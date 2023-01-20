2022年第4四半期のインターネット障害の概要

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Cloudflareは、100カ国以上、250以上の都市で事業を展開しており、1万を超えるネットワークプロバイダーと相互接続することで、数百万人のお客様に幅広いサービスを提供しています。当社のネットワークと顧客基盤の広さは、インターネットの回復力について独自の視点を提供し、インターネットの中断による影響を観察することを可能にしています。

インターネットの障害は決して都合のいいものではありませんが、11月中旬の2022年ワールドカップに対するネット上の関心の高まりや、11月から12月における多くの地域での年末年始のオンラインショッピングの増加により、接続の問題が特に大きな混乱を招く可能性がありました。とはいえ、第4四半期は、以下に述べるように、イランとウクライナが引き続きホットスポットとなったものの、インターネットの混乱という観点からは少し静かだったように思われます。

政府からの指示

数時間にわたるインターネットの遮断は、権威主義的な政府が広範な抗議活動に対して、抗議者間のコミュニケーションを制限し、抗議者が外部と情報や映像を共有することを妨げる手段として頻繁に使用されています。第4四半期には、キューバとスーダンが再びこのような遮断を実施し、イランは9月中旬に開始したモバイルネットワークでの一連の「インターネット外出禁止令」を継続し、さらに他のいくつかの地域のインターネット遮断を実施しました。

キューバ

9月下旬、ハリケーン・イアンはキューバ全土で引き起こしました。当局はできるだけ早くサービスを復旧するために努力しましたが、一部の市民は、1年以上前の反政府デモ以来最大であると報道されている抗議で、認識された遅延に対応しました。これらの抗議に応えて、キューバ政府はインターネットアクセスを数回遮断したと伝えられています。9月29日～30日のシャットダウンについては、2022年第3四半期のインターネット障害の概要で説明されており、10月1日(UTC)に発生したシャットダウンの影響を下図に示します。このタイミングは前のタイミングと同様で、9月30日の19時から10月1日の2時45分(UTCの10月1日0時-7時45分)の間に行われました。

スーダン

10月25日は、スーダンの民政移管を頓挫させたクーデターの一周年にあたり、数千人のスーダン市民が街頭に出て抗議を行い、この記念日を祝いました。スーダン政府は、数年前から内乱時にインターネットアクセスを遮断しており、今回の抗議行動に対しても、再びインターネット遮断を実施しました。下図は、現地時間10月25日9時45分～17時40分（UTC 7時45分～15時40分）の間、スーダンからのインターネットトラフィックがほぼ完全に消失したことを表しています。

イラン

前期のブログ記事で紹介したように、イラン政府は日常的にインターネット「外出禁止令」を実施しています。通常は、Mahsa Aminiの死に関する抗議に対応して、16時～深夜0時（UTC 12時30分～20時30分）にモバイルネットワークプロバイダ3社（AS44244（Irancell）、AS57218（RighTel）、AS197207（MCCI）で実施されます。このような数時間のインターネット利用停止は10月初旬まで続き、10月8日、12日、15日にも下図に示すような同様の停止が観測されました。（グラフのうち、携帯電話事業者3社のうち最も規模の小さいAS57218（Rightel）の線は、このネットワークのシャットダウンが9月末以降に実施されなかったことを示しています)。

モバイルネットワークの遮断に加え、イランでは第4四半期にいくつかの地域的なインターネットの遮断が確認されましたが、そのうちの2件を以下にレビューします。1件目は、クルディスタン州のサナンダジで、10月26日Mahsa Aminiの死後40日目を記念したデモに対応して、インターネットの完全停止が実施されたものです。下図は、現地時間10時30分（UTC 7時）からトラフィックが完全に消失し、現地時間10月27日（UTC 4時35分）8時5分まで停止が継続したことを示しています。12月には、12月18日から12月25日まで州レベルのインターネットの混乱が観測されました。

イラン、クルディスタン州（出典：地図データ ©2023 Google, MapaGISrael）

過去数か月にわたってイランで発生したインターネットの混乱は、国に重大な経済的影響を及ぼしました。Filterwatchからの12月の投稿は、携帯電話会社のRightelからの手紙に記載されている懸念を共有するものでした。

