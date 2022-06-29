Cloudflare 博客

使用 eBPF Linux 安全模块实时修补 Linux 内核中的安全漏洞

2022-06-29

这篇博文也有 English繁體中文版本。

Linux 安全模块 (LSM) 是基于 hook 的框架，用于在 Linux 内核中实现安全策略和强制性访问控制。直到前不久，想要实现安全策略的用户还只有两种选项：配置 AppArmor 或 SELinux 等现有 LSM 模块，或编写自定义内核模块。

Linux 5.7 引入了第三种方式：LSM 扩充 Berkeley Packet Filter (eBPF)（简称 LSM BPF）。使用 LSM BPF，开发人员能够在无需配置或加载内核模块的情况下编写精细策略。LSM BPF 程序会在加载时进行验证，然后在调用路径中到达 LSM hook 时执行。

让我们解决现实问题

现代操作系统提供了允许“分割”内核资源的设施。例如，FreeBSD 有“jail”，Solaris 有“区域”。Linux 有所不同，它提供一组看起来独立的设施，每个设施允许隔离特定资源。这些称为“命名空间”，多年来一直在内核中增长。它们是 Docker、lxc 或 firejail 等流行工具的基础。许多命名空间都是无争议的，例如 UTS 命名空间，它允许主机系统隐藏其主机名和时间。其他一些命名空间则比较复杂，但直接明了，例如，NET 和 NS (mount) 命名空间就令人难以理解。最后，还有一个非常特殊且稀奇的 USER 命名空间。

USER 命名空间的特殊之处在于，它允许所有者以其中的“根”用户身份操作。具体机制超出了本博客文章的讨论范围，但简单地说，在它的基础上，Docker 等工具才能不以真正的根用户身份操作，并且它还是无根容器等事项的基础。

鉴于其性质，允许无特权的用户访问 USER 命名空间始终会带来极大的安全风险。其中一种风险就是特权提升。

特权提升是操作系统的常见攻击面。用户可以获取特权的一种方式是通过 unshare syscall 将其命名空间映射到根命名空间，并指定 CLONE_NEWUSER 标志。这会指示 unshare 创建有完整权限的新用户命名空间，并将新用户和组 ID 映射到之前的命名空间。您可以使用 unshare(1) 程序将根映射到我们的原始命名空间：

在大部分情况下，使用 unshare 没有损害，而且预定以较低特权运行。但是，此 syscall 已被发现用于提升特权

$ id
uid=1000(fred) gid=1000(fred) groups=1000(fred) …
$ unshare -rU
# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),65534(nogroup)
# cat /proc/self/uid_map
         0       1000          1

Syscall cloneclone3 值得仔细考虑，因为它们还能够 CLONE_NEWUSER。但就本文而言，我们将专注于 unshare。

Debian 使用这个“add sysctl to disallow unprivileged CLONE_NEWUSER by default”（添加 sysctl 以在默认情况下不允许无特权的 CLONE_NEWUSER）补丁解决了该问题，但这不是主流做法。另一个类似补丁“sysctl: allow CLONE_NEWUSER to be disabled”（sysctl：允许禁用 CLONE_NEWUSER）试图成为主流，但遭到了排挤。一种批评意见是针对特定应用程序无法切换此功能。在文章《控制对用户命名空间的访问》中，作者写道：“...现行补丁似乎很难成为主流。”显然，这些补丁最终并未包含在 vanilla 内核中。

我们的解决方案 - LSM BPF

由于限制 USER 命名空间的上游代码似乎行不通，我们决定使用 LSM BPF 来规避这些问题。这样做并不需要修改内核，而且我们可以制定守护访问权限的复杂规则。

找到合适的 hook 候选项

首先，让我们找到所需的 syscall。我们可以在 include/linux/syscalls.h 文件中找到原型。这在其中并不太容易查找到，但以下这行：

提供了线索，这样我们就知道接下来要在 kernel/fork.c 中的什么地方查找。其中发出了对 ksys_unshare() 的调用。在该函数中深入探查，我们找到对 unshare_userns() 的调用。此操作有望成功。

