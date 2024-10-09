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Vivek Ganti

Vivek Ganti

2021년 4분기 DDoS 공격 동향

2022-01-10

DDoS공격추세RadarRDDoS (KO)REvilVoiP (KO)Meris (KO)DDoS 보고서랜섬 공격

2021년 전반기에는 대대적인 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS 공격 캠페인이 전세계 주요 인프라(미국 내 최대 송유관 시스템 운영업체의 인프라도 포함)를 공격했고 IT 관리 소프트웨어의 취약점을 노려 학교, 공공기관, 여행업체, 신용조합 등을 공격한 사례들도 잇따랐습니다. ...

2021년 3분기 DDoS 공격 동향

2021-11-04

DDoS공격RadarRDDoS (KO)REvilVoiP (KO)Meris (KO)DDoS 보고서랜섬 공격

2021년 3분기에는 유달리 많은 DDoS 공격 활동이 관찰되었습니다. Cloudflare는 기록적인 HTTP DDoS 공격, 테라비트급 네트워크 계층 공격, 역대 최대 규모의 봇넷(Meris) 배포 사례를 확인하고 완화한 바 있으며, 최근에는 전 세계 VoIP(Voice over IP) 서비스 공급자 및 해당 네트워크 인프라에 대한 랜섬 DDoS 공격이 있었습니다....

2021년 2분기 DDoS 공격 동향

2021-07-20

DDoS추세보안RadarFancy BearLazarus group랜섬 공격

최근에 전세계의 주요 인프라를 방해하는 대규모 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS(분산서비스 거부) 공격이 있었으며, 그 대상에는 세계 최대의 석유 파이프라인 시스템 운영업체 중 하나와 세계 최대의 육가공 회사 중 하나가 포함되어 있습니다. 또한 이번 분기의 초에는 벨기에 전역의 200개 조직이 DDoS 공격을 받았는데, 여기에는 정부와 의회 웹사이트도 포함됩니다....

2020년 2분기 네트워크 계층 DDoS 공격 동향

2020-08-05

DDoS추세COVID-19보안DDoS 보고서

2020년 1분기의 불과 몇 주만에 생활 방식이 바뀌었습니다. 그 어느 때보다 온라인 서비스에 대한 의존도가 높아졌습니다. 직장인들이 재택 근무하고, 모든 연령과 학년 학생들이 온라인 수업을 받으면서, 연결 상태를 유지한다는 것의 의미가 재정의됐습니다. 연결 상태를 유지하는 일에 의존하는 사람들이 늘면서, ...