同ネットワークのマネージングディレクターであるYasser Rezakhahの署名入りの書簡には、次のように記されています。「この数週間、9月21日からインターネットの帯域幅が制限されるなどした中で、同社のリソースと収入が著しく減少した。また、加入者のデータ使用量の減少をもたらし、データ通信量を約50％減少させた。」また、この書簡には「損失補償がない状態が続くと、倒産につながる恐れがある」とも書かれています。

さらに、イラン政府関係者が共有する経済的な懸念も強調されています。

イラン政府関係者の中には、マルカジ県タフレシュとアシュティアンの議員であるValiollah Bayati氏をはじめ、インターネット遮断のコストに懸念を表明している人物もいます。マジュレス（国会）での公開セッションで、彼は、インターネット停止が続くと多くの仕事が閉鎖され、人々は心配している、政府と大統領は必要な措置を提供しなければならないと述べています。

ニュースサイトenthkhab.irの記事の統計は、地域の経済的影響のより具体的な見解を提供し、次のように述べています（Google翻訳使用）:

シャリバー月30日以降、政府がインターネットに障害を与え始めてから、同国の企業は毎日少なくとも5000万トマーン、最大で5億トマーンの損害を被っています。この期間中に25〜50％の収入が減少した企業は41％以上、50％以上の売上減少があった企業は約47％に上ります。同国税務局の研究助手のデータを確認したところ、イランでのインターネット停止により、1日あたり3000億トマーンの損害が発生していることがわかりました。つまり、イランで3ヶ月間インターネットが使えなくなった場合のコストは、同国の1年間の石油収入（250億ドル）の43％に匹敵します。

停電

配電会社が国家負荷分散センターからの負荷軽減の指示に従わなかったことが原因となり、送電網が故障し、バングラデシュの1億4000万人以上が10月4日に電気のない状態となったことが報告されています。この停電の結果、下図に示すように、現地時間14時5分（UTC 8時5分）から、同国からのインターネットトラフィックの低下が観測されました。この障害は約7時間続き、トラフィックは現地時間19時頃（UTC 15時）に予想されたレベルに戻りました。

パキスタン

その1週間後、パキスタンでも同様の問題が発生し、シンド州、パンジャブ州、バロチスタン州を含む南部全域で停電が発生しました。停電の原因は、全国送電網の南部送電系統の故障で、設備の不具合と水準以下のメンテナンスが原因と報じられています。予想されたとおり、10月6日の現地時間9時35分（UTC 4時35分）から前週と比較して、トラフィックが30%近く減少しました。この混乱は15時間以上続き、トラフィックは10月7日1時（UTC 10月6日20時）には予想されたレベルに戻りました。

パキスタン・シンド州（出典： 地図データ ©2023 Google）

ケニア

11月24日、現地時間15時25分のケニアパワーからのツイートは、「システムの混乱により、国のさまざまな地域へのバルク電力供給を失った」と伝えました。その後、現地時間の6時間後、21時50分に「全国各地への通常の電力供給が復旧した」とツイートされました。これらの通知のタイムスタンプは、現地時間15時0分～20時50分（UTC 12時～17時50分）の間続いた、次の図に示されているインターネットトラフィックの喪失と一致しています。

12月3日、ノースカロライナ州ムーア郡の2つの変電所が銃撃の標的にされ、その結果、局所的に停電が発生し、復旧までに数日を要しました。現地時間19時0分（UTC 12月4日0時）過ぎに停電が始まり、それと同時にムーア郡内のコミュニティからのインターネットトラフィックが失われ、下図に示すような状況が発生したと報じられています。

ウエストエンドコミュニティのインターネットトラフィックは、12月5日の正午（UTC）に回復したように見えましたが、その回復も束の間、12月6日の午後には再び低下しました。パインハーストでは、約1日後にトラフィックが徐々に回復し始め、現地時間12月7日8時頃（UTC 13時）には通常通りのトラフィックに戻りました。

ノースカロライナ州ウェストエンドとパインハースト（出典： 地図データ ©2023 Google）__

ウクライナ

ウクライナでの戦争は2月24日から続いており、Cloudflareは年間を通じて多くのブログ投稿（3月、4月、5月、6月、7月、10月、12月）で戦争が国のインターネット接続に与える影響をカバーしました。2022年の第4四半期を通じて、ロシアのミサイル攻撃は電気インフラに広範な損害を与え、停電とインターネット接続の中断を引き起こしました。以下に、第4四半期にウクライナで観察されたインターネットの混乱のいくつかの例を挙げますが、それらは発生した多くの混乱のほんの一部です。

