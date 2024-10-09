Richard Boulton

Cloudflare vient de gagner en rapidité et en sécurité grâce à Rust
2025-09-26
Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. ...
2025-09-26
Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. ...
2025-09-26
Cloudflare utilise le trafic sur son réseau pour transmettre des réponses plus rapidement, en apprenant les caractéristiques de chaque réseau et en ajustant son système de contrôle de la congestion. ...