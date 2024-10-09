在野外处理SYN数据包

2018-01-15

在Cloudflare，我们有很多在“野外”互联网上操作服务器的经验。但我们一直在提高我们对这种“妖术”的掌握。在这篇博客中，我们触及了互联网协议的多个黑暗角落：比如理解FIN-WAIT-2或接收缓冲区调优。 ...