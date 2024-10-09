自动缓解754Mpps DDoS攻击
2020-07-09
6月21日，Cloudflare自动缓解了一次每秒7.54亿封包的高容量DDoS攻击。此次攻击属于6月18日开始到6月21日结束的为期四天的有组织攻击活动的一部分：攻击流量来自于超过316000个IP地址，并发送到了单个Cloudflare IP，...继续阅读 »
2020-07-09
6月21日，Cloudflare自动缓解了一次每秒7.54亿封包的高容量DDoS攻击。此次攻击属于6月18日开始到6月21日结束的为期四天的有组织攻击活动的一部分：攻击流量来自于超过316000个IP地址，并发送到了单个Cloudflare IP，...继续阅读 »
2019-09-20
在我们的Spectrum服务器上工作时，我们注意到了一些奇怪的现象：我们认为应该关闭了的TCP套接字一直在徘徊。我们意识到我们并不真正了解TCP套接字何时应该超时！...
2018-01-15
在Cloudflare，我们有很多在“野外”互联网上操作服务器的经验。但我们一直在提高我们对这种“妖术”的掌握。在这篇博客中，我们触及了互联网协议的多个黑暗角落：比如理解FIN-WAIT-2或接收缓冲区调优。...