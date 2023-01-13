Kurze Zusammenfassung der CIO Week 2023

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In unserem Beitrag „Willkommen zur CIO Week 2023“ haben wir erklärt, dass wir das Jahr mit der Würdigung der Arbeit von Chief Information Officern zur Wahrung der Sicherheit und Produktivität ihrer Unternehmen beginnen möchten.

Vergangene Woche haben wir in unseren Ankündigungen sämtliche Facetten unseres Technlogiestapels abgedeckt, darunter neue Dienste, Beta-Versionen, strategische Partnerschaften und Drittanbieter-Integrationen. In diesem Blogbeitrag geben wir noch einmal einen Überblick über alle Ankündigungen und führen auf, welche Funktionen nun allgemein oder als Beta-Version verfügbar sind und welche in nächster Zeit eingeführt werden.

Wir haben wichtige von unseren Kunden geforderte Funktionen – etwa einen noch umfassenderen Phishing-Schutz und tiefgreifendere Integrationen in das Microsoft-Ökosystem fertiggestellt. Außerdem haben wir uns für die Zukunft Ziele im Bereich Schwellentechnologie wie Digital Experience Monitoring gesetzt und uns vorgenommen, das Routing von Traffic von jedem Ursprung an jedes Ziel über das Cloudflare-Netzwerk extrem einfach zu gestalten.

Alle von uns einführten Neuerungen sind auf die Unterstützung von CIOs bei der Beschleunigung der digitalen Transformation ausgelegt. In diesem Blogbeitrag haben wir unsere Ankündigungen zusammengefasst und thematisch nach den drei Zielen gegliedert, die CIOs aus unserer Sicht anstreben sollten, wenn Sie eine Partnerschaft mit Cloudflare in Erwägung ziehen:

Für CIOs ist der Weg zu einem Zero Trust- und SASE-Modell leichter geworden: Wir haben neue Funktionen und engere Integrationen vorgestellt, die Unternehmen dabei helfen, bewährte Methoden der Zero Trust-Sicherheit einzuführen und den Umbau zu angestrebten Architekturen wie Secure Access Service Edge (SASE) voranzutreiben. CIOs haben Zugang zu den richtigen Technologien und Vertriebspartnern: Wir haben Integrationen und Lösungen angekündigt, die Unternehmen dabei helfen, sich die richtige Expertise für die Modernisierung von IT und Sicherheit in ihrem eigenen Tempo mit bereits von ihnen eingesetzten Technologien zu beschaffen. CIOs können eine Multi-Cloud-Strategie mühelos optimieren: Wir haben neue Möglichkeit zur Anbindung, Absicherung und Beschleunigung von Traffic in unterschiedlichen Cloud-Umgebungen vorgestellt.

Vielen Dank, dass Sie die CIO Week verfolgt haben, die erste von zahlreichen Innovationswochen im Jahr 2023. Es kann manchmal zwar schwierig sein, mit unserem Innovationstempo Schritt zu halten, doch wir hoffen, dass die Lektüre dieses Blogbeitrags und die Anmeldung für unser Rückblick-Webinar dabei eine kleine Hilfestellung bieten können.

Wenn Sie mit uns darüber sprechen möchten, wie Ihre IT und Sicherheit modernisiert werden und Sie dem CIO Ihrer Firma das Leben leichter machen können, dann füllen Sie dieses Formular aus.

Wir ebnen den Weg zu Zero Trust und SASE

Zugang absichernBei diesen Blogbeiträgen liegt der Schwerpunkt darauf, mit der für ein Zero Trust-System erforderlichen präzisen Steuerung und umfassenden Übersicht jeden Nutzer auf schnellere, unkompliziertere und sicherere Weise mit jeder beliebigen Anwendung zu verbinden.

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Blogbeitrag

Zusammenfassung

Blog Summary Roadmap: How Cloudflare CASB and DLP work together to protect your data Cloudflare Zero Trust will introduce capabilities between our CASB and DLP services that will enable administrators to peer into the files stored in their SaaS applications and identify sensitive data inside them. Roadmap: How Cloudflare Area 1 and DLP work together to protect data in email Cloudflare is combining capabilities from Area 1 Email Security and Data Loss Prevention (DLP) to provide complete data protection for corporate email. GA: Cloudflare CASB: Scan Salesforce and Box for security issues Cloudflare CASB now integrates with Salesforce and Box, enabling IT and security teams to scan these SaaS environments for security risks.

