Sudheesh Singanamalla

Améliorer la confidentialité du DNS grâce au protocole Oblivious DoH 1.1.1.1

2020-12-08

Le protocole Oblivious DoH (ODoH) transforme également les requêtes DNS sécurisées sur HTTPS (DoH) en requêtes privées. Il s'agit d'une nouvelle proposition de norme séparant les adresses IP des requêtes, de sorte qu'aucune entité ne puisse voir les deux en même temps. ...