함께 성장하기: Cloudflare의 뛰어난 파트너들에게 상을 수여하기

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Cloudflare의 전 세계 2023 채널 파트너 상 수상자를 발표하게 되어 기쁩니다! 파트너들은 고객이 애플리케이션 복잡성을 제어하고, 사이버 위험을 줄이며, 비용을 절감하는 데 필요한 솔루션과 지원을 확장하며, 높은 수준의 고객 만족도를 제공하는 Cloudflare의 성공에 중요한 역할을 합니다.

파트너 우선의 PowerUP

올해도 Cloudflare에서는 다시 CRN으로부터 최고의 찬사인 파트너 프로그램에 대한 5성 등급을 받았습니다. 저희는 확장된 Cloudflare PowerUP 파트너 프로그램을 통해 Cloudflare의 파트너십과 제휴가 전 세계 여러 부문의 공동 고객에게 강력한 결과를 계속 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. 저희는 파트너가 우리와 협력하고 함께 사업을 성장시키는 것을 더 쉽게 만드는 데 중점을 두고 있습니다. Cloudflare 팀에서는 파트너를 돕는 데 전념합니다.

Cloudflare의 보안, 속도, 프로그래밍 가능성, 복원력을 통해 고객의 연결, 보호, 구축 방식을 혁신 합니다.

수익을 늘리고 규모에 맞춰 더 많은 가치를 제공하여 사업을 빠르게 성장시키고 도달 범위를 확대함으로써 수익성을 제고 합니다.

영업 및 마케팅 지원, 프로세스 간소화, 투명한 가격 책정을 통해 거래를 신속하게 성사시켜 GTM을 가속화합니다.

Cloudflare 대학교를 통한 포괄적인 교육부터 부서 전반에 걸친 전문가 지원까지, 파트너는 디지털 전환을 주도하고 경쟁이 치열한 시장에서 고객을 위해 IT 인프라를 최신화할 준비가 되어 있습니다.

파트너십의 힘을 이해하는 리더

제가 Cloudflare의 최고 파트너 책임자로 재직하면서 놀라운 성장과 파트너의 성공을 지켜보는 것은 짜릿한 시작이었습니다. 저희 팀에서는 특히 빠르게 확장되고 있는 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 영역에서 기회를 확대했으며, 채널 전략은 이미 인상적인 결과를 보여주었습니다.

파트너들로부터 받은 압도적으로 긍정적인 피드백을 보면 Cloudflare 기술의 강점과 파트너에게 서비스를 제공하려는 저희 헌신이 잘 드러납니다. 파트너 커뮤니티에 대한 막대한 투자, 간소화된 프로세스, AI 통합에 대한 집중을 통해 우리는 함께 의미있는 성장과 혁신을 추진할 준비가 되어 있습니다.

Cloudflare 파트너들의 뛰어난 기여와 성과에 축하를 드립니다

올해의 Cloudflare 파트너 어워드 수여자들은 Cloudflare와의 협력에서 우수성과 혁신의 모범을 보였습니다. 이들의 헌신과 성공에 따라 채널과 협업의 변혁적인 잠재력이 더욱 돋보입니다.

미주 파트너 상

올해의 기술 서비스 디스트리뷰터: AVANT Communications Cloudflare를 가장 잘 대표하고 파트너가 판매 및 성장 수익원을 보호할 수 있도록 지원한 최고의 성과 기술 서비스 디스트리뷰터에게 수여합니다.

올해의 파트너: GuidePoint Security 2023년에 경이적인 영업 성과를 입증한 최고의 파트너에게 수여합니다.

올해의 성장 파트너: CDW 및 Defy Security 완벽한 인증 규제 준수를 달성하고 매출 목표를 초과 달성하여 공통의 비즈니스를 성장시키기 위해 막대한 투자를 한 파트너에게 수여합니다.

기술 우수상(프리세일즈): Adapture 고객의 Cloudflare 프리세일즈 및 개념 증명(POC) 환경을 선도하는 데 있어 뛰어난 지식과 전문성을 입증한 파트너 회사에 수여합니다.

올해의 파트너 SE 챔피언: Nyron Samaroo(CDW Canada) 및 Deepika Nath(Kyndryl) Cloudflare 솔루션에 대한 심층적인 지식과 전문성을 입증하고 공동 고객에게 Cloudflare 경험을 제공하는 데 앞장선 개별 파트너의 세일즈 엔지니어(SE)에게 수여합니다.

올해의 글로벌 시스템 통합업체(GSI) 파트너: Accenture 최고의 성과를 낸 GSI 파트너에게 수여합니다.

라틴 아메리카 상

올해의 기술 서비스 디스트리뷰터: TD SYNNEX (LATAM) Cloudflare를 가장 잘 대표하고 파트너가 판매 및 성장 수익원을 보호할 수 있도록 지원한 최고의 성과 기술 서비스 디스트리뷰터에게 수여합니다.

올해의 파트너: 2023년에 Cloudflare 파트너 네트워크를 시작한 것은 처음이지만, 함께 공유하는 비즈니스의 성장을 위해 이미 상당한 투자를 해서 완전한 인증 준수를 달성하고 매출 목표를 초과 달성한 파트너에게 수여합니다.

IntegraTEC(LATAM)

SEK의 NeoSecure(Nola/Sola)

Cipher(Brazil)

Xenergix(Mexico)

올해의 인증 챔피언: Tripla(브라질) 이 상은 2023년 한 해 동안 팀에서 가장 많은 Cloudflare 인증을 획득한 파트너에게 수여합니다.

