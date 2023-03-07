Demnächst: Neue Zero Trust-Navigation (Feedback absolut erwünscht)

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Umgestaltung unserer Zero Trust-Navigation

Am 20. März 2023 wird die Navigation im Zero Trust-Dashboard aktualisiert, was die Bedienung im gesamten Cloudflare-Ökosystem für alle Zero Trust-Nutzer erleichtert. Dadurch wird die Verwaltung aller von einem Unternehmen genutzten Zero Trust-Funktionen, Anwendungs- und Netzwerkdiensten, Entwicklertools usw. vereinfacht.

Hier sind die drei wichtigsten Verbesserungen:

Schnellere Navigation

Wenn Sie künftig zum Cloudflare-Dashboard zurückkehren wollen, brauchen Sie weder ein weiteres Fenster zu öffnen noch eine URL einzugeben – ein einziger Klick genügt.

Müheloser Wechsel

Sie können sich nun mehrere Konten oben in der Seitenleiste anzeigen lassen und zwischen ihnen hin und her wechseln.

Übersichtliche Darstellung aller Hilfsmittel

Ganz vorne in der Navigationsleiste finden Sie ab sofort hilfreiche Links zu unserer Community, unserer Entwicklerdokumentation und unserem Support.

Die Gründe für die Änderungen

Im Jahr 2020 wurde mit Gateway das erste Cloudflare-Produkt einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, für das keine auf der Cloudflare-Infrastruktur gehostete Website erforderlich war. Gateway unterlag also nicht dem Website-spezifischen Modell, auf das sich die meisten anderen Cloudflare-Produkte zu dieser Zeit stützten. Gleichzeitig war die Lösung eng mit Access verknüpft. Die Entwicklung des Cloudflare for Teams-Dashboards beruhte daher auf einem neuen Konzept. So konnten wir unseren Kunden einen Bereich speziell für die Verwaltung sämtlicher Teams-Produkte und -Konten bereitstellen.

Seitdem ist das Zero Trust-Segment enorm gewachsen, und zwar sowohl hinsichtlich der verfügbaren Funktionen als auch in Bezug auf die Reichweite. Viele unserer Kunden verwenden inzwischen verschiedene Cloudflare-Produkte parallel, darunter Cloudflare One und Zero Trust-Lösungen. Im Zuge dieser Entwicklung ist auch unser zugehöriger Steuerungsbereich gewachsen. Die Anpassungen bei der Navigation sind damit nur der nächste logische Schritt, um der schnellen Erweiterung unseres Angebots Rechnung zu tragen.

Nutzererfahrung im Fokus

Viele unserer Nutzer haben uns von ihren Schwierigkeiten beim Einsatz verschiedener Cloudflare-Produkte (darunter auch unserer Zero Trust-Lösungen) berichtet. Wir legen Wert auf Ihre Meinung und haben uns vorgenommen, eine Nutzererfahrung von Weltklasse zu ermöglichen, damit sich die Bedienung von Cloudflare unkompliziert und angenehm gestaltet. Um das zu erreichen, streben wir in erster Linie drei Dinge an: Einheitlichkeit, Vernetzung und Übersichtlichkeit.

Wir möchten eine stimmige Nutzererfahrung im gesamten Cloudflare-Ökosystem bieten, damit Sie nie näher darüber nachdenken müssen, an welchem Punkt Sie sich gerade genau befinden – ob Sie also vertraute Alltagsaufgaben erledigen oder eine unserer neuen wegweisenden Lösungen oder Funktionen ausprobieren.

Was noch?

Die heute vorgestellten Änderungen sind nur ein Teil der Maßnahmen, die wir uns zur Verbesserung der Nutzererfahrung überlegt haben. Vielleicht sind Ihnen in letzter Zeit ein paar weitere Optimierungen aufgefallen:

Nutzerautorisierung und Ladeseite

Erinnern Sie sich noch an die Seite, die früher immer während des Ladevorgangs angezeigt wurde? Vielleicht ist Ihnen ja auch noch eine Zeit im Gedächtnis, als Ihr Zero Trust-Konto nicht mit dem übereinstimmte, mit dem Sie sich beispielsweise zur Verwaltung Ihres DNS eingeloggt hatten? Damit ist es nun endgültig vorbei. Wir haben eine smartere, schnellere und reibungslosere Möglichkeit zur Nutzer- und Kontenautorisierung entwickelt.

Neue Tabellen

Tabellen sind das Mindeste, was bei der Präsentation großer Daten- und Informationsmengen erwartet werden kann. Sie sind ein gern genutzter Baustein im gesamten Interfacedesign von Cloudflare und werden nun auch im Bereich Zero Trust eingesetzt, wie Sie bei der Verwaltung anderer Produkte und Funktionen feststellen werden.

Einheitliche Benutzeroberfläche

Durch kleine Anpassungen bei Farbpalette und dem Seitenlayout fügt sich das Zero Trust-Dashboard nun visuell nahtlos in das Gesamtkonzept von Cloudflare ein. Sie sollen beim Aufrufen des Zero Trust-Bereichs sofort erkennen, dass dieser zur Cloudflare-Familie gehört.

Wir sind gespannt, wie Ihnen die Neuerungen gefallen! Und natürlich hoffen wir, dass die neue Navigation und die Optimierungen des Designs eine willkommene Ergänzung zu den oben vorgestellten Änderungen sind.

Was kommt als Nächstes?

Die hier präsentierten Anpassungen tragen zur Gestaltung eines einheitlicheren, harmonischeren und nutzerfreundlicheren Interface bei, mit dem sich das Arbeiten mit Cloudflare so unkompliziert und effizient wie möglich gestaltet. Natürlich ist nichts jemals perfekt (und wir haben auch schon eine große Verbesserung ins Auge gefasst).

Wir möchten sicherstellen, dass wir uns der Probleme annehmen, die Ihnen ganz persönlich am meisten zu schaffen machen. Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie uns im Rahmen einer kurzen schriftlichen Umfrage mitteilen würden, welche Optimierungen im Hinblick auf die Nutzererfahrung Sie sich am dringendsten von uns wünschen.