/* kernel/fork.c */

到目前为止，我们确定了 syscall 实现，但接下来要弄清楚的是，哪些 hook 可供我们使用？因为我们通过手册页可以知道，unshare 用于改变任务，所以我们来看一下 include/linux/lsm_hooks.h 中基于任务的 hook。早在函数 unshare_userns() 中，我们就看到对 prepare_creds() 的调用。这非常类似于 cred_prepare hook。为了验证我们是否通过 prepare_creds() 获得匹配，我们观察对安全性 hook security_prepare_creds() 的调用，后者最终会调用该 hook：

不必进一步详细探究细节，我们知道这个 hook 很适合使用，因为 prepare_creds() 刚好就在 create_user_ns()（位于 unshare_userns() 中）之前调用，后者是我们试图阻止的操作。

…
rc = call_int_hook(cred_prepare, 0, new, old, gfp);
…

LSM BPF 解决方案

我们打算使用 eBPF compile once-run everywhere (CO-RE) 方法进行编译。这样一来，我们就可以在一个架构上编译，而在另一个架构上加载。但我们打算专门以 x86_64 为目标。适用于 ARM64 的 LSM BPF 仍在开发中，以下代码将无法在该架构上运行。敬请留意 BPF 邮寄列表以关注进展。

测试该解决方案时采用的内核版本不低于 5.15，且配置了以下内容：

启动选项 lsm=bpfCONFIG_LSM 未在列表中包含“bpf”时可能是必要的。

BPF_EVENTS
BPF_JIT
BPF_JIT_ALWAYS_ON
BPF_LSM
BPF_SYSCALL
BPF_UNPRIV_DEFAULT_OFF
DEBUG_INFO_BTF
DEBUG_INFO_DWARF_TOOLCHAIN_DEFAULT
DYNAMIC_FTRACE
FUNCTION_TRACER
HAVE_DYNAMIC_FTRACE

让我们从序言开始：

deny_unshare.bpf.c

接下来，我们通过以下方式为 CO-RE 调整设置我们的必要结构：

#include <linux/bpf.h>
#include <linux/capability.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/types.h>

#include <bpf/bpf_tracing.h>
#include <bpf/bpf_helpers.h>
#include <bpf/bpf_core_read.h>

#define X86_64_UNSHARE_SYSCALL 272
#define UNSHARE_SYSCALL X86_64_UNSHARE_SYSCALL

deny_unshare.bpf.c

我们不需要完全充实 struct 的细节，只需提供程序正常运行所需信息的绝对下限。CO-RE 将执行为内核执行调整所需的任何操作。这样就可以很轻松地编写 LSM BPF 程序！

…

typedef unsigned int gfp_t;

struct pt_regs {
	long unsigned int di;
	long unsigned int orig_ax;
} __attribute__((preserve_access_index));

typedef struct kernel_cap_struct {
	__u32 cap[_LINUX_CAPABILITY_U32S_3];
} __attribute__((preserve_access_index)) kernel_cap_t;

struct cred {
	kernel_cap_t cap_effective;
} __attribute__((preserve_access_index));

struct task_struct {
    unsigned int flags;
    const struct cred *cred;
} __attribute__((preserve_access_index));

char LICENSE[] SEC("license") = "GPL";

…

deny_unshare.bpf.c

第一步是创建程序，第二步是加载程序并附加到我们所需的 hook。有几种方式可实现这一目的：Cilium ebpf 项目，Rust 绑定，以及 ebpf.io 项目环境页面上的其他几项。我们打算使用原生 libbpf。

SEC("lsm/cred_prepare")
int BPF_PROG(handle_cred_prepare, struct cred *new, const struct cred *old,
             gfp_t gfp, int ret)
{
    struct pt_regs *regs;
    struct task_struct *task;
    kernel_cap_t caps;
    int syscall;
    unsigned long flags;