APJC 파트너 상

올해의 디스트리뷰터: Dicker Data Limited Cloudflare를 가장 잘 대표하고 파트너의 매출 및 성장 수익원을 확보하도록 지원한 최고의 디스트리뷰터에게 수여합니다.

올해의 서비스 제공 파트너: Master Concept (Hong Kong) Ltd. 최고 성과 서비스 솔루션 공급자에게 수여합니다.

올해의 파트너: Centcloud Technologies Ltd 2023년에 Cloudflare 파트너 네트워크를 시작한 것은 처음이지만, 함께 공유하는 비즈니스의 성장을 위해 이미 상당한 투자를 해서 완전한 인증 준수를 달성하고 매출 목표를 초과 달성한 파트너에게 수여합니다.

올해의 고객 확보: Megazone Cloud Corporation 탁월한 협업과 혁신을 통해 중요한 고객 거래를 확보한 파트너의 뛰어난 성과에 대하여 수여합니다.

올해의 신규 파트너 확보: Techdirect Pte Ltd 가장 대규모이고 가장 전략적인 거래를 성사하고 고객에게 포괄적인 엔드투엔드 보안, 성능, 안정성 솔루션을 배포한 파트너에게 수여합니다.

올해의 MVP: Omni Intelligent Services, Inc. 공통 고객에게 뛰어난 서비스를 제공했을 뿐만 아니라 네트워크, 관계, 생태계의 힘을 활용하여 새로운 비즈니스 가치를 창출한 우수 파트너에게 수여합니다.

기술 우수상(프리세일즈): Airowire Networks PVT LTD 고객의 Cloudflare 프리세일즈 및 POC 경험을 선도하는 데 뛰어난 지식과 전문성을 입증한 SE를 보유한 파트너 회사에 수여합니다.

올해의 마케팅 챔피언: Softdebut Co., Ltd Cloudflare 솔루션 마케팅에서 탁월한 협업 및 비즈니스 결과를 입증한 파트너 회사에 수여합니다.

올해의 파트너 SE 챔피언: David Woon(Kordia Ltd) Cloudflare 솔루션에 대한 깊이 있는 지식과 전문성을 갖추고 공통 고객에게 Cloudflare 경험을 제공하는 데 앞장서서 노력한 개별 파트너 SE에게 수여합니다.

떠오르는 스타 상: Missing Link Security Pty Ltd 저희와의 협업이 처음이기는 하지만, 이미 Cloudflare와의 파트너십과 고객의 성과를 달성하는 데 크게 긍정적인 기여를 한 개별 파트너 담당자에게 수여합니다.

올해의 성장 파트너: NTT Australia Pty Ltd 완전한 인증 규제 준수를 달성하고 매출 목표를 초과 달성하여 공통 비즈니스를 성장시키기 위해 상당한 투자를 한 파트너에게 수여합니다.

EMEA 파트너 상

올해의 디스트리뷰터: V-Valley Advanced Solutions España SAU Cloudflare를 가장 잘 대표하고 파트너의 매출 및 성장 수익원을 지원한 최고의 성과 디스트리뷰터에게 수여합니다.

올해의 MSP: Orange Cyberdefense France 최고 성과 관리형 서비스 솔루션 공급자에게 수여합니다.

올해의 GSI: Eviden France SAS 최고의 성과를 낸 GSI 파트너에게 수여합니다.

올해의 파트너: Liquid C2 2023년에 경이적인 영업 성과를 입증한 최고의 파트너에게 수여합니다.

올해의 신규 파트너: Focus Group 및 Smartflare 2023년에 Cloudflare 파트너 네트워크를 처음 가입했지만, 공유 비즈니스의 성장을 위해 이미 막대한 투자를 해서 완전한 인증을 달성한 것은 물론, 수익 목표를 초과 달성한 파트너에게 수여합니다.

올해의 고객 확보: Liquid C2 탁월한 협업과 혁신을 통해 주요 고객 거래를 성사시킨 파트너의 뛰어난 성과에 대하여 수여합니다.

떠오르는 스타: Copy Cat Group 및 Cloudhop 이 협업이 처음이기는 하지만, 이미 Cloudflare와의 파트너십과 고객의 성과를 달성하는 데 크게 긍정적인 기여를 한 개별 파트너 담당자에게 수여합니다.

올해의 MVP: Nanosek 공통 고객에게 뛰어난 서비스를 제공했을 뿐만 아니라 네트워크, 관계, 생태계의 힘을 활용하여 새로운 비즈니스 가치를 창출한 최고의 파트너에게 수여합니다.

기술 우수상(프리세일즈): 고객의 Cloudflare 프리세일즈 및 POC 경험을 선도하는 데 뛰어난 지식과 전문성을 입증한 SE를 보유한 파트너 회사에 수여합니다.

Jean-Baptiste Voron(Eviden France SAS)

Ganesh Awesome(Globaldots)

Martin Campos(Orange Cyberdefense)

올해의 파트너 SE 챔피언: Ivan Rudnytskyi(Bakotech sro) Cloudflare 솔루션에 대한 깊이 있는 지식과 전문성을 입증하고 공통 고객에게 Cloudflare 경험을 제공하는 데 노력을 기울인 개별 파트너 SE에게 수여합니다.

올해의 인증 챔피언: Kaemi GmbH 이 상은 2023년 한 해 동안 팀에서 가장 많은 Cloudflare 인증을 획득한 파트너에게 수여합니다.

올해의 마케팅 챔피언: Infinigate Deutschland GmbH 및 Alter Way Cloudflare 솔루션 마케팅에서 탁월한 협업 및 비즈니스 결과를 입증한 파트너 회사에 수여합니다.

Cloudflare PowerUP 파트너 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 아래 리소스를 확인해 주세요.