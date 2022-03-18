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Domain Scoped Roles —— 提前体验

2022-03-18

4 分钟阅读时间
这篇博文也有 English日本語版本。

今天，通过允许将用户访问限定到域的集合，Cloudflare 将使企业客户更容易管理团队对 Cloudflare 的访问。确保用户获得所需的访问权限且没有任何多余，这是至关重要的，Domain Scoped Roles 是向前迈进的一大步。此外，通过引入域群组（Domain Groups），帐户所有者将能按照组而非个人向用户授予对域的访问权限。可从这些群组中增加或移除域，从而自动更新拥有该群组访问权限的用户权限。这降低了管理用户访问权限的难度。

Domain Scoped Roles 最常见的一个用例是将对生产域的访问权限限于一小部分团队成员，同时依然允许将开发和预生产域开放给其他团队成员。这样一来，除非被授予权限，否则某人无法对生产域进行任何更改。

如何使用 Domain Scoped Roles

如果您是 Enterprise 客户，请联系 CSM 以为您和您的团队启用这个功能。请注意，您必须拥有超级管理员权限才能更改帐户成员信息。

一旦为您启用了测试版，请按照如下方式开始使用：

  • 登录到 dash.cloudflare.com，选择您的帐户，并进入 成员页面

    • 在该页面上，您可以邀请用域范围角色邀请一个新的成员，或修改一个现有用户的权限。在此情况下，我们将邀请新用户。

  • 邀请新成员时，要提供三个信息：

    • 邀请哪些用户。

    • 他们将能访问的资源范围：

      • 选择 “所有域” 将允许您选择传统角色。

    • 决定授予什么权限的角色。

  • 在发出邀请前，您将能确认用户、范围和角色。

Membership invitation page with users, scope, and role selection.

域群组

Membership invite confirmation screen.

除了手动创建每个用户的包含或排除列表，帐户所有者还可以创建域群组，以便允许授权一个或多个用户访问一组域。域群组可通过成员邀请流程或在帐户配置 -> 列表中直接创建。当创建域群组时，用户选择要包含的域，从这个时候开始，该群组可在邀请用户到帐户时使用。

域群组创建屏幕

成员邀请时的域群组选择

Domain Group creation screen showing two domains selected.

介绍 Bach

Member invite screen showing the scope of a user’s access being limited to a domain group named, “Test Domains”.

Domain Scoped Roles 之所以成为可能，是因为一个称为 “Bach” 的新权限系统。Bach 提供一个基于策略的系统，用于定义 Cloudflare 控制面板的授权。授权定义一个用户能在系统中进行什么操作。Bahc 一直在驱动 API 令牌，但将来所有授权都将使用 Bach。这让客户能够定义更细粒度的权限和资源范围。资源可以是用户交互的任何对象，例如帐户、区域、Worker 环境、或 DNS 记录，等等。在过去，Cloudflare 的 RBAC 系统依赖于分配一组角色，其中每个角色定义广泛的权限，应用到这个帐户。与此不同，Bach 的策略允许更深入的权限授予，能将范围定为资源的集合。

让我们比较一下传统系统与 Bach 支持的系统有何不同之处。通常，用户的权限是由他们被分配的 “角色” 定义的。角色包括：“超级管理员”、“管理员”、“Cloudflare for Teams”、和 “Cloudflare Workers 管理员” 等。在传统系统中，这些角色中的每一个映射一组简单的权限，例如 ‘workers:read’、‘workers:edit’ 或 ‘zones:edit’。当通过 Cloudflare API 或 Cloudflare 仪表板发出请求时，Cloudflare 的 API 网关会检查针对该请求的端点，行为者是否有正确的权限来执行这个操作。要改变一个区域设置，行为者将需要具有 ‘zone:edit’ 权限——可通过很多角色中的一个授予。如下是传统系统中如何对一个用户仅授予 ‘DNS’ 权限：

传统 DNS 用户角色权限

权限

编辑

阅读

dns_records

法律问题

帐户

订阅

区域

zone_settings

虽然简单明了，但也有很多缺点。首先，这意味着无法定义对权限所应用到的资源的限制，无论是一组资源还是资源属性。其次，对特定资源的权限只是简单的读取或编辑，而编辑包括创建和删除。这些设定不能完全覆盖可能存在的需求——例如，限制删除但允许编辑。

通过 Bach，我们扩大了能力，可以定义细粒度的权限。定义上述 “DNS” 成员访问权限的示例策略如下：

Bach DNS 用户角色策略

（略为修改以便于阅读）

您可以在定义的权限中看到更细的粒度。在两种情况下，用户都能执行相同的操作，但这种细粒度意味着我们对能做的事情更加明确。这里是 DNS 记录（在 com.cloudflare.api.account.zone.dns-record 下）有明确的创建、读取、更新、删除和列出权限。在资源组部分，我们可以看到范围部分定义一个帐户。该账户下任何对象（例如域）将匹配 “对象”下的 “*” 值。那意味着，这些权限适用于整个帐户。现在，让我们将这个用户的权限更改为限定于单一域的范围，看看策略如何变化。

