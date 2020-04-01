Lancement de la version bêta de WARP pour macOS et Windows

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Le 1er avril dernier, nous avons lancé WARP, une option de l’application 1.1.1.1 sur iOS et Android permettant de sécuriser et d’accélérer les connexions Internet. Aujourd’hui, WARP sécurise les connexions de millions d’utilisateurs mobiles.

Si WARP était au départ une option de l’application 1.1.1.1, il s’agit en fait d’une technologie qui peut profiter à tout appareil connecté à Internet. À vrai dire, l’une des demandes qui nous ont été le plus souvent adressées l’année dernière concerne la prise en charge de WARP sur macOS et Windows. C’est exactement ce que nous nous vous annonçons aujourd’hui : nous lançons la version bêta de WARP sur macOS et Windows.

La rapidité, la sécurité et la gratuité toujours de mise

Nous avons toujours voulu développer un client WARP pour macOS et Windows. Nous l’avons d’abord lancé sur les appareils mobiles parce que c’était plus difficile. D’ailleurs, cela s’est avéré beaucoup plus difficile que prévu. Bien que nous ayons annoncé la version bêta de 1.1.1.1 incluant WARP le 1er avril 2019, il a fallu attendre la fin du mois de septembre avant de pouvoir le rendre accessible au grand public. Le développement des version masOS et Windows ne devrait pas prendre autant de temps.

Le client WARP pour macOS et Windows s’appuie sur le même protocole Wireguard, rapide et efficace, pour sécuriser les connexions Internet et empêcher votre FAI de les espionner. De plus, tout comme WARP sur l’application mobile 1.1.1.1, le service de base sera gratuit sur macOS et Windows.

WARP+ vous fait gagner en rapidité

Nous prévoyons d’ajouter WARP+ dans les mois à venir pour vous permettre de profiter du réseau Argo de Cloudflare qui vous fera bénéficier d’une vitesse encore supérieure sur Internet. Nous offrirons aux abonnés actuels de WARP+ la possibilité d’ajouter des appareils à un prix réduit. En attendant, les utilisateurs actuels de WARP+ seront parmi les premiers invités à essayer WARP pour macOS et Windows. Si vous utilisez WARP+, consultez votre application 1.1.1.1 au cours des prochaines semaines pour y trouver un lien vous invitant à essayer les nouveaux clients WARP pour macOS et Windows.

Si vous n’êtes pas abonné à WARP+, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente sur la page dont le lien figure ci-dessous. Nous vous enverrons un e-mail dès que vous pourrez l’essayer.

https://one.one.one.one

Version Linux

Nous n’avons pas oublié Linux. Environ 10 % des employés de Cloudflare ont installé Linux sur leur ordinateur de bureau. Dès que nous aurons lancé les clients macOS et Windows, nous nous consacrerons au développement d’un client WARP pour Linux.

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à rendre WARP rapide, efficace et fiable sur les appareils mobiles. Il est incroyable de voir tout le chemin parcouru en un an. Si vous avez essayé la version bêta au début de l’année dernière mais que vous ne l’utilisez pas actuellement, je vous invite à réessayer. Nous sommes impatients de voir toujours plus d’appareils bénéficier des avantages qu’offre WARP en termes de vitesse et de sécurité.