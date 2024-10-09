フェッチリクエストへのチャレンジで、TurnstileとCloudflare WAFを統合

2023-12-18

「Pre-Clearance」を有効にしたTurnstileウィジェットを編集または新規作成することで、Cloudflareのお客様はTurnstileを使用して、ページのHTMLがロードされたときにチャレンジを発行し、すべての有効な応答に有効なTurnstileトークンが必要であることを強制できるようになりました ...