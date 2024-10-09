Vivek Ganti

2020년 2분기 네트워크 계층 DDoS 공격 동향

2020-08-05

2020년 1분기의 불과 몇 주만에 생활 방식이 바뀌었습니다. 그 어느 때보다 온라인 서비스에 대한 의존도가 높아졌습니다. 직장인들이 재택 근무하고, 모든 연령과 학년 학생들이 온라인 수업을 받으면서, 연결 상태를 유지한다는 것의 의미가 재정의됐습니다. 연결 상태를 유지하는 일에 의존하는 사람들이 늘면서, ...