Beta-Version: Wir präsentieren Digital Experience Monitoring

Beim Digital Experience Monitoring von Cloudflare handelt es sich um ein Allzweck-Dashboard, mit dessen Hilfe sich CIOs ein Bild von der Performance wichtiger Applikationen und Internetdienste in ihrem gesamten Firmennetzwerk machen können. Registrieren Sie sich für den Zugang zur Beta-Version.

Beta-Version: Mit WARP-to-WARP Ihr eigenes weltumspannendes und privates Zero Trust-Netzwerk auf Cloudflare schaffen

Jedes Gerät einer Firma, auf dem der Cloudflare-Geräteclient WARP läuft, kann mit einem einzigen Klick jedes andere Gerät mit WARP über ein privates Netzwerk erreichen. Registrieren Sie sich für den Zugang zur Beta-Version.

Blog Summary GA: Expanding our Microsoft collaboration: Proactive and automated Zero Trust security for customers Cloudflare announced four new integrations between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and Cloudflare Zero Trust that reduce risk proactively. These integrated offerings increase automation, allowing security teams to focus on threats versus implementation and maintenance. Beta: API-based email scanning Now, Microsoft Office 365 customers can deploy Area 1 cloud email security via Microsoft Graph API. This feature enables O365 customers to quickly deploy the Area 1 product via API, with onboarding through the Microsoft Marketplace coming in the near future. GA: China Express: Cloudflare partners to boost performance in China for corporate networks China Express is a suite of offerings designed to simplify connectivity and improve performance for users in China and developed in partnership with China Mobile International and China Broadband Communications. Beta: Announcing the Authorized Partner Service Delivery Track for Cloudflare One Cloudflare announced the limited availability of a new specialization track for our channel and implementation partners, designed to help develop their expertise in delivering Cloudflare One services.

Jetzt allgemein verfügbar: Neue Möglichkeiten der Fehlerbehebung bei „blockierten“ Meldungen von Cloudflare Access

Untersuchen Sie Entscheidungen, infolge derer eine Nachricht zugelassen oder blockiert wird, anhand der Art und Weise, wie die Verbindung hergestellt wurde – und zwar genauso leicht, wie sich Probleme mit der Nutzeridentität auf der Zero Trust-Plattform von Cloudflare beheben lassen.

Beta-Version: Datensicherheit mit einem Klick für interne und SaaS-basierte Anwendungen

Schützen Sie sensible Daten, indem Sie Anwendungssitzungen in einem isolierten Browser ausführen, und legen Sie fest, wie Nutzer mit sensiblen Daten interagieren können – jetzt mit nur einem Klick. Registrieren Sie sich für den Zugang zur Beta-Version.

Jetzt allgemein verfügbar: Wir präsentieren die SCIM-Unterstützung für Cloudflare Access und Gateway

Die Cloudflare-Dienste ZTNA (Access) und SWG (Gateway) unterstützen jetzt das SCIM (System for Cross-domain Identity Management)-Protokoll, was Administratoren die Pflege von Identitätsdatensätzen in verschiedenen Systemen erleichtert.

Jetzt allgemein verfügbar: Cloudflare Zero Trust – der spannendste Ping-Release seit 1983

Mit der Zero Trust-Lösung von Cloudflare können Administratoren jetzt Verbindungen zu privaten Netzwerken mit vertrauten Debugging-Tools testen, die das ICMP-Protokoll nutzen (wie Ping, Traceroute und MTR).

BedrohungsabwehrDiese Blogbeiträge konzentrieren sich darauf, Unternehmen dabei zu helfen, Traffic zu filtern, prüfenund isolieren, um Nutzer vor Phishing, Ransomware und anderen Bedrohungen aus dem Internet zu schützen.

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Blogbeitrag

Zusammenfassung

Jetzt allgemein verfügbar: Isolierung von E-Mail-Links – ein Sicherheitsnetz gegen die neuesten Phishing-Angriffe

Die Isolierung von E-Mail-Links ist ein Sicherheitsnetz bei verdächtigen Links, die im Posteingang landen und von den Nutzern angeklickt werden könnten. Dies macht Cloudflare Area 1 zur umfassendsten Lösung für E-Mail-Sicherheit, wenn es um den Schutz vor Phishing-Angriffen geht.

Jetzt allgemein verfügbar: Bei Cloudflare Gateway Ihre eigenen Zertifikate nutzen

Administratoren können ihre eigenen maßgeschneiderten Zertifikate einsetzen, um unter anderem HTTP-, DNS-, CASB-, DLP-, RBI-Filterung anzuwenden.

