Bienvenue dans la Speed Week 2023

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La notion de rapidité a évolué. En un peu plus d'un siècle, nous avons réduit le temps nécessaire pour nous rendre d'un côté à l'autre de la planète de 28 jours à 17 heures. Nous avons mis au point un vaccin contre un virus à l'origine d'une pandémie mondiale en une année seulement, c'est-à-dire en 10 % du temps habituel. L'intelligence artificielle a réduit le temps nécessaire aux tâches de développement de logiciels de 55 %. Notre société est guidée par les chiffres et le besoin d'aller toujours plus loin dans les records.

Chez Cloudflare, nous ne nous attachons pas aux mesures d'autrefois. Nous ne cherchons pas nécessairement à être « les plus rapides ». Nous sommes davantage mus par des questions du type « Que voient réellement les utilisateurs ? », « Comment cette solution accélère-t-elle véritablement Internet ? » et « En quoi cette fonctionnalité permet-elle au client d'être plus rapide ? ».

Au cours de cette semaine consacrée à l'innovation, nous aiderons les utilisateurs à mesurer ce qui importe. Nous aborderons une série de thèmes, notamment les aspects qui font de nous les plus rapides en matière de Zero Trust, qui nous permettent de disposer du réseau le plus rapide. Nous examinerons également en profondeur la purge du cache et expliquerons pourquoi la latence de la purge à l'échelle mondiale n'est peut-être pas la référence absolue pour laquelle elle a été établie. De même, nous évoquerons les raisons pour lesquelles le temps jusqu'au premier octet (Time to First Byte, TTFB) constitue généralement un mauvais indicateur, tout en précisant ce à quoi vous devriez vous intéresser à la place.

À travers ces thèmes, nous vous présenterons ainsi un certain nombre de nouveaux produits et de fonctionnalités formidables qui vous rendront réellement plus rapides, vous et vos clients : de l'accélération d'API à la compression Brotli 11 de bout en bout, en passant par la réduction du temps de chargement d'une page de 30 % en un clic. Sans oublier un tout nouveau centre pour le suivi des performances des applications.

Cette semaine, nous allons vous aider à mesurer ce qui importe. Nous vous aiderons à bénéficier d'une vision plus précise sur vos performances, du Zero Trust aux API, en passant par les sites web et les applications. Enfin, nous allons vous aider à gagner en vitesse. Rapidement.

Nous démontrons que nous sommes les plus rapides dans ce que nous faisons. Et nous faisons en sorte qu'il soit le plus facile possible pour nos utilisateurs d'atteindre ces chiffres.

Bienvenue dans la Speed Week.

Plus de mégapixels ?

Il n'est pas nécessaire d'aller chercher loin dans le monde réel pour trouver des exemples d'indicateurs dont il est fait tant d'éloges, mais qui ne retranscrivent probablement pas les facteurs qui comptent réellement pour vous.

À la lecture des annonces chaque année, tout le monde serait tenté de croire que les smartphones sont devenus des appareils photo équipés d'applications et d'une antenne. À chaque fois qu'un nouveau modèle est annoncé, les communiqués de presse parlent de l'augmentation du nombre de mégapixels entre le dernier modèle et le précédent.

Ce nombre seul n'est en rien la garantie d'une meilleure qualité d'image. Divers facteurs, tels que la taille du capteur, la qualité de l'objectif, les algorithmes de traitement de l'image et les performances en faible luminosité, jouent également un rôle déterminant dans les performances globales de l'appareil photo. Il s'agit d'un fait largement établi depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, pourquoi les entreprises continuent-elles d'avancer cet indicateur comme argument ? Et pourquoi les utilisateurs y attachent-ils encore de l'importance ?

De la même manière, les documents marketing des fournisseurs d'accès Internet cherchent à vous faire croire que « la bande passante fait toute la différence ».

Il a pourtant été formellement démontré que la bande passante ne constitue pas l'unique indicateur de rapidité. Il y a tout juste deux mois, nous avons publié un article de blog intitulé « Rendre l'Internet domestique plus rapide n'est pas vraiment une affaire de vitesse », qui arrivait à la conclusion que « si la bande passante joue un rôle, la latence de la connexion (c'est-à-dire la véritable vitesse d'Internet) est plus importante ». L'article fait référence à la récente publication de deux chercheurs du MIT qui soutiennent cet argument, en montrant que le point de rendement décroissant se situe à environ 20 Mb/s. C'est-à-dire que passé ce point, une éventuelle augmentation de la bande passante n'entraîne pas forcément le chargement beaucoup plus rapide d'une page web.

