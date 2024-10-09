Récapitulatif de la Speed Week 2023
2023-06-26
Récapitulatif de l'ensemble des annonces effectuées au cours de la Speed Week 2023...
England, United Kingdom
Director of Product Management, Cloudflare.
Responsible for CDN and Web Performance
2023-06-26
Récapitulatif de l'ensemble des annonces effectuées au cours de la Speed Week 2023...
2023-06-20
Nous sommes très heureux aujourd'hui de dévoiler le Cloudflare Observatory, notre nouvel onglet Vitesse, perfectionné et remis au goût du jour....
2023-06-18
Cloudflare démontre qu'elle est la plus rapide dans son domaine. En outre, nous faisons en sorte qu'il soit le plus facile possible pour nos utilisateurs d'atteindre ces chiffres...
2022-11-17
Nous annonçons aujourd'hui le lancement de la solution Cloudflare Snippets. Snippets constitue un moyen simple d'exécuter un petit fragment de JavaScript sur certaines requêtes HTTP, à l'aide de la logique de filtrage du moteur d'ensembles de règles...