Richard Boulton

Comment Cloudflare utilise la plus vaste collection de données de performances du monde pour rendre le réseau mondial le plus rapide du monde encore plus rapide

2025-09-26

Cloudflare utilise le trafic sur son réseau pour transmettre des réponses plus rapidement, en apprenant les caractéristiques de chaque réseau et en ajustant son système de contrôle de la congestion. ...