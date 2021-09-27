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博客：使用 Cloudflare 电子邮件路由轻松创建和路由电子邮件地址

2021-09-27

3 分钟阅读时间
这篇博文也有 English日本語한국어繁體中文版本。

超过四十亿人（也就是世界人口的一半）至少拥有一个电子邮件地址，其中许多人将它当成处理个人和职业事务的重要工具。每天收发的电子邮件数量超过 3000 亿封，但若只将电子邮件视为通信工具对它来说并不公平。它在我们生活当中的作用远远不止于消息传输工具，其用途也包括作为在线验证个人身份的一个常用途径，以及充当其他通信平台的网关。

如今，大多数人将电子邮件用于敏感的用途，例如登录银行账户或与政府机关通信等。与此同时，他们也将同样的电子邮件用于申领网上找到的九折优惠券，而这必然会导致未来数月被垃圾邮件侵扰。尽管这两种用途在重要性和安全性方面截然相反，人们仍会为了管理一个帐户的便利而甘冒风险。

对企业而言情况基本相同，它们希望将不同的电子邮件用于不同类型的查询，例如销售和支持，但往往发现控制谁接收这些邮件非常繁琐。随着企业发展，原先由所有者处理的事务通常需要委派给其他人。但对小型企业来说，配置邮箱和别名通常不那么简单明了。

另外，还有无数的个人和家庭利用多个邮箱来处理所用的互联网身份，以代表他们各种在线身份。

我们了解这些挑战，因此推出了 Cloudflare 电子邮件转发，这是创建任意数量电子邮件地址的最直接方式，以便将邮件转发到您自己、家人或团队已在使用的邮箱。

Cloudflare 电子邮件路由

Cloudflare 电子邮件路由旨在简化创建和管理电子邮件地址的方式，不需要您去监控其他邮箱。

过程非常简单：

  1. 输入想要在自己的域名上创建的电子邮件地址

  2. 输入想要将邮件转发到的电子邮件地址

如某些人已经知道的那样，电子邮件由信封、头部和主体组成。

信封是 SMTP 传输协议的一部分，告诉服务器这封电子邮件来自哪里，应该发送到哪里。

Text boxes to type the address to create and the one to forward to.

邮件的头部包括结构性的信息，例如消息经过的路径、日期、发送者和接收者的地址、主题，以及其他技术元数据，如 SPF 通过结果、DKIM 签名和反垃圾邮件得分。邮件每次通过一个服务器时，它都会添加新的头部或修改原有头部，直至到达最终收件箱。

最后就是邮件的主体，其中包含了实际的内容。主体可以是纯文本、富 HTML，可以包含文件附件，在某些情况下，还可以签名甚至加密。

如下是一个简单示意图，显示 SMTP 协议如何工作，以及电子邮件消息的三个部分是如何组合在一起的：

Cloudflare 电子邮件路由服务充当传输层的智能路由器，处理并修改 SMTP 信封并将消息发送到其最终目的地，但保留原始头部并保持主体的完整性。这种方法确保 SPF、DKIM和其他安全或反垃圾邮件协议不会被破坏，收件人继续受到保护。

此外，和我们在其他产品中所用的隐私优先方式一样，我们不会在任何节点查看、排队或存储电子邮件。消息将根据配置的规则接收、处理并实时发送到最终目的地。

Simplified diagram of how the SMTP protocol works

封闭测试申请

电子邮件转发现在进行封闭测试，请填写报名表以加入等候名单。

要开始使用电子邮件路由，只需将您的域名添加到 Cloudflare DNS 中。如果目前没有拥有域名，可通过我们的 registrar 立即购买一个。

分步配置

接下来，只需完成几个步骤即可创建新的电子邮件地址和设置转发：

  1. 前往 Cloudflare 仪表板的电子邮件页面。

  2. 选择 Configure。

  3. 输入您想要创建的电子邮件地址（记住，这是针对您的域名的地址，因此可以任意选取）。另外，也可选择使用 通配符，使以便域名上的所有电子邮件地址都被视为有效并予以转发。

  4. 如果还没有为您的域名配置电子邮件，那么 DNS 配置步骤是自动完成的。否则，请参考我们的简明指引，了解如何根据您的需求来进行最佳配置。

  5. 最后，只需要验证目标电子邮件归您所有。非常简单，跟您以前做过千万次的完全一样。 

我们说过，它的设计宗旨就是简单直接！

以效率和简单性为原则，我们正隆重推出电子邮件路由服务，支持多规则及将消息转发到您选择的收件箱。

然而，我们觉得电子邮件领域已经沉寂了很长时间，我们很快就会推出令人兴奋的新功能，以充分利用 Cloudflare 的平台、资源和技术优势。

我们也在聆听。如果您有任何问题、建议或新的想法，欢迎在社区论坛分享。我们就在附近。

要开始使用 Cloudflare 电子邮件转发，请即填写报名表以加入等候名单。我们将每天向更多用户开放此服务，并保证短暂的等待将是值得的！

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

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