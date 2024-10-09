Sudheesh Singanamalla

Fusion de connexions avec les extensions ORIGIN Frame : moins de requêtes DNS, moins de connexions
2023-09-04
Identifier les possibilités de fusion de connexions avec les extensions HTTP ORIGIN Frame...
Seattle
2023-09-04
Identifier les possibilités de fusion de connexions avec les extensions HTTP ORIGIN Frame...
2020-12-08
Le protocole Oblivious DoH (ODoH) transforme également les requêtes DNS sécurisées sur HTTPS (DoH) en requêtes privées. Il s'agit d'une nouvelle proposition de norme séparant les adresses IP des requêtes, de sorte qu'aucune entité ne puisse voir les deux en même temps....