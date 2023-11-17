JavaScript (TW)

Workers AI 中大型語言模型的串流和更長的背景資訊
2023/11/14
Workers AI 現在支援使用 server-sent events（伺服器傳送事件）對我們目錄中的 LLM 模型（包括 Llama-2）進行串流文字回應...繼續閱讀 »
2023/11/14
Workers AI 現在支援使用 server-sent events（伺服器傳送事件）對我們目錄中的 LLM 模型（包括 Llama-2）進行串流文字回應...繼續閱讀 »
2023/03/13
從今天開始，使用 Cloudflare 的用戶端安全解決方案 Page Shield，您可以確保您使用者的瀏覽器僅會執行經過檢查且安全的 JavaScript。使用 Page Shield 原則，阻止不需要的 JavaScript，保障終端使用者的資料安全...
2022/11/17
今天，我們推出了 Cloudflare Snippets。Snippets 是使用規則集引擎篩選邏輯，對所選 HTTP 請求執行小型 Javascript 片段的簡單方式...
2022/07/05
在這篇文章中，我們將討論對指令碼狀態、中繼資料和分類的改進...