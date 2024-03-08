Machine Learning (TW)

監控用於機器人偵測的機器學習模型

2024/02/16

我們最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介紹，該方法提供了 Cloudflare 模型訓練和部署流程的整體概觀。在這篇文章中，我們將更深入地探討監控，以及我們如何持續評估支援機器人管理的模型 ...