Une fois de plus, l'indicateur de comparaison avancé (et largement accepté parmi les consommateurs) se révèle incorrect. L'augmentation de la bande passante n'implique pas un Internet plus rapide.

En d'autres termes : évaluez-vous vraiment les aspects qui ont de l'importance pour vous lorsque vous étudiez vos possibilités en matière de produits et de fournisseurs ? Ou, à la réflexion, vos choix n'ont-ils pas été depuis bien trop longtemps influencés par un certain dogme ?

Mesurer ce qui compte sur Internet

Comme pour les smartphones et les FAI, les utilisateurs nous comparent souvent à nos concurrents à l'aide d'indicateurs qui ne mesurent pas réellement ce qui compte pour eux.

Les grandes entreprises ont souvent recours au logiciel pour effectuer un transfert sélectif du trafic entre les réseaux de diffusion de contenu (CDN) en fonction de celui qui détient le score TTFB le plus bas possible par région. Ainsi, si Cloudflare devait soudainement réduire de moitié son TTFB en Afrique par exemple, nous observerions une quantité énorme de trafic dans cette région de la part des clients professionnels, afflux qui n'améliorerait d'ailleurs en rien la véritable expérience de navigation des visiteurs.

Le TTFB est souvent utilisé comme critère pour évaluer la vitesse de réponse d'un serveur web à une requête et les services de tests web courants le comptabilisent. Plus un serveur est rapide, plus il est performant (en théorie). Nous savons toutefois depuis des années que le TTFB ne constitue pas, à lui seul, un reflet fidèle des performances réelles.

La réception du premier octet ne suffit pas à déterminer la qualité d'une expérience utilisateur, dans la mesure où les pages comportent d'autres ressources dont le chargement s'effectue après la requête initiale du document et donc susceptibles de bloquer le rendu. Le TTFB ne tient pas compte des avantages du multiplexage des protocoles HTTP/2 et HTTP/3, qui permet aux navigateurs de charger des fichiers en parallèle. Il n'intègre pas non plus les fonctionnalités telles que les Early Hints, Zaraz, Rocket Loader ou la priorisation HTTP/2 (et bientôt HTTP/3), qui éliminent le blocage de rendu.

Comme Sitespect le précisait l'année dernière, « le TTFB est un indicateur de la vitesse à laquelle un serveur web est capable de répondre à une requête, ainsi que du temps nécessaire à cette requête pour traverser les différentes couches réseau afin d'atteindre le navigateur de l'utilisateur. Il s'agit d'une mesure de la vitesse de transmission du contenu, mais cette dernière ne mesure pas la durée pendant laquelle les utilisateurs finaux devront effectivement patienter avant de pouvoir interagir avec votre site web. Le TTFB ignore tout de ce qui se passe après la couche réseau : le chargement, le téléchargement des ressources, le rendu, etc. En d'autres termes, le TTFB ne constitue pas un critère de mesure axé sur l'utilisateur, il ne concerne que le réseau ».

Chez Cloudflare, nous misons tout sur le Real User Monitoring (RUM, la surveillance des utilisateurs réels) que nous considérons comme l'avenir en matière d'indicateur de performances des sites web. Nous y consacrons de gros investissements, à la fois du point de vue de l'observation et de l'optimisation. Cette semaine, nous lancerons une série de nouveaux produits conçus pour aider les utilisateurs à comprendre l'expérience réelle des utilisateurs finaux (par exemple, les visiteurs des sites web), ainsi que pour leur proposer des suggestions d'amélioration.

Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas bien le RUM : nous optimisons généralement les sites web autour de trois principaux indicateurs connus comme les « signaux web essentiels » (Core Web Vitals). Cet ensemble de mesures est censé représenter au mieux et le plus précisément possible ce qui définit un site web aux faibles performances par rapport à un site performant. Ces principaux indicateurs sont le LCP (Largest Contentful Paint), le FID (First Input Delay) et le CLS (Cumulative Layout Shift).

Crédit: https://addyosmani.com/blog/web-vitals-extension/

Le LCP mesure les performances de chargement. Il s'agit concrètement du temps nécessaire au chargement de l'image ou du bloc de texte le plus volumineux et à son affichage dans le navigateur. Le FID s'intéresse à l'interactivité. Il mesure, par exemple, le temps écoulé entre le clic ou l'activation d'un bouton par l'utilisateur et la réponse du navigateur. Enfin, le CLS mesure la stabilité visuelle. Pour prendre un bon (ou plutôt un mauvais) exemple du CLS, imaginez que vous vous rendez sur un site web avec votre téléphone portable, que vous appuyez sur un lien et que la page se déplace à la dernière seconde, vous poussant ainsi à appuyer sur un élément sur lequel vous ne souhaitiez pas appuyer en premier lieu. Cette situation se traduirait par un score de CLS faible, à l'instar de l'expérience utilisateur.

