉巴马州和密歇根州 AS12083 (Wide Open West) 互联网流量受到的影响，流量在当地时间 11:50 (16:50 UTC) 下降，至当地时间 13:00 (18:00 UTC)后不久恢复。

古巴

互联网中断在古巴已经不是新鲜事，无论是由于政府指令的关闭(如上所述)，光纤切断，还是停电。然而，对于当地时间 11 月 25 日 23:45 至 11 月 26 日 06:45 (11 月 26 日 04:45-11:45 UTC )之间持续 7 小时的中断，相关原因并未公布。在中断期间，流量比之前的水平下降了 75%。

SpaceX Starlink

作为低地球轨道(LEO)卫星互联网连接服务提供商， SpaceX Starlink 的服务中断可能会产生全球影响。11 月 30 日 20:50-21:30 UTC，AS14593 (SPACEX-STARLINK) 发生了一次中断，流量短暂降至接近零。不幸的是，Starlink 没有承认这一事件，也没有提供任何中断的原因。

总结

回顾 2022 年期间观察到的互联网中断，可以发现一些共同的主题。在那些政府更专制的国家，互联网往往被当作一种武器，通过网络层面、区域或国家互联网的关闭来限制国内和外部世界的通信。如上所述，这一方法在今年最后几个月在伊朗被积极使用。

互联网连接迅速成为俄乌冲突的牺牲品。冲突初期，网络层中断很常见，一些乌克兰网络的流量最终通过俄罗斯上游互联网服务提供商重新路由。2022 年晚些时候，随着电力基础设施越来越多地成为俄罗斯攻击的目标，大范围的停电导致全国互联网流量中断数小时。

由于依赖单一海底电缆连接互联网，汤加火山爆发导致该国网络中断了一个多月，而年内其他国家因地震破坏所致中断的时间则短得多，也有限得多。

虽然海底电缆问题可能会影响其沿线的多个国家，但随着 SpaceX Starlink 等日益覆盖全球的服务出现，服务中断最终将产生更广泛的影响。(目前，Starlink 的用户基数相对较小，但其服务已覆盖全球 30 多个国家/地区。)

如需跟踪互联网中断事件的发生，欢迎访问 Cloudflare Radar Outage Center (CROC) 并关注推特账号 @CloudflareRadar。如需回顾 2022 初发生的中断事件，欢迎参阅第一季度、第二季度和第三季度的互联网中断概述博客文章。