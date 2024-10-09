2021년 2분기 DDoS 공격 동향

2021-07-20

최근에 전세계의 주요 인프라를 방해하는 대규모 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS(분산서비스 거부) 공격이 있었으며, 그 대상에는 세계 최대의 석유 파이프라인 시스템 운영업체 중 하나와 세계 최대의 육가공 회사 중 하나가 포함되어 있습니다. 또한 이번 분기의 초에는 벨기에 전역의 200개 조직이 DDoS 공격을 받았는데, 여기에는 정부와 의회 웹사이트도 포함됩니다. ...