Jetzt allgemein verfügbar: Wir präsentieren benutzerdefinierte DLP-Profile

Der Cloudflare-Service zum Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention – DLP) bietet jetzt die Möglichkeit, benutzerdefinierte Erkennungssysteme zu erstellen. So können Unternehmen den Traffic daraufhin überprüfen, ob er ihre sensibelsten Daten enthält.

Jetzt allgemein verfügbar: Cloudflare Zero Trust für Anbieter von verwalteten Diensten

Die US-Regierung und andere große Anbieter von verwalteten Diensten (Managed Service Providers – MSPs) nutzen die Mandanten-API von Cloudflare zur Anwendung von Sicherheitsrichtlinien wie der DNS-Filterung in allen Unternehmen bzw. Organisationen, die von ihnen verwaltet werden.

Sichere SaaS-UmgebungenBei diesen Blogbeiträgen steht die Erhaltung einheitlicher Sicherheit und Transparenz bei allen SaaS-Anwendungsumgebungen im Zentrum, insbesondere zur Vermeidung des ungewollten Abfließens sensibler Daten.

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Blogbeitrag

Zusammenfassung

In der Entwicklung: Cloudflare CASB und DLP schützen Daten Hand in Hand

Cloudflare Zero Trust wird Funktionen einführen, die zwischen unseren CASB- und DLP-Diensten angesiedelt sind und Administratoren Einblick in die Dateien erlauben, die auf ihren SaaS-Applikationen gespeichert sind. Auf diese Weise können sie sehen, ob sich darin sensible Daten befinden.

In der Entwicklung: Cloudflare Area 1 und DLP schützen gemeinsam Daten in E-Mails

Cloudflare kombiniert Funktionen von E-Mail-Sicherheit von Area 1 und Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention – DLP), um Unternehmen einen umfassenden Schutz der Daten in ihren E-Mails zu bieten.

Jetzt allgemein verfügbar: Cloudflare CASB scannt Salesforce und Box auf Sicherheitsprobleme

Cloudflare CASB lässt sich jetzt mit Salesforce und Box integrieren, sodass IT- und Sicherheitsabteilungen diese SaaS-Umgebungen nun auf Sicherheitsrisiken hin scannen können.

Beschleunigung und VerbindungsschutzBlogbeiträge in diesem Abschnitt legen das Augenmerk nicht nur auf Produktfunktionen, sondern sie heben auch die Geschwindigkeit und andere strategische Vorzüge hervor, die Cloudflare Unternehmen bietet.

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Blogbeitrag

Zusammenfassung

Warum entscheiden sich CIOs für Cloudflare?

Im Rahmen der CIO Week haben wir mit den Führungskräften einiger unserer größten Kunden gesprochen, um besser zu verstehen, warum sie sich für Cloudflare One entschieden haben. Wir haben sechs Gründe ermittelt.

Cloudflare ist schneller als Zscaler

Cloudflare stellt Zero Trust-Erfahrungen 38–55 Prozent schneller bereit als Zscaler, was durch unabhängige Tests bestätigt wurde.

Jetzt allgemein verfügbar: Profile für Netzwerkerkennung und -eintellungen für den Cloudflare One-Agenten

Der Cloudflare-Geräteclient WARP kann jetzt vorkonfigurierte Standorte sicher erkennen und ein den Anforderungen des Unternehmens für diesen Standort entsprechendes Routing des Datenverkehrs vornehmen.

Unkompliziertere Verwendung von CloudflareIn diesen Blogbeiträgen werden Innovationen innerhalb des gesamten Cloudflare-Produktsortiments und außerhalb der Kategorien Zero Trust und SASE vorgestellt, mit denen wir Unternehmen dabei helfen, Traffic mühelos abzusichern und zu beschleunigen.

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Blogbeitrag

Zusammenfassung

Vorschau für jedes Cloudflare-Produkt

Enterprise-Kunden können jetzt mit einem einzigen Klick im Dashboard eine Vorschau der nicht vertraglich vereinbarten Dienste aufrufen.

Jetzt allgemein verfügbar: Verbesserte Zugriffskontrollen – API-Zugriff jetzt selektiv deaktivierbar

Cloudflare macht es Kontoinhabern leichter, den Zugriff ihrer Nutzer auf ein Konto zu verfolgen und zu verwalten, weil sie den API-Zugriff auf das Konto beschränken können.

