Les clients utilisant Google Cloud Platform, Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud et Amazon Web Services peuvent désormais ouvrir des connexions directes de leurs instances cloud privées vers Cloudflare ...

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ajout de nouvelles fonctionnalités à Cloudflare Zero Trust pour les fournisseurs de services gérés utilisant le DNS de Gateway ...

Les solutions Cloudflare Access et Gateway prennent désormais en charge le protocole System for Cross-domain Identity Management (SCIM) ...

Le CASB de Cloudflare ajoute deux nouvelles intégrations SaaS pour Salesforce et Box ...