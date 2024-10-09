AUTRES PUBLICATIONS
12 janvier 2023
Analyse des e-mails basée sur API
Les clients peuvent désormais intégrer les domaines 0365 à Area 1, afin d'ajouter plus de flexibilité aux méthodes de déploiement...
12 janvier 2023
Élargissement de notre collaboration avec Microsoft : sécurité Zero Trust proactive et automatisée pour les clients
Tandis que les directeurs informatiques tentent d'avancer dans un dédale de complexités en essayant d'assembler de multiples solutions, nous élargissons notre collaboration avec Microsoft pour créer une des meilleures solutions Zero Trust disponibles sur le marché...
11 janvier 2023
L'isolement des liens contenus dans les e-mails – votre filet de sécurité contre les nouvelles attaques par phishing
La solution d'isolement des liens contenus dans les e-mails offre un filet de sécurité contre les liens incongrus qui atteignent parfois les boîtes de réception des utilisateurs, et sur lesquels ils risquent de cliquer. Avec cette protection supplémentaire, Cloudflare Area 1 s'im...
11 janvier 2023
La manière dont les solutions Cloudflare CASB et DLP agissent de concert pour protéger vos données contenues
Les solutions CASB et DLP de Cloudflare agissent de concert pour protéger les données sensibles au repos...
11 janvier 2023
La manière dont les solutions Cloudflare Area 1 et DLP agissent de concert pour protéger les données contenues dans les e-mails
Les clients peuvent tirer parti de la puissance de notre solution de sécurité des e-mails et de Cloudflare One pour empêcher les fuites de données au sein de leur réseau d'entreprise...
10 janvier 2023
Annonce de notre parcours Partenaires de diffusion de services autorisés pour Cloudflare One
Nous annonçons aujourd'hui notre parcours Partenaires de diffusion de services autorisés (Authorized Services Delivery Partner, ASDP), conçu pour valider les partenaires qui souhaitent diffuser des services autour de notre plateforme Cloudflare One...
10 janvier 2023
Annonce du connecteur Magic WAN : l'accès direct le plus simple vers votre réseau de nouvelle génération
Cloudflare facilite encore la connexion grâce au connecteur Magic WAN : un package logiciel léger que vous pouvez installer sur n'importe quel réseau physique ou cloud afin de connecter, rediriger et façonner automatiquement n'importe quel trafic IP...
10 janvier 2023
Pourquoi les CIO choisissent-ils Cloudflare ?
Over 10,000 organizations trust Cloudflare One to connect and secure users, devices, applications, and data. Hear from the leaders of our customers to better understand why they selected Cloudflare....
09 janvier 2023
Découvrez la solution Digital Experience Monitoring
Avec la solution Digital Experience Monitoring, nous avons entrepris de développer les outils dont vous avez besoin pour trouver rapidement la fameuse « aiguille dans la botte de foin » et résoudre les problèmes de performances et de connectivité...
09 janvier 2023
Cloudflare est plus rapide que Zscaler
Les expériences Zero Trust sont de 38 à 55 % plus rapides sur Cloudflare que sur Zscaler. Découvrons pourquoi, et parlons de comment nous avons établi ce constat....
08 janvier 2023
Bienvenue dans la CIO Week 2023
Ce jour marque le début de la CIO Week, notre célébration du travail que vos équipes et vous accomplissez chaque jour. Cette semaine, nous allons vous présenter des articles, des témoignages et des outils que vous pouvez utiliser pour continuer à accomplir votre mission...
11 décembre 2021
Comment Cloudflare résout le problème de l’interconnexion réseau pour les directeurs de l’information
Construire un réseau d’entreprise est une tâche difficile. Nous voulons permettre aux équipes informatiques de se concentrer sur l’exploration et le déploiement de technologies ultra-modernes...
10 décembre 2021
Cloudflare One contribue à optimiser la connectivité des utilisateurs vers Microsoft 365
Nous sommes ravis d'annoncer que Cloudflare a rejoint le Microsoft 365 Networking Partner Program (NPP). La plate-forme Cloudflare One propose un chemin réseau optimisé au trafic des clients de Cloudflare adressé aux services Microsoft 365....
09 décembre 2021
Cloudflare annonce des partenariats avec certains des principaux prestataires de cyber-assurance et de réponse aux incidents
Nous sommes heureux d'annoncer notre programme de partenariat avec certains des principaux prestataires de cyber-assurance et fournisseurs de services de réponse aux incidents. Axés autour de la notion de cyber-risque, ...
08 décembre 2021
Cloudflare acquiert Zaraz afin de permettre le chargement dans le cloud des outils tiers
Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de Zaraz par Cloudflare, ainsi que le lancement de Cloudflare Zaraz (en version bêta)....