Jetzt allgemein verfügbar: Zone Versioning

Zone Versioning erlaubt es Kunden, Zonenkonfigurationen auf sichere Weise zu pflegen, indem eine Versionsverwaltung von Änderungen betrieben und festgelegt wird, wie und wann diese Änderungen in definierten Traffic-Umgebungen implementiert werden.

In der Entwicklung: Cloudflare-Anwendungsdienste für private Netzwerke – Machen Sie mehr mit den Tools, die Sie bereits lieben

Cloudflare sorgt für höhere Betriebseffizienz durch die Arbeit an Integrationen zwischen unseren Anwendungsdiensten, um Websites mit Verbindung zum Internet zu schützen, während unsere Cloudflare One-Plattform Firmennetzwerke abschirmt.

Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern

Bei diesen Blogbeiträgen liegt der Schwerpunkt nicht nur auf neuen Lösungen für unsere Vertriebspartner, sondern auch auf der Beschreibung tiefgreifenderer technischer Integrationen, die Unternehmen dabei helfen, die bereits eingesetzten IT- und Sicherheitstools effizienter zu nutzen.

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Blogbeitrag

Zusammenfassung

Jetzt allgemein verfügbar: Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Microsoft – proaktive und automatisierte Zero Trust-Sicherheit für Kunden

Cloudflare hat vier neue Integrationen zwischen dem Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) und Cloudflare Zero Trust bekannt gegeben, mit denen das Risiko auf proaktive Weise reduziert wird. Diese integrierten Lösungen erhöhen den Automatisierungsgrad, sodass sich die Sicherheitsabteilungen voll und ganz auf Bedrohungen konzentrieren können, anstatt sich mit der Implementierung und Wartung herumschlagen zu müssen.

Beta-Version: API-basiertes Scannen von E-Mails

Kunden von Microsoft Office 365 können jetzt die E-Mail-Sicherheitsfunktionen von Area 1 über die Microsoft Graph API implementieren. Diese Funktion gibt ihnen die Möglichkeit, das Produkt Area 1 über die API schnell einzuführen. In Kürze wird das Onboarding über den Microsoft-Marktplatz möglich sein.

Jetzt allgemein verfügbar: China Express – Cloudflare steigert mithilfe von Partnerschaften die Performance von chinesischen Firmennetzwerken

Die Produktreihe China Express ist darauf ausgelegt, für Nutzer in China die Herstellung von Verbindungen zu vereinfachen und die Performance zu steigern. Entwickelt wurde sie gemeinsam mit China Mobile International und China Broadband Communications.

Beta-Version: Wir präsentieren den Authorized Partner Service Delivery Track für Cloudflare One

Cloudflare hat bekannt gegeben, dass ein neuer Spezialisierungsbereich für unsere Channel- und Implementierungspartner nun in begrenztem Umfang verfügbar ist. Er soll diese bei der Vertiefung ihres Know-hows hinsichtlich der Bereitstellung von Cloudflare One-Diensten unterstützen.

Optimierung Ihrer Multi-Cloud-Strategie

In diesen Blogbeiträgen werden Innovationen herausgestellt, die Unternehmen die Einbindung in das Cloudflare-Netzwerk und die Übermittlung von Daten jeden Ursprungs an jeden Bestimmungsort erleichtern.

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Blogbeitrag

Zusammenfassung

Beta-Version:: Wir präsentieren Magic WAN Connector – den einfachsten Weg für die Anbindung Ihres Netzwerk der nächsten Generation

Durch den Magic WAN Connector macht es Cloudflare jetzt noch leichter, sich mit unserem Netzwerk zu verbinden. Mit diesem schlanken Softwarepaket, das in jedem physischen oder cloudbasierten Netzwerk installiert werden kann, wird der Datenverkehr von jeder beliebigen IP-Adresse automatisch an sein Ziel geleitet und gestaltet (Traffic-Shaping). Registrieren Sie sich für Early Access.

Jetzt allgemein verfügbar: Cloud CNI stellt eine private Verbindung zwischen Ihren Clouds und Cloudflare her

Kunden, die Google Cloud Platform, Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud und Amazon Web Services nutzen, können jetzt direkte Verbindungen von ihren Private Cloud-Instanzen zu Cloudflare herstellen.

Cloudflare-Schutz in alle Richtungen

In diesem Blogbeitrag wird zusammengefasst, wie sich das Verständnis des Traffics von Firmennetzwerken gewandelt hat und wie Cloudflare One Schutz für alle Datenströme unabhängig von ihrem Ursprung und ihrem Bestimmungsort bietet.