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Cloudflare 的 WAF 荣获 2021 年度 “客户之选” 称号

2021-03-30

2 分钟阅读时间
这篇博文也有 EnglishFrançaisDeutsch日本語한국어Español繁體中文版本。

Cloudflare 负责打造 web 应用程序防火墙（WAF）的团队在过去一年来不断创新。今天，我们的工作得到了公众的认可。

Cloudflare’s WAF is recognized as customers’ choice for 2021

Cloudflare WAF 提供的易用性、规模和创新控制换来了客户的积极评价，为我们赢得 2021 年度 Gartner Peer Insights 的 WAF “客户之选”荣誉称号。您可以在这里下载报告的免费副本。

Gartner Peer Insights “客户之选”荣誉称号表彰得到客户高度评价的供应商和产品。收集的数据代表 IT 企业专业人士最看重的一系列顶级供应商软件产品。

Cloudflare’s WAF is recognized as customers’ choice for 2021

我们获得的积极反馈是一致的，都归结到 Cloudflare 的产品原则。客户对 Cloudflare WAF 的评价如下：

  • “一个优秀的托管 WAF，一家更像合作伙伴而非供应商的公司”服务业主站点可靠性架构师 [完整评价]；

  • “一个简单而高效的 WAF 解决方案” — 金融业副总裁 [完整评价]；

  • “简单而强大，提供出色支持” — 零售业副总裁 [完整评价]；

  • “安全、直观，令人愉悦的 web 安全和加速” — 制造业技术产品管理高级总监 [完整评价]；

2020 年，Cloudflare 发布了大量安全产品。例如：

我们很高兴能获得 2021 年度 Gartner Peer Insights 的 WAF “客户之选”荣誉称号。谨代表整个团队，感谢所有客户一向以来的支持。

如需进一步了解 Cloudflare WAF，请在此联系我们，如要试用 Cloudflare，请在这里注册。

Gartner Peer Insights “客户的声音”：Web 应用程序防火墙，2021 年 3 月 25 日。GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE 徽标是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司的商标和服务标识，在此使用已获许可。保留所有权利。Gartner Peer Insights Customers’ Choice 是采用书面方法得出的个人最终用户评价、评分和数据的主观意见；这些意见并不代表 Gartner 及其附属公司的意见，也不受 Gartner 及其附属公司认可。Gartner Peer Insights 评论是最终用户基于自身体验而产生的主观意见，不代表 Gartner 或其附属公司的观点。

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