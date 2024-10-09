2021년 2분기 DDoS 공격 동향
2021-07-20
최근에 전세계의 주요 인프라를 방해하는 대규모 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS(분산서비스 거부) 공격이 있었으며, 그 대상에는 세계 최대의 석유 파이프라인 시스템 운영업체 중 하나와 세계 최대의 육가공 회사 중 하나가 포함되어 있습니다. 또한 이번 분기의 초에는 벨기에 전역의 200개 조직이 DDoS 공격을 받았는데, 여기에는 정부와 의회 웹사이트도 포함됩니다....계속 읽기 »
2021-07-20
최근에 전세계의 주요 인프라를 방해하는 대규모 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS(분산서비스 거부) 공격이 있었으며, 그 대상에는 세계 최대의 석유 파이프라인 시스템 운영업체 중 하나와 세계 최대의 육가공 회사 중 하나가 포함되어 있습니다. 또한 이번 분기의 초에는 벨기에 전역의 200개 조직이 DDoS 공격을 받았는데, 여기에는 정부와 의회 웹사이트도 포함됩니다....계속 읽기 »
2021-01-22
2020년 마지막 분기의 DDoS 공격 동향은 여러 가지 면에서 일반성을 벗어났습니다. 2020년 들어 처음으로 대형 DDoS 공격의 수가 늘어난 것이 관찰되었습니다. 구체적으로 500Mbps 및 50Kpps 이상되는 공격의 수가 급증했습니다....
2020-11-18
DDoS 공격이 빈도가 급증하면서도 더욱 정교해지고 있습니다. 2분기에 네트워크 계층에 대한 전체 공격이 1분기에 비해 두 배로 증가하였는데, 3분기에 다시 두 배로 증가하였습니다. ...