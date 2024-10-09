2020년 4분기 네트워크 계층 DDoS 공격 동향

2021-01-22

2020년 마지막 분기의 DDoS 공격 동향은 여러 가지 면에서 일반성을 벗어났습니다. 2020년 들어 처음으로 대형 DDoS 공격의 수가 늘어난 것이 관찰되었습니다. 구체적으로 500Mbps 및 50Kpps 이상되는 공격의 수가 급증했습니다. ...