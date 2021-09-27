博客：使用 Cloudflare 电子邮件路由轻松创建和路由电子邮件地址

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超过四十亿人（也就是世界人口的一半）至少拥有一个电子邮件地址，其中许多人将它当成处理个人和职业事务的重要工具。每天收发的电子邮件数量超过 3000 亿封，但若只将电子邮件视为通信工具对它来说并不公平。它在我们生活当中的作用远远不止于消息传输工具，其用途也包括作为在线验证个人身份的一个常用途径，以及充当其他通信平台的网关。

如今，大多数人将电子邮件用于敏感的用途，例如登录银行账户或与政府机关通信等。与此同时，他们也将同样的电子邮件用于申领网上找到的九折优惠券，而这必然会导致未来数月被垃圾邮件侵扰。尽管这两种用途在重要性和安全性方面截然相反，人们仍会为了管理一个帐户的便利而甘冒风险。

对企业而言情况基本相同，它们希望将不同的电子邮件用于不同类型的查询，例如销售和支持，但往往发现控制谁接收这些邮件非常繁琐。随着企业发展，原先由所有者处理的事务通常需要委派给其他人。但对小型企业来说，配置邮箱和别名通常不那么简单明了。

另外，还有无数的个人和家庭利用多个邮箱来处理所用的互联网身份，以代表他们各种在线身份。

我们了解这些挑战，因此推出了 Cloudflare 电子邮件转发，这是创建任意数量电子邮件地址的最直接方式，以便将邮件转发到您自己、家人或团队已在使用的邮箱。

Cloudflare 电子邮件路由

Cloudflare 电子邮件路由旨在简化创建和管理电子邮件地址的方式，不需要您去监控其他邮箱。

过程非常简单：

输入想要在自己的域名上创建的电子邮件地址 输入想要将邮件转发到的电子邮件地址

如某些人已经知道的那样，电子邮件由信封、头部和主体组成。

信封是 SMTP 传输协议的一部分，告诉服务器这封电子邮件来自哪里，应该发送到哪里。

邮件的头部包括结构性的信息，例如消息经过的路径、日期、发送者和接收者的地址、主题，以及其他技术元数据，如 SPF 通过结果、DKIM 签名和反垃圾邮件得分。邮件每次通过一个服务器时，它都会添加新的头部或修改原有头部，直至到达最终收件箱。

最后就是邮件的主体，其中包含了实际的内容。主体可以是纯文本、富 HTML，可以包含文件附件，在某些情况下，还可以签名甚至加密。

如下是一个简单示意图，显示 SMTP 协议如何工作，以及电子邮件消息的三个部分是如何组合在一起的：

Cloudflare 电子邮件路由服务充当传输层的智能路由器，处理并修改 SMTP 信封并将消息发送到其最终目的地，但保留原始头部并保持主体的完整性。这种方法确保 SPF、DKIM和其他安全或反垃圾邮件协议不会被破坏，收件人继续受到保护。

此外，和我们在其他产品中所用的隐私优先方式一样，我们不会在任何节点查看、排队或存储电子邮件。消息将根据配置的规则接收、处理并实时发送到最终目的地。

封闭测试申请

电子邮件转发现在进行封闭测试，请填写报名表以加入等候名单。

要开始使用电子邮件路由，只需将您的域名添加到 Cloudflare DNS 中。如果目前没有拥有域名，可通过我们的 registrar 立即购买一个。

分步配置

接下来，只需完成几个步骤即可创建新的电子邮件地址和设置转发：

前往 Cloudflare 仪表板的电子邮件页面。 选择 Configure。 输入您想要创建的电子邮件地址（记住，这是针对您的域名的地址，因此可以任意选取）。另外，也可选择使用 通配符，使以便域名上的所有电子邮件地址都被视为有效并予以转发。 如果还没有为您的域名配置电子邮件，那么 DNS 配置步骤是自动完成的。否则，请参考我们的简明指引，了解如何根据您的需求来进行最佳配置。 最后，只需要验证目标电子邮件归您所有。非常简单，跟您以前做过千万次的完全一样。

我们说过，它的设计宗旨就是简单直接！

以效率和简单性为原则，我们正隆重推出电子邮件路由服务，支持多规则及将消息转发到您选择的收件箱。

然而，我们觉得电子邮件领域已经沉寂了很长时间，我们很快就会推出令人兴奋的新功能，以充分利用 Cloudflare 的平台、资源和技术优势。

我们也在聆听。如果您有任何问题、建议或新的想法，欢迎在社区论坛分享。我们就在附近。

要开始使用 Cloudflare 电子邮件转发，请即填写报名表以加入等候名单。我们将每天向更多用户开放此服务，并保证短暂的等待将是值得的！