10月20日、キーウの複数の発電所の破壊により、キーウ市からのインターネットトラフィックが前2週間と比較して25％減少しました。この混乱は現地時間9時（UTC 7時）頃に始まりました。

ウクライナ、キーウ市_（出典：_ 地図データ ©2023 Google）

11月23日、ロシアの攻撃により広範囲に停電が発生し、現地時間14時（UTC 12時）直後からウクライナのインターネットトラフィックが50%近く減少しました。この混乱はほぼ1日半続き、トラフィックは現地時間11月24日23時45分（UTC 21時45分）頃に予想されたレベルに戻りました。

12月16日、電力インフラを標的としたロシアの空爆による停電によっ、国全体のインターネットトラフィックは現地時間9時15分（UTC 7時15分）に約13%減少し、混乱は現地時間深夜（UTC 22時）まで続きました。ただし、ネットワークレベルでは、AS13188（Triolan）はトラフィックが70%減少し、AS15895（Kyivstar）は40%減少し、どちらも次の図に示すように、影響はより大きくなりました。

ケーブルの切断

シェトランド諸島は、インターネット接続を主にSHEFA-2海底ケーブルシステムに依存しており、スコットランドの本土を経由して接続されています。10月19日深夜、このケーブルが損傷し、シェトランド諸島はほぼ完全にオフラインになりました。当時、9月下旬に報道された天然ガスパイプライン「ノルド・ストリーム」に対する妨害行為により、海底ケーブルに対する妨害行為の可能性について関心が高まっていましたが、当局は、今回のケーブル損傷は妨害行為ではなく、漁船の誤操作によるものと考えました。

下図は、海底ケーブルの切断に伴う数日間に及ぶインターネットの混乱に比べ、ケーブルの損傷による影響が比較的短時間であったことを示しています。現地時間10月19日23時過ぎ（UTC 22時）にトラフィックが減少し、14時間半後の現地時間10月20日14時30分過ぎ（UTC 13時30分）に復旧しています。

イギリス、シェトランド諸島（出典：地図データ ©2023 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google）

自然災害

ソロモン諸島

地震は、被災地でインフラの損傷や停電を頻繁に引き起こし、インターネット接続の中断につながります。ソロモン諸島では、11月22日にマグニチュード7.0の地震が発生した後、このような混乱が観測されました。次の図は、現地時間13時（UTC 2時）に同国からのインターネットトラフィックが大幅に減少し、11時間後の現地時間20時（UTC 9時）頃に復旧したことを示しています。

技術的な問題

キルギスタン

10月24日、キルギスで現地時間11時～14時（UTC 5時～8時）の間、下図のような3時間のインターネット障害が観測されました。同国のデジタル開発省によると、この問題は「インターネットを供給する主要回線の1つでの事故」によるものですが、事故の種類や発生場所などの詳細は明らかにされていません。

オーストラリアのブロードバンドインターネットプロバイダーAussie Broadbandの顧客は、ビクトリア州とニューサウスウェールズ州で10月27日に短期間インターネットが中断される事態に見舞われました。下図に示すように、ビクトリア州からのAS4764（Aussie Broadband）のトラフィックが現地時間15時05分～17時45分（UTC 4時5分～6時45分）の間に約40%減少しました。ニューサウスウェールズ州からのトラフィックも、現地時間15時15分～15時50分（UTC 4時15分～4時50分）の間に、同様の、しかし短時間での喪失が観測されました。Aussie Broadbandの代表者は混乱の根本的な原因についての洞察を提供し、「設定変更が行われ、自動化によってこれらの州のDHCPサーバーにプッシュされた。変更は撤回されましたが、セッションをオンラインに戻すのにVICは時間がかかっており、現在、エリアを1つずつ手動で立ち上げています。」と述べています。

オーストラリア、ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州（出典： 地図データ ©2023 Google）__

