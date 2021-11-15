通过 TCP and Sockets for Workers 建立连接

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今天，我们很高兴地宣布，我们正在开发 API 和基础结构以在 Cloudflare Workers 中支持更多基于 TCP、UDP 和 QUIC 的协议。一旦发布，这些新功能有可能实现使用非 HTTP 套接字与 Worker 或 Durable Object 互相连接，就像我们如今使用 HTTP 和 WebSockets 一样简单。

目前，Cloudflare Workers 支持使用标准化的 fetch 和 WebSocket API 打开 HTTP 和 WebSocket 连接的功能。通过在内部进行一些更改使其可在 Workers 中运作，我们制作了一个示例，使用现有的驱动程序（在本示例中，是基于 Deno 的 Postgres 客户端驱动程序）通过 WebSocket（通过安全的 Cloudflare Tunnel）与远程 Postgres 服务器通信。

此示例的工作方式是，使用标准 fetch 和 WebSockets API 替换使用 Deno 特定 TCP 套接字 API 的 Postgres 客户端驱动程序的位数。然后，我们建立了与一个远程 Cloudflare Tunnel 守护程序的 WebSocket 连接（该守护程序在 Postgres 服务器附近运行），从而建立有效的 TCP-over-WebSockets。

import { Client } from './driver/postgres/postgres' export default { async fetch(request: Request, env, ctx: ExecutionContext) { try { const client = new Client({ user: 'postgres', database: 'postgres', hostname: 'https://db.example.com', password: '', port: 5432, }) await client.connect() const result = await client.queryArray('SELECT * FROM users WHERE uuid=1;') ctx.waitUntil(client.end()) return new Response(JSON.stringify(result.rows[0])) } catch (e) { return new Response((e as Error).message) } }, }

尽管在无需对 Cloudflare Workers 运行时进行任何更改的情况下，我们能够构建出该示例并和 Postgres 服务器有效且高效地通信这一事实令人印象深刻，但这一方法存在许多限制。第一点是，该解决方案需要额外的基础结构来建立和维护 WebSocket 通道，在本示例中，是在 Postgres 服务器附近运行的 Cloudflare Tunnel 守护程序的实例。当然，我们很乐意向客户提供该守护程序，但如果根本不需要该组件，那自然更好。第二点是，通过 WebSockets 隧道传输 TCP，其本身是通过 HTTP over TCP 进行隧道传输，这并非最优解。这可以运作，但我们可以做得更好。

从 Cloudflare Workers 进行连接

目前，没有标准 API 用于 JavaScript 中的套接字连接。我们想要改变此状况。

如果您之前使用过 Node.js，那么您极有可能熟悉 net.Socket 和 net.TLSSocket 对象。如果您使用 Deno，那么您可能知道他们最近引入了 Deno.connect() 和 Deno.connectTLS() API。当您查看这些 API，立即就能发现它们彼此之间的差别有多大，尽管它们都是用来做完全相同的事情。

当我们决定添加从 Workers 中打开和使用套接字连接的功能时，我们也一致认为，我们的确没有兴趣开发另一个特定于平台且与其他平台所提供之 API 不同的非标准 API。因此，我们将邀请扩展到需要套接字功能的所有 JavaScript 运行时平台，以合作开发新的（且最终标准化的）API，无论您选择在哪个运行时上进行开发，该 API 都可以运作。

下面是我们构想用于从单个 TCP 客户端连接打开和读取内容的大致示例：

或者，此示例使用 UDP 发送一个简单的“hello world”数据包：

const socket = new Socket({ remote: { address: '123.123.123.123', port: 1234 }, }) for await (const chunk of socket.readable) console.log(chunk)

该 API 将设计得足够通用，能够与客户端和服务器端合作；可用于 TCP、UDP 和 QUIC；具有或不具有 TLS，且不会依赖于特定于任何单一 JavaScript 运行时的任何机制。它将在现有广泛支持的 Web 平台标准基础上构建，例如 EventTarget、ReadableStream、WritableStream、AbortSignal 和 promises。原本熟悉 fetch() API、service workers 和使用 async/await 的 promises 的开发人员都会熟悉该新 API。

const socket = new Socket({ type: 'udp', remote: { address: '123.123.123.123', port: 1234 }, }); const enc = new TextEncoder(); const writer = socket.writable.getWriter(); await writer.write(enc.encode('hello world')); await writer.close();

这目前还只是一个提议，在 Workers 中实际交付该功能时，详细信息很可能会与上述示例有所不同。我们希望其他平台能够加入我们，共同开发和支持这一新 API，以便开发人员拥有一个一致的构建基础，而不论其在哪里运行其代码。

interface Socket : EventTarget { constructor(object SocketInit); Promise<undefined> update(object SocketInit); readonly attribute ReadableStream readable; readonly attribute WritableStream writable; readonly attribute Promise<undefined> ready; readonly attribute Promise<undefined> closed; Promise<undefined> abort(optional any reason); readonly attribute AbortSignal signal; readonly attribute SocketStats stats; readonly attribute SocketInfo info; }

引入 Socket Workers

打开套接字_客户端_连接的功能只是这个构想的一半。

当我们第一次谈论添加这些功能时，就提出了一个明显的问题：使用非 HTTP 协议连接_到_ Workers 会怎么样？如果不只是能够将一个 Worker 连接到一些其他后端数据库，还可以在边缘、Worker 内部实施整个数据库，并让非 HTTP 客户端连接到它，会怎么样？对于这种情况，如果我们可以在 Workers 中实施一个 SMTP 服务器，会怎么样？或者是一个 MQTT 信息队列？一个完整的 VoIP 平台？或者是实施数据包筛选器、转换、检查器或协议转码器？

Workers 十分强大，绝不仅仅限于 HTTP 和 WebSockets，因此我们很快将引入 Socket Workers——也就是说，可以使用原始 TCP、UDP 或 QUIC 协议直接连接到 Workers，而无需使用 HTTP。

这种新的 Workers 功能会是什么样？许多细节仍在进行开发，但想法是部署一个 Worker 脚本，采用与如今“fetch”事件差不多的运作方式了解和响应“connect”事件。重要的是，这将建立在开发用于客户端连接的相同通用套接字 API 上：

addEventListener('connect', (event) => { const enc = new TextEncoder(); const writer = event.socket.writable.getWriter(); writer.write(enc.encode('Hello World')); writer.close(); });

用于 JavaScript 和 Socket Workers 的新套接字 API 正在积极开发中，最初的重点是提供更好更有效的方法让 Workers 连接到后端的数据库。您可以在此处注册以加入访问 Database Connectors 和 Socket Workers 的等待名单。我们很期待与早期用户以及我们的技术合作伙伴合作，以开发、优化和测试这些新功能。

一旦发布后，我们希望 Socket Workers 能够为可部署到 Cloudflare 网络边缘的智能分布式应用程序类型敞开大门，很期待看到大家使用这些功能构建应用程序的成果。