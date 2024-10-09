Cloudflare Zero Trust jetzt in das Cloud SIEM von Datadog integrierbar
2023-08-03
Wir freuen uns sehr, heute die allgemeine Verfügbarkeit einer Integration für Cloudflare Zero Trust bei Datadog bekannt zu geben...Weiterlesen »
2023-08-03
Wir freuen uns sehr, heute die allgemeine Verfügbarkeit einer Integration für Cloudflare Zero Trust bei Datadog bekannt zu geben...Weiterlesen »
2023-03-14
Wir freuen uns, anzukündigen, dass wir die Unterstützung für die automatische Normalisierung und Korrelation von Zero Trust-Logs für Logpush im Cloud SIEM von Sumo Logic ausweiten...
2023-03-07
Am 20. März 2023 bekommt das Zero Trust-Dashboard einen neuen Look...
2020-07-23
Das Cloudflare-Dashboard unterstützt jetzt vier neue Sprachen:Spanisch (Variationen: Chile, Ecuador, Mexiko, Peru und Spanien), brasilianisches Portugiesisch, Koreanisch und Chinesisch (traditionell)....
2019-08-22
Ich freue mich sehr, heute das Release unseres Firewall-Ereignisprotokolls in einer komplett überarbeiteten Fassung für Kunden mit kostenlosem, Pro- oder Business-Tarif bekannt geben zu können....
20. Mai 2019
Herzlichen Glückwunsch, dass Sie es durch die Speed Week geschafft haben. In der letzten Woche hat Cloudflare beschrieben, wie unser globales Netzwerk das Internet beschleunigt; ein HTTP/2-Priorisierungsmodell gestartet...