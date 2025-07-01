コンテンツ独立記念日：報酬なしのAIクロールは許さない！

4分で読了

約30年前、スタンフォード大学の大学院生であったラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏の2人は、「Backrub」と呼ばれる研究プロジェクトに取り組み始めました。それこそが後にGoogleとなるプロジェクトです。しかし、それだけではありません。このプロジェクトはWebのビジネスモデルそのものを生み出しました。

Googleがコンテンツクリエイターと交わした契約は、「私たちが検索のためにあなたのコンテンツをコピーすることを許可してくれれば、その代わりにトラフィックを送ります」というシンプルなものでした。コンテンツクリエイターであるあなたは、そのトラフィックから、広告を表示して収益を得る、サブスクリプションを販売する、あるいは単に誰かがあなたの作品を見ているという満足感を得るという3つの方法のいずれかで価値を得ることができました。

Googleはこのすべてを可能にしました。検索がトラフィックを生み出しました。GoogleはDoubleClickを買収し、AdSenseを構築してコンテンツクリエイターが広告を表示できるようにしました。そしてUrchinを買収してGoogle Analyticsを立ち上げ、誰がどのタイミングでコンテンツを見ているのかを測定できるようにしました。

約30年間、この関係こそがWebを定義し、発展させる原動力となってきました。

しかし、その関係は変わりつつあります。史上初めて、Googleで実行される検索数が減少しています。何がその地位を奪ったのでしょうか？もうお分かりですね。そう、AIです。

私と同じように、あなたも過去2年間で登場した新しいAIシステムに驚き、以前ならGoogleで検索していたような質問にも、それらに頼るようになっているのではないでしょうか。まだ初期段階ではあるものの、将来のWebのインターフェースは、質実剛健な検索ボックスと10個の青いリンクよりも、ChatGPTのようなものに近づいていくのは明らかです。

Google自体も変わりました。10年前のGoogleはリンクのリストを提示し、できるだけ早くユーザーを自社サイトから離脱させることが成功とされていました。しかし現在では、アンサーボックスを導入し、さらに最近では「AI Overview（AIによる概要）」を導入して、ユーザーがGoogle.comから離れることなく質問に答えられるようにしています。アンサーボックスでは、ユーザーの75%のクエリがGoogleを離れることなく解決されると報告されました。最近のAI Overviewの導入によって、その割合はさらに高まっています。

Googleのユーザーにとってそれは便利かもしれませんが、コンテンツクリエイターにとっては大打撃です。Googleは今でもクリエイターのコンテンツをコピーしていますが、過去10年間で「検索」のUIが変更されたため、コンテンツクリエイターが同じ量のトラフィックを得ることがほぼ10倍も難しくなりました。つまり、広告、サブスクリプション、あるいは誰かがあなたの作品を大切にしているという満足感を得るのが、10倍難しくなっているということです。

しかも、それはまだ「良い方」の話です 現在のAIツール ではさらに状況は悪化しています。OpenAIでは、従来のGoogleに比べてトラフィックを得るのが750倍も難しくなっており、Anthropicに至っては3万倍も難しくなっています。その理由は単純です。私たちはオリジナルを消費しているのではなく、派生物を消費するようになっているからです。

問題なのは、あなたが広告のためであれ、サブスクリプションの販売のためであれ、あるいは単に人々があなたの作品に価値を見出していることを知るためであれ、AI主導のWebは旧来の検索主導のWebのようにはコンテンツクリエイターに報酬を与えないということです。つまり、Googleがかつて交わした「トラフィックと引き換えにコンテンツを取得する」という取引は、もはや成立しないのです。

公平な取引の代わりに、現在のWebはAIクローラーによって搾取されており、コンテンツクリエイターにはほとんどトラフィックも価値ももたらされていません。

それが、本日7月1日、「コンテンツ独立記念日」と私たちが呼ぶ日をもって変わります。Cloudflareは、世界の主要な出版社やAI企業の大多数とともに、AIクローラーがクリエイターに報酬を支払わない限り、デフォルトでブロックする方針へと移行します。そのコンテンツこそがAIエンジンを動かす燃料であり、したがってコンテンツクリエイターが正当に報酬を受け取るのは当然のことです。

しかし、それは始まりにすぎません。次のステップとして、コンテンツクリエイターとAI企業（大小問わず）が出会えるマーケットプレイスの構築に取り組みます。トラフィックは常に価値の代替となるには不十分でした。私たちは、もっと良い方法があると考えています。説明しましょう。

AIエンジンをチーズの塊のようなものと考えてください。AIエンジンのチーズの「穴」を埋める新しくてオリジナルなコンテンツは、今日Webに溢れている反復的で低価値なコンテンツよりもはるかに価値があります。

私たちは、コンテンツを「どれだけトラフィックを生んだか」ではなく、「どれだけ知識を前進させたか」で評価し、スコアを付けることができれば、AIエンジンの向上をより早めるだけでなく、質の高いコンテンツ制作の新たな黄金時代を促進できると信じています。

まだすべての答えはわかっていませんが、一流の経済学者やコンピュータ科学者と協力して、それらを解明しようとしています。

Webは変わろうとしています。そのビジネスモデルも変わります。その過程で、過去30年間のWebの素晴らしかった点を学び、将来のWebをより良くするための方法を見出すチャンスがあるのです。

より良いインターネットの構築に貢献することが、Cloudflareの使命です。Webの進化に伴い、私たちがその役割を果たしていることを誇りに思います。そして、コンテンツクリエイターが自らの作品の価値を主張し、正当に報われるよう支援できていることも誇りに思います。

コンテンツ独立記念日、万歳！