#Legacy DNS Role - applies to all zones
  policies:
  - id: 186f95f3bda1443c986aeb78b05eb60b
    permission_groups:
    - id: 49ce85367bae433b9f0717ed4fea5c74
      name: DNS
      meta:
        description: Can edit DNS records.
        editable: 'false'
        label: dns_admin
        scopes: com.cloudflare.api.account
      permissions:
      - key: com.cloudflare.registrar.domain.read
      - key: com.cloudflare.registrar.domain.list
      - key: com.cloudflare.registrar.contact.read
      - key: com.cloudflare.registrar.contact.list
      - key: com.cloudflare.api.account.secondary-dns.update
      - key: com.cloudflare.api.account.secondary-dns.read
      - key: com.cloudflare.api.account.secondary-dns.delete
      - key: com.cloudflare.api.account.secondary-dns.create
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.secondary-dns.update
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.secondary-dns.read
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.secondary-dns.delete
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.secondary-dns.create
      - key: com.cloudflare.api.account.notification.*
      - key: com.cloudflare.api.account.custom-ns.update
      - key: com.cloudflare.api.account.custom-ns.list
      - key: com.cloudflare.api.account.custom-ns.*
      - key: com.cloudflare.edge.spectrum.app.list
      - key: com.cloudflare.edge.spectrum.app.read
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.custom-page.read
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.custom-page.list
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.setting.read
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.setting.list
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.dnssec.update
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.dnssec.read
      - key: com.cloudflare.api.account.dns-firewall.cluster.delete
      - key: com.cloudflare.api.account.dns-firewall.cluster.update
      - key: com.cloudflare.api.account.dns-firewall.cluster.read
      - key: com.cloudflare.api.account.dns-firewall.cluster.create
      - key: com.cloudflare.api.account.dns-firewall.cluster.list
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.dns-record.delete
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.dns-record.update
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.dns-record.read
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.dns-record.create
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.dns-record.list
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.page-rule.read
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.page-rule.list
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.railgun-connection.read
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.railgun-connection.list
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.subscription.read
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.aml.read
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.read
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.list
      - key: com.cloudflare.api.account.audit-log.read
      - key: com.cloudflare.api.account.custom-page.read
      - key: com.cloudflare.api.account.custom-page.list
      - key: com.cloudflare.api.account.railgun.read
      - key: com.cloudflare.api.account.railgun.list
      - key: com.cloudflare.api.account.dpa.read
      - key: com.cloudflare.api.account.subscription.read
      - key: com.cloudflare.api.account.subscription.list
      - key: com.cloudflare.api.account.read
      - key: com.cloudflare.api.account.list
    resource_groups:
    - id: 2fe938e0a5824128bdc8c42f9339b127
      name: com.cloudflare.api.account.a67e14daa5f8dceeb91fe5449ba496eb
      meta:
        editable: 'false'
      scope:
        key: com.cloudflare.api.account.a67e14daa5f8dceeb91fe5449ba496eb
        objects:
        - key: "*"
    access: allow

Bach DNS 用户角色（使用域范围限定策略）

（略为修改以便于阅读）

一旦我们将用户的权限限制到仅包括一个明确的域，我们就能看到两个主要的差异。首先，权限大幅减少了。这是因为我们没有授予该用户读取或列出很多帐户级资源的权限，而这是传统帐户范围角色会授予的。所授予的唯一帐户级权限是 account.readsubscriptions.readsubscriptions.list。有这些权限，用户才能使用仪表板。在仪表板中查看该帐户时，显示的唯一帐户级产品将是域。其他产品，如 Cloudflare Workers、Zero Trust 等将被隐藏。

# Zone Scoped DNS role - scoped to 1 zone
policies:
- id: 80b25dd735b040708155c85d0ed8a508
  permission_groups:
  - id: 132c52e7e6654b999c183cfcbafd37d7
    name: Zone DNS
    meta:
      description: Grants access to edit DNS settings for zones in an account.
      editable: 'false'
      label: zone_dns_admin
      scopes: com.cloudflare.api.account.zone
    permissions:
    - key: com.cloudflare.api.account.zone.secondary-dns.*
    - key: com.cloudflare.api.account.zone.dnssec.*
    - key: com.cloudflare.api.account.zone.dns-record.*
    - key: com.cloudflare.api.account.zone.analytics.dns-report.*
    - key: com.cloudflare.api.account.zone.analytics.dns-bytime.*
    - key: com.cloudflare.api.account.zone.setting.read
    - key: com.cloudflare.api.account.zone.setting.list
    - key: com.cloudflare.api.account.zone.rate-plan.read
    - key: com.cloudflare.api.account.zone.subscription.read
    - key: com.cloudflare.api.account.zone.read
    - key: com.cloudflare.api.account.subscription.read
    - key: com.cloudflare.api.account.subscription.list
    - key: com.cloudflare.api.account.read
  resource_groups:
  - scope:
      key: com.cloudflare.api.account.a67e14daa5f8dceeb91fe5449ba496eb
      objects:
      - key: com.cloudflare.api.account.zone.b1fbb152bbde3bd28919a7f4bdca841f
  access: allow

其次，在资源组范围部分，我们看到明确提及一个区域（line X: com.cloudflare.api.account.zone.b1fbb152bbde3bd28919a7f4bdca841f）。这意味着，该策略中列出的区域权限仅适用于这个特定的区域。尝试访问该区域的其他特性，或更改任何其他区域的 DNS，都会被 Cloudflare 拒绝。

下一步

如果您是 Enterprise 客户并有意使用 Domain Scoped Roles，请联系您的 CSM 以参加提前体验。本公告标志着我们向 Bach 迁移的重大里程碑，而 Bach 是为 Cloudflare 的规模而构建的授权系统。这将允许我们把这些相同的能力在将来扩展到更多产品，创建一个授权系统，让客户就其团队对所有 Cloudflare 服务的访问具备更大的控制权。我们才刚刚开始，敬请关注。

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