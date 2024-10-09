2021년 4분기 DDoS 공격 동향
2022-01-10
2021년 전반기에는 대대적인 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS 공격 캠페인이 전세계 주요 인프라(미국 내 최대 송유관 시스템 운영업체의 인프라도 포함)를 공격했고 IT 관리 소프트웨어의 취약점을 노려 학교, 공공기관, 여행업체, 신용조합 등을 공격한 사례들도 잇따랐습니다. ...계속 읽기 »
2022-01-10
2021년 전반기에는 대대적인 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS 공격 캠페인이 전세계 주요 인프라(미국 내 최대 송유관 시스템 운영업체의 인프라도 포함)를 공격했고 IT 관리 소프트웨어의 취약점을 노려 학교, 공공기관, 여행업체, 신용조합 등을 공격한 사례들도 잇따랐습니다. ...계속 읽기 »
2021-11-04
2021년 3분기에는 유달리 많은 DDoS 공격 활동이 관찰되었습니다. Cloudflare는 기록적인 HTTP DDoS 공격, 테라비트급 네트워크 계층 공격, 역대 최대 규모의 봇넷(Meris) 배포 사례를 확인하고 완화한 바 있으며, 최근에는 전 세계 VoIP(Voice over IP) 서비스 공급자 및 해당 네트워크 인프라에 대한 랜섬 DDoS 공격이 있었습니다....
2021-10-01
지난 달에 다수의 VoIP(Voice over Internet Protocol) 공급자가 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 받았으며, 공격자는 자신들이 REvil이라고 주장했습니다. 이 멀티벡터 공격은 주요 HTTP 웹 사이트 및 API 엔드포인트를 목표로 하는 L7 공격과 VoIP 서버 인프라를 목표로 하는 L3/4 공격을 결합한 것이었습니다. 이 공격으로 대상 공급자의 VoIP 서비스 및 웹 사이트/API 가용성에 심각한 영향이...