ハイチ

ハイチでは、インターネットサービスプロバイダーのAccess Haitiの顧客が11月9日に半日以上サービスの中断を経験しました。下の図は、AS27759（Access Haiti）のインターネットトラフィックが現地時間深夜0時（UTC 5時）頃に急激に減少し、14時30分（UTC 19時30分）まで落ち込んだままで、その時点で急速に回復したことを示しています。Access HaitiからのFacebookの投稿によると、「国際回線の1つで断続的な停止が発生したため、ネットワークに問題が発生し、インターネットサービスの速度が低下しています」と顧客に伝えています。Access Haitiは、どの国際回線が停止しているかについての詳細を提供していませんが、submarinecablemap.comは、ハイチとバハマを結ぶバハマ国内潜水艦ネットワーク（BDSNi）と、ハイチとドミニカ共和国およびジャマイカを結ぶFibralinkの2本の海底ケーブルがハイチへの国際インターネット接続を提供していることを示しています。

不明

インターネットの混乱は、報道、天候や自然災害の同時発生、影響を受けたプロバイダーからの連絡など、その根本的な原因を容易に特定することができるものが多くあります。しかし、今回観測された他の障害については、影響を受けたプロバイダーがその原因について沈黙しており、原因は不明です。

アメリカ（Wide Open West）

11月15日、米国に複数の州に拠点を置くインターネットサービスプロバイダーであるWide Open Westの顧客は、1時間強続くインターネットサービスの中断を経験しました。次の図は、アラバマ州とミシガン州での混乱がAS12083（Wide Open West）に与えた影響を示しており、トラフィックは現地時間11時50分（UTC 16時50分）に減少し、現地時間13時00分(UTC 18時00分）の直後に復旧しました。

キューバ

キューバは、政府主導のシャットダウン（上記のような）、ファイバーカット、停電など、インターネットの中断に疎くありません。しかし、現地時間11月25日23時45分から11月26日6時45分（UTC 11月26日4時45分～11時45分）の間に観察された国全体のインターネットトラフィックの7時間の混乱の根本的な原因は共有されていません。トラフィックは、混乱の間、以前のレベルから75%も減少しました。

SpaceX Starlink

低軌道（LEO）衛星インターネット接続サービスのプロバイダーとして、SpaceX Starlinkのサービスの中断は世界的に影響を与える可能性があります。11月30日、AS14593（SPACEX-STARLINK）で、UTC 20時50分～21時30分の間にトラフィック量が一時ゼロ近くまで低下する混乱が観測されています。残念ながら、Starlink社はこの事故を認めず、また障害の理由についても述べていません。

まとめ

2022年に観測されたインターネット上の混乱を振り返ってみると、いくつかの共通したテーマが見受けられます。権威主義的な政府の国では、ネットワークレベル、地域レベル、国家レベルでのインターネット遮断により、国内および外部とのコミュニケーションを制限する手段として、インターネットがしばしば武器として使われます。前述のとおり、この手法はイランでこの数ヶ月間、積極的に用いられました。

ウクライナでは、インターネット接続が戦火の犠牲となりました。紛争初期にはネットワークレベルの障害が頻発し、ウクライナのネットワークの中には最終的にロシアのインターネットサービスプロバイダーの上流にトラフィックを迂回させるものもありました。その後、ロシアの攻撃により電力インフラがますます標的となり、広範囲な停電が発生したため、全国で数時間のインターネットトラフィックの中断が発生しました。

トンガでは火山噴火により、インターネット接続を1本の海底ケーブルに依存していたため、1カ月以上にわたってオフラインとなりましたが、他の国では年間を通じて地震による被害が発生したため、混乱はより短期間で限定的なものにとどまりました。

海底ケーブルの問題は、そのルート上の複数の国に影響を与える可能性がありますが、SpaceX Starlinkのように、ますますグローバルな広がりを持つサービスの登場は、サービスの中断が最終的にもっと広い範囲に影響を与えることを意味します。（Starlink社の加入者数は現時点では比較的少ないものの、現在世界30カ国以上でサービスを展開しています。）

インターネットの障害が発生したときにそれをフォローするには、Cloudflareレーダー停止センター(CROC)を確認し、Twitterで@CloudflareRadarをフォローしてください。2022 年の初めに観察されたこれらの中断を確認するには、第1四半期、第2四半期、第3四半期のインターネット障害の概要に関するブログ投稿を参照してください。