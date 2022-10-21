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Page Shield 现可监测第三方 JavaScript 代码发起的恶意出站连接

许多网站使用第三方 JavaScript 库，通过使用预建功能来减少开发时间。常见示例包括结账服务、分析工具，或实时聊天集成。任何 JavaScript 库都可能将网站访问者的数据发送到未知地点。

如果您管理着一个网站，曾想知道最终用户的数据可能去了哪里、哪些人可以访问。从今天开始，您可以使用 Page Shield 的 Connection Monitor 找到答案。

Page Shield 是我们的客户端安全解决方案，旨在检测直接影响浏览器环境的恶意行为和破坏行为，例如利用第三方 JavaScript 库中的漏洞。

今天上市的 Connection Monitor 是 Page Shield 最新补充的功能，让您可以看到用户浏览器上由您网站上添加的第三方 JavaScript 发起的出站连接。然后，您可以审查这些信息，确保只有合适的第三方收到敏感数据。

借助 Connection Monitor，Business 和 Enterprise 计划的客户可以获得对出站连接的可见性。如果您使用了我们的 Page Shield Enterprise 附加组件，每发现一个潜在的恶意连接，您都会收到通知。

使用 Connection Monitor 覆盖更多攻击面

Connection Monitor 扩大了捕捉用户浏览器中可能发生的恶意行为的机会网，与此前 Page Shield 的核心功能——Script Monitor 所提供的可见性相辅相成。

Script Monitor 专注于分析 JavaScript 代码，以发现恶意信号，而 Connection Monitor 则旨在研究数据去向。这两项功能完美结合，相辅相成。

事实上，在 Web 应用程序环境中，客户端破坏经常导致数据外泄。最有名的示例是 Magecart 式攻击恶意行为者试图直接从应用程序的结账流程（通常是在电子商务网站上）中泄漏信用卡数据而不改变应用程序的行为。

由于这些攻击利用的是不由您直接控制的 JavaScript（例如嵌入式小部件），因此通常很难检测到，而且操作起来对用户体验没有任何明显的影响。

补充内容安全策略

Page Shield 使用内容安全策略 (CSP) 来接收浏览器的数据，但通过关注核心问题——检测恶意行为（CSP 开箱时没有的功能）进行补充。

内容安全策略使用广泛，让您（作为网站管理员）告诉浏览器可以加载哪些内容，以及从哪里加载。这在原则上是有用的，但在实践中，对于大型应用程序来说，CSP 很难维护，而且最终往往使用太广泛，导致效率低下。更重要的是，CSP 没有提供内置机制来检测恶意行为。这就是 Page Shield 的作用。

此前，借助 Script Monitor，Page Shield 通过只关注 JavaScript 文件，运行我们的 JavaScript 代码分类器等工具来检测恶意行为。从今天开始，借助 Connection Monitor，我们还可以对连接的 URL 端点进行威胁情报馈送查询，让我们能够快速发现潜在的可疑数据泄漏。

Connection Monitor：底层实现

Connection Monitor 使用内容安全策略 (CSP) 的 connect-src 指令接收来自浏览器的出站连接信息。

然后将这些信息存储起来以便访问，并通过连接状态、连接页面来源、域名信息以及威胁馈送信息（如果能访问我们的 Enterprise 附加组件）等额外洞察力进行完善。

要使用 Connection Monitor，您需要通过 Cloudflare 代理您的应用程序。开启时，它将仅根据抽样的 HTML 页面加载比例插入以下 HTTP 响应标头，实施用于接收数据的内容安全策略：

content-security-policy-report-only: script-src 'none'; connect-src 'none'; report-uri <HOSTNAME>/cdn-cgi/script_monitor/report?<QUERY_STRING>

该 HTTP 响应标头要求浏览器将有关脚本 ( script-src ) 和连接 ( connect-src ) 的信息发送到指定端点。默认情况下，端点的主机名为 csp-reporting.cloudflare.com ，但如果使用我们的 Enterprise 附加组件，您可将其修改，与您网站的主机名相同。

使用上述 CSP，浏览器将报告由以下页面发起的任何连接：

<a> ping、

fetch() 、

XMLHttpRequest 、

WebSocket ,

EventSource 和

Navigator.sendBeacon()

连接报告示例如下：

使用上面这种报告，我们可以创建一个出站连接 URL 清单及其发起页面。然后可通过仪表板使用这些数据，并包括以下信息进行完善：

"csp-report": { "document-uri": "https://cloudflare.com/", "referrer": "", "violated-directive": "connect-src", "effective-directive": "connect-src", "original-policy": "", "disposition": "report", "blocked-uri": "wss://example.com/", "line-number": 5, "column-number": 16, "source-file": "", "status-code": 200, "script-sample": "" }

**连接状态：**如果最近见到过该连接，则为活动状态

**时间戳：**第一次见到和最后一次见到的时间

**元数据：**WHOIS 信息、SSL 证书信息（如有）、域名注册信息

**恶意信号：**威胁馈送域名和 URL 查询*

* URL 馈送查询只有在存储了完整的连接路径时才可用。

隐私说明

在 Cloudflare，我们希望同时确保直接客户和终端客户的隐私性。因此，默认情况下，Connection Monitor 只存储和收集连接 URL 的方案和主机部分，例如，如果浏览器向以下端点发送数据：

https://connection.example.com/session/abc

Connection Monitor 将只存储 https://connection.example.com ，舍弃路径 /session/abc 。这确保我们最大程度降低存储会话 ID 或完整 URL 中可能发现的其他敏感数据的风险。

不存储路径则确实意味着，在某些特定情况下，我们无法从我们的威胁情报中进行完整的 URL 馈送查询。为此，如果您知道没有在连接路径中插入敏感数据，您可以轻松地从仪表板上开启路径存储。按预期计划，将继续支持域名查询。今后还将进一步支持存储查询字符串。

下一步

Script Monitor 和 Connection Monitor 只是 CSP 提供的众多指令中的，我们计划在 Page Shield 中支持的两项功能。下一步，我们已经在开发一些其他功能，包括直接从仪表板建议和实施积极和消极的策略。

Connection Monitor 额外提供对应用程序行为的可见性，我们为此备感兴奋，并期待其下一步发展。