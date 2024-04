1.1.1.1 (DE)

1.1.1.1 Lookup-Fehler am 4. Oktober 2023

04.10.2023

Am 4. Oktober 2023 traten bei Cloudflare Probleme bei der DNS-Auflösung auf. Einige Nutzer haben möglicherweise SERVFAIL DNS-Antworten auf gültige Anfragen erhalten. In diesem Blogartikel werden wir erläutern, was der Fehler war, warum er auftrat und was wir unternehmen, um sicherzustellen, dass ...