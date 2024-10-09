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REvil

2021년 4분기 DDoS 공격 동향

2022-01-10

DDoS공격추세RadarRDDoS (KO)REvilVoiP (KO)Meris (KO)DDoS 보고서랜섬 공격

2021년 전반기에는 대대적인 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS 공격 캠페인이 전세계 주요 인프라(미국 내 최대 송유관 시스템 운영업체의 인프라도 포함)를 공격했고 IT 관리 소프트웨어의 취약점을 노려 학교, 공공기관, 여행업체, 신용조합 등을 공격한 사례들도 잇따랐습니다. ...

2021년 3분기 DDoS 공격 동향

2021-11-04

DDoS공격RadarRDDoS (KO)REvilVoiP (KO)Meris (KO)DDoS 보고서랜섬 공격

2021년 3분기에는 유달리 많은 DDoS 공격 활동이 관찰되었습니다. Cloudflare는 기록적인 HTTP DDoS 공격, 테라비트급 네트워크 계층 공격, 역대 최대 규모의 봇넷(Meris) 배포 사례를 확인하고 완화한 바 있으며, 최근에는 전 세계 VoIP(Voice over IP) 서비스 공급자 및 해당 네트워크 인프라에 대한 랜섬 DDoS 공격이 있었습니다....