L'observation de ces indicateurs (RUM) nous donne une idée plus juste de la véritable expérience rencontrée par un utilisateur sur votre site web plutôt que de décrire la rapidité avec laquelle le datacenter Cloudflare le plus proche commence à renvoyer des données (représentée par le TTFB).

L'autre avantage du Real User Monitoring tient à ce qu'il bénéficie de la vitesse des nouveaux protocoles et fonctionnalités conçus pour améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, le Temps jusqu'au premier octet (TTFB) correspond à une connexion unique entre le client et le serveur Cloudflare le plus proche. Cela n'a rien à voir avec la manière dont un navigateur web se connecte à un site web, ce qui implique d'avoir recours au multiplexage pour récupérer plusieurs fichiers en parallèle et en même temps. Il existe également des produits tels que Early Hints qui ont été conçus pour pouvoir mettre à profit le "temps de réflexion du serveur" pour envoyer des instructions au navigateur afin qu'il commence le chargement des ressources déjà disponibles pendant que le serveur termine de compiler la réponse complète.

Au cours de la Speed Week, nous analyserons en profondeur les raisons pour lesquelles le TTFB ne constitue pas un bon indicateur de mesure pour les sites web et les applications web, de même que les raisons pour lesquelles le RUM représente l'avenir. Nous publierons également un article de blog détaillant le signal web essentiel le plus récent, l'« Interaction to Next Paint » (INP), ainsi que ses implications pour vous en tant qu'entreprise.

Nous présenterons également un tout nouveau produit qui constituera le nouveau centre consacré aux performances des applications sur Cloudflare. Ce nouveau produit viendra compléter les tests synthétiques effectués depuis divers emplacements à travers le monde à l'aide de données issues de la surveillance des utilisateurs réels afin de permettre aux administrateurs de comprendre le mieux possible les performances réelles de leur site web. Ce produit sera disponible dans toutes les offres.

Nous sommes les plus rapides et nous pouvons le prouver

Le réseau Cloudflare est rapide, ce n'est un secret pour personne.

Il n'est toutefois peut-être pas évident pour le lecteur non spécialisé de se représenter à quel point nous sommes rapides ni le nombre de secteurs concernés. Nous sommes les plus rapides en matière de calcul, de DNS, de réseau, d'accès réseau Zero Trust (ZTNA), de passerelle web sécurisée (SWG) et de stockage d'objets. Enfin, lorsque nous découvrons des domaines dans lesquels nous ne sommes pas empiriquement les plus rapides, nous cherchons à prouver que nous sommes les premiers.

Nous trouvons également des moyens de permettre à nos clients de procéder le plus rapidement possible à la migration vers Cloudflare, afin de laisser derrière eux leurs anciens fournisseurs et leurs anciennes applications. Ces fournisseurs traditionnels ont, par exemple, rendu certaines entreprises captives de leur terminologie ambiguë et de leurs fonctionnalités ésotériques, les confinant à des produits médiocres au point de les rendre inquiètes à l'idée d'en changer. Nous aidons ces clients à s'échapper de ce carcan. La solution Super Slurper accompagne ainsi les clients dans leur migration depuis S3, Turpentine fait la même chose concernant le passage d'une configuration traditionnelle VCL à Cloudflare et notre programme Descaler aide nos clients à migrer de Zscaler à Cloudflare en quelques heures. Nous développons des outils et des produits conçus pour soutenir ces clients désireux de migrer vers un réseau plus rapide, mais pris au piège de l'enfermement propriétaire.

Au cours de la Speed Week, nous aborderons le dernier de ces programmes, ainsi que la manière dont nous déployons des efforts constants pour rendre le processus de migration aussi rapide et facile que possible pour les clients qui souhaitent adopter Cloudflare et intégrer leur entreprise au réseau le plus rapide du marché.

Les performances sont importantes, quelle que soit la finalité du produit

Généralement, lorsque vous entendez parler d'amélioration des performances, il s'agit le plus souvent à rendre les sites web plus rapides. Or, la rapidité se décline sous diverses formes. Prenons l'exemple du Zero Trust.