    // If previous hooks already denied, go ahead and deny this one
    if (ret) {
        return ret;
    }

    task = bpf_get_current_task_btf();
    regs = (struct pt_regs *) bpf_task_pt_regs(task);
    // In x86_64 orig_ax has the syscall interrupt stored here
    syscall = regs->orig_ax;
    caps = task->cred->cap_effective;

    // Only process UNSHARE syscall, ignore all others
    if (syscall != UNSHARE_SYSCALL) {
        return 0;
    }

    // PT_REGS_PARM1_CORE pulls the first parameter passed into the unshare syscall
    flags = PT_REGS_PARM1_CORE(regs);

    // Ignore any unshare that does not have CLONE_NEWUSER
    if (!(flags & CLONE_NEWUSER)) {
        return 0;
    }

    // Allow tasks with CAP_SYS_ADMIN to unshare (already root)
    if (caps.cap[CAP_TO_INDEX(CAP_SYS_ADMIN)] & CAP_TO_MASK(CAP_SYS_ADMIN)) {
        return 0;
    }

    return -EPERM;
}

deny_unshare.c

最后，我们使用以下 Makefile 来编译：

#include <bpf/libbpf.h>
#include <unistd.h>
#include "deny_unshare.skel.h"

static int libbpf_print_fn(enum libbpf_print_level level, const char *format, va_list args)
{
    return vfprintf(stderr, format, args);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    struct deny_unshare_bpf *skel;
    int err;

    libbpf_set_strict_mode(LIBBPF_STRICT_ALL);
    libbpf_set_print(libbpf_print_fn);

    // Loads and verifies the BPF program
    skel = deny_unshare_bpf__open_and_load();
    if (!skel) {
        fprintf(stderr, "failed to load and verify BPF skeleton\n");
        goto cleanup;
    }

    // Attaches the loaded BPF program to the LSM hook
    err = deny_unshare_bpf__attach(skel);
    if (err) {
        fprintf(stderr, "failed to attach BPF skeleton\n");
        goto cleanup;
    }

    printf("LSM loaded! ctrl+c to exit.\n");

    // The BPF link is not pinned, therefore exiting will remove program
    for (;;) {
        fprintf(stderr, ".");
        sleep(1);
    }

cleanup:
    deny_unshare_bpf__destroy(skel);
    return err;
}

Makefile

结果

CLANG ?= clang-13
LLVM_STRIP ?= llvm-strip-13
ARCH := x86
INCLUDES := -I/usr/include -I/usr/include/x86_64-linux-gnu
LIBS_DIR := -L/usr/lib/lib64 -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu
LIBS := -lbpf -lelf

.PHONY: all clean run

all: deny_unshare.skel.h deny_unshare.bpf.o deny_unshare

run: all
	sudo ./deny_unshare

clean:
	rm -f *.o
	rm -f deny_unshare.skel.h

#
# BPF is kernel code. We need to pass -D__KERNEL__ to refer to fields present
# in the kernel version of pt_regs struct. uAPI version of pt_regs (from ptrace)
# has different field naming.
# See: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=fd56e0058412fb542db0e9556f425747cf3f8366
#
deny_unshare.bpf.o: deny_unshare.bpf.c
	$(CLANG) -g -O2 -Wall -target bpf -D__KERNEL__ -D__TARGET_ARCH_$(ARCH) $(INCLUDES) -c $< -o $@
	$(LLVM_STRIP) -g $@ # Removes debug information

deny_unshare.skel.h: deny_unshare.bpf.o
	sudo bpftool gen skeleton $< > $@

deny_unshare: deny_unshare.c deny_unshare.skel.h
	$(CC) -g -Wall -c $< -o [email protected]
	$(CC) -g -o $@ $(LIBS_DIR) [email protected] $(LIBS)

.DELETE_ON_ERROR:

在新的终端窗口中，运行：

在另一个终端窗口中，我们成功被阻止！

$ make run
…
LSM loaded! ctrl+c to exit.

