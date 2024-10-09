Cloudflareのプラットフォームで垂直マイクロフロントエンドを構築
2026-01-30
単一のドメインで複数のWorkersをデプロイでき、単一ページアプリケーションのように感じられます。サービスバインディングが複数プロジェクトへのURLパスルーティングを可能にする方法を見てみましょう。...続きを読む »
2026-01-30
単一のドメインで複数のWorkersをデプロイでき、単一ページアプリケーションのように感じられます。サービスバインディングが複数プロジェクトへのURLパスルーティングを可能にする方法を見てみましょう。...続きを読む »
2023-12-18
「Pre-Clearance」を有効にしたTurnstileウィジェットを編集または新規作成することで、Cloudflareのお客様はTurnstileを使用して、ページのHTMLがロードされたときにチャレンジを発行し、すべての有効な応答に有効なTurnstileトークンが必要であることを強制できるようになりました...
2022-11-17
Cloudflare Workers、当社のフラグメントベースのマイクロフロントエンドアーキテクチャ、およびフラグメントピアシング技術により、エンジニアリングチームは大規模なフロントエンドをわずかな時間で段階的に改善し、ユーザー体験と開発者体験を大幅に向上させることが可能です...