Le Supercloud le plus programmable grâce à Cloudflare Snippets

2022-11-17

Nous annonçons aujourd'hui le lancement de la solution Cloudflare Snippets. Snippets constitue un moyen simple d'exécuter un petit fragment de JavaScript sur certaines requêtes HTTP, à l'aide de la logique de filtrage du moteur d'ensembles de règles ...