Il est important de mesurer les performances Zero Trust, car elles ont une incidence sur l'expérience de vos collaborateurs et sur leur capacité à accomplir leur travail. Qu'il s'agisse d'accéder aux services par le biais de produits de contrôle des accès, de se connecter à l'Internet public par l'intermédiaire d'une passerelle web sécurisée (Secure Web Gateway) ou de sécuriser des sites externes à l'aide d'une solution d'isolement de navigateur à distance, toutes ces expériences doivent être fluides. Mais que se passe-t-il lorsque la passerelle web sécurisée de votre entreprise se situe à Londres et que vous vous trouvez à Johannesburg ? L'expérience de vos collaborateurs peut s'avérer pénible, lente et frustrante, car ils doivent prendre leur mal en patience le temps que leur trafic soit transféré depuis ou vers Londres. Slack ralentit. Zoom ralentit. Les collaborateurs ressentent de la frustration.

Le pire, toutefois, serait de ne pas avoir conscience de ces problèmes de performances. Si chacun de vos collaborateurs se trouve physiquement dans un bureau, par exemple, et que la connexion aux systèmes métier essentiels (tels que Salesforce ou Workday) se dégrade, il est fort probable qu'ils en prennent rapidement conscience. En revanche, qu'en serait-il si vos collaborateurs travaillaient à distance et que vous comptiez des effectifs dans le monde entier ? En tant qu'entreprise, vous devez être en mesure de comprendre la manière dont vos collaborateurs utilisent les systèmes métier essentiels et d'identifier tous les problèmes de connexion ou de performances que vos utilisateurs peuvent rencontrer afin d'être certains de pouvoir y remédier rapidement. La Speed Week sera également pour nous l'occasion de présenter notre dernière offre Zero Trust qui garantira aux DSI et aux entreprises la plus grande visibilité sur les performances dont bénéficient leurs effectifs.

La Speed Week apportera la preuve que Cloudflare est le plus rapide des fournisseurs Zero Trust. Notre analyse sera étayée par des comparatifs mis à jour (incluant notamment des concurrents supplémentaires) afin de démontrer que nous surpassons tout le monde lorsqu'il s'agit d'offrir l'expérience Zero Trust la plus rapide à vos collaborateurs.

Pendant cette semaine, nous mettrons également en lumière un autre aspect, la purge du cache. Il est courant d'envisager les réseaux CDN comme de vastes caches distribués. Les fichiers demandés par les visiteurs sont récupérés au point d'origine et conservés dans des serveurs CDN répartis dans le monde entier. C'est ainsi que les visiteurs peuvent télécharger le fichier le plus rapidement possible, en le récupérant auprès du datacenter Cloudflare le plus proche sans avoir à le faire transiter à travers tout l'Internet depuis et vers son point d'origine. Le TTFB mesure le temps nécessaire pour recevoir un fichier unique depuis l'emplacement le plus proche. L'indicateur RUM, quant à lui, mesure le temps nécessaire à la réception de plusieurs fichiers, certains en cache et d'autres non, ainsi qu'à leur regroupement au sein de la page web demandée. Mais que se passe-t-il lorsque le fichier change d'origine ?

Dans le cas d'une entreprise qui héberge sa liste de prix au sein d'un fichier téléchargeable sur son site web, il est essentiel de connaître le temps nécessaire à la suppression des anciennes copies du cache de Cloudflare afin de garantir qu'aucun client ne voie de prix erronés. C'est là que la mesure du temps de purge du cache révèle son importance. Le temps nécessaire pour supprimer le fichier devenu caduc (c.-à-d., l'ancien fichier) de chaque serveur et de chaque datacenter composant le CDN est appelé « temps de purge à l'échelle mondiale ». Au cours de la Speed Week, nous vous expliquerons de quelle manière nous avons développé notre nouvelle architecture de purge du cache afin de lui assurer des performances ultrarapides. Nous présenterons également les chiffres exprimant ces dernières (révélation : elles sont incroyablement rapides).

Ce ne sont là que quelques exemples de ce que nous réservons pour la semaine. Nous disposons également de blogs consacrés à l'IA, à l'accélération d'API, à notre plateforme pour développeurs, aux fonctionnalités de mise en réseau, aux protocoles, à la compression, à la diffusion et à l'optimisation de l'interface utilisateur, parmi bien d'autres sujets.

La vitesse au cœur de Cloudflare

Chez Cloudflare, nous plaçons les performances au cœur de tout ce que nous entreprenons.

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Bienvenue dans la Speed Week.