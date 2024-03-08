Machine Learning (TW)

防禦性 AI：Cloudflare 用於抵禦新一代威脅的架構
2024/03/04
從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊...繼續閱讀 »
2024/03/04
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2024/02/16
我們最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介紹，該方法提供了 Cloudflare 模型訓練和部署流程的整體概觀。在這篇文章中，我們將更深入地探討監控，以及我們如何持續評估支援機器人管理的模型...
2023/12/07
為了幫助我們的團隊繼續高效創新，我們的 MLOps 團隊與 Cloudflare 的資料科學家合作實施了以下最佳做法...
2023/03/15
今天，我們推出了適用於 API 的 Cloudflare 序列分析。透過序列分析，訂閱 API Gateway 的客戶就能夠檢視對其端點最重要的 API 呼叫序列...
2022/03/15
在此隆重推出全新工具，能夠在無人為涉入的情況下，以及在濫用之前識別旁路和惡意酬載，讓受管理規則集（例如 OWASP 和 Cloudflare 受管理規則集）更為完善...