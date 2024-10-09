전화하는 분이 누구시죠? 증가하고 있는 VoIP DDoS 공격

2021-10-01

지난 달에 다수의 VoIP(Voice over Internet Protocol) 공급자가 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 받았으며, 공격자는 자신들이 REvil이라고 주장했습니다. 이 멀티벡터 공격은 주요 HTTP 웹 사이트 및 API 엔드포인트를 목표로 하는 L7 공격과 VoIP 서버 인프라를 목표로 하는 L3/4 공격을 결합한 것이었습니다. 이 공격으로 대상 공급자의 VoIP 서비스 및 웹 사이트/API 가용성에 심각한 영향이 ...