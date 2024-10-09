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VoiP (KO)

2021년 4분기 DDoS 공격 동향

2022-01-10

2021년 전반기에는 대대적인 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS 공격 캠페인이 전세계 주요 인프라(미국 내 최대 송유관 시스템 운영업체의 인프라도 포함)를 공격했고 IT 관리 소프트웨어의 취약점을 노려 학교, 공공기관, 여행업체, 신용조합 등을 공격한 사례들도 잇따랐습니다. ...

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2021년 4분기 DDoS 공격 동향

2021년 3분기 DDoS 공격 동향

2021-11-04

DDoS공격RadarRDDoS (KO)REvilVoiP (KO)Meris (KO)DDoS 보고서랜섬 공격

2021년 3분기에는 유달리 많은 DDoS 공격 활동이 관찰되었습니다. Cloudflare는 기록적인 HTTP DDoS 공격, 테라비트급 네트워크 계층 공격, 역대 최대 규모의 봇넷(Meris) 배포 사례를 확인하고 완화한 바 있으며, 최근에는 전 세계 VoIP(Voice over IP) 서비스 공급자 및 해당 네트워크 인프라에 대한 랜섬 DDoS 공격이 있었습니다....

전화하는 분이 누구시죠? 증가하고 있는 VoIP DDoS 공격

2021-10-01

Device Security보안DDoSVoiP (KO)추세랜섬 공격

지난 달에 다수의 VoIP(Voice over Internet Protocol) 공급자가 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 받았으며, 공격자는 자신들이 REvil이라고 주장했습니다. 이 멀티벡터 공격은 주요 HTTP 웹 사이트 및 API 엔드포인트를 목표로 하는 L7 공격과 VoIP 서버 인프라를 목표로 하는 L3/4 공격을 결합한 것이었습니다. 이 공격으로 대상 공급자의 VoIP 서비스 및 웹 사이트/API 가용성에 심각한 영향이...