策略还有一项始终允许特权通过的功能：

$ unshare -rU
unshare: unshare failed: Cannot allocate memory
$ id
uid=1000(fred) gid=1000(fred) groups=1000(fred) …

在无特权的情况下，syscall 会及早中止。在有特权的情况下，对性能有何影响？

$ sudo unshare -rU
# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

测量性能

我们打算使用单行 unshare 来映射用户命名空间，并在其中执行测量的命令：

通过 syscall unshare enter/exit 的 CPU 周期分辨率，我们将以根用户身份测量以下内容：

$ unshare -frU --kill-child -- bash -c "exit 0"

  1. 不带策略运行的命令

  2. 带策略运行的命令

我们将使用 ftrace 记录测量：

目前，我们专门为 unshare 的 syscall enter 和 exit 启用了跟踪。现在，我们设置 enter/exit 调用的时间分辨率，计算 CPU 周期数量：

$ sudo su
# cd /sys/kernel/debug/tracing
# echo 1 > events/syscalls/sys_enter_unshare/enable ; echo 1 > events/syscalls/sys_exit_unshare/enable

接下来，我们开始测量：

# echo 'x86-tsc' > trace_clock

在新的终端窗口中运行策略，然后运行下一个 syscall：

# unshare -frU --kill-child -- bash -c "exit 0" &
[1] 92014

现在，我们来比较两个调用：

# unshare -frU --kill-child -- bash -c "exit 0" &
[2] 92019

unshare-92014 使用了 63294 个周期。

# cat trace
# tracer: nop
#
# entries-in-buffer/entries-written: 4/4   #P:8
#
#                                _-----=> irqs-off
#                               / _----=> need-resched
#                              | / _---=> hardirq/softirq
#                              || / _--=> preempt-depth
#                              ||| / _-=> migrate-disable
#                              |||| /     delay
#           TASK-PID     CPU#  |||||  TIMESTAMP  FUNCTION
#              | |         |   |||||     |         |
         unshare-92014   [002] ..... 762950852559027: sys_unshare(unshare_flags: 10000000)
         unshare-92014   [002] ..... 762950852622321: sys_unshare -> 0x0
         unshare-92019   [007] ..... 762975980681895: sys_unshare(unshare_flags: 10000000)
         unshare-92019   [007] ..... 762975980752033: sys_unshare -> 0x0

unshare-92019 使用了 70138 个周期。

这两个测量之间有 6,844 个（大约 10%）周期的差值。结果还不赖！

这些数字是针对单个 syscall 的情况，调用代码越频繁，这些数字也会相应累加。Unshare 通常在创建任务时调用，而在程序正常执行期间不会重复调用。需要对您的用例进行仔细考虑和测量。

结尾

我们大致了解了 LSM BPF 的基本概念，如何使用 unshare 将用户映射到根，以及如何通过在 eBPF 中实现解决方案来解决现实问题。找到合适的 hook 并不容易，需要开展一些试验，还要编写大量内核代码。幸运的是，其他部分都比较简单。由于策略是采用 C 语言编写的，我们可以通过精细调整策略来解决我们的问题。这意味着，可以使用允许列表扩展该策略，允许特定程序或用户继续使用无特权的 unshare。最后，我们考察了该程序的性能影响，并发现阻止攻击手段所需的开销是值得的。

“Cannot allocate memory”（无法分配内存）并不是拒绝权限的明确错误消息。我们提议了一个补丁，用于在调用堆栈中从 cred_prepare hook 向上传播错误代码。最终，我们得出结论，新的 hook 更适合解决该问题。敬请关注！

Linux安全深入剖析Programming

在 X 上关注

Cloudflare|@cloudflare

相关帖子

2026年4月14日

Scaling MCP adoption: Our reference architecture for simpler, safer and cheaper enterprise deployments of MCP

We share Cloudflare's internal strategy for governing MCP using Access, AI Gateway, and MCP server portals. We also launch Code Mode to slash token costs and recommend new rules for detecting Shadow MCP in Cloudflare Gateway. ...

AI, 安全, Cloudflare One, Cloudflare Workers, 开发人员, 开发人员平台, MCP, Cloudflare Access, Cloudflare Gateway, Agents Week 