欢迎来到 Full Stack Week

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当您阅读这篇文章时，您正在使用互联网。请停下来想一下这个问题。我们会说“在互联网上”找东西；我们会说“使用互联网”来执行一个任务。但我们从不会说：“我要使用互联网作为我的计算机与服务器之间的中介，在某个服务器上找这些内容。”

我们谈论和考虑互联网的时候，都将它当成一个我们所使用和依赖的单一整体。这就是 “网络即计算机” 这个愿景背后的含义。重要的不是进入“互联网”的各个部分，而是它们共同创造出来的东西。

这也是 Cloudflare 网络背后的愿景。

我们不希望任何人考虑“在某个 Cloudflare 数据中心的服务器上缓存内容”，或者“编写在（所谓）边缘上运行的代码“。我们希望您只需要将它当成一个单一的全球网络，提供 CDN、WAF、DDoS 保护、Zero Trust， 能在其中编写可无限扩展的代码，而且正常工作。

扩展软件并非易事，几乎没有任何程序员想费时去考虑，他们所构建的应用在面临高需求时会发生什么事情。那是我们的工作。您编写代码，我们负责将它扩展到世界任何地方。只需要将代码部署到我们的网络上。

为了做到这一点，我们遵循了程序开发的发展轨迹，最初人们在自己构建的机器用汇编语言编程，到购买机器并安装操作系统，然后迁移到虚拟机上。轨迹的最后是无服务器：无需考虑底层硬件或操作系统。只需要编写代码并部署即可。

因为 Cloudflare 的网络遍布世界各地，接近每一个最终用户，您部署的任何代码也靠近您的用户。物理上和网络上均靠近。因此您能获得高性能和低延迟。下周我们将看到更多这方面的内容：有人打造了一个游戏，将电话用作控制器，游戏在某台计算机上运行，但控制器和计算器之间经我们的网络进行通信。令人震撼！

因此，您拥有可在全球部署的代码，代码由 Cloudflare 安全托管，可从任何地方以极低延迟访问。那么您打算在 Cloudflare 网络上开发什么应用呢？加入超过 35 万使用 Cloudflare Workers 的开发人员行列，构建下一个新的应用吧。

之前有人开玩笑说，Cloudflare 拥有博客，并通过维持网络这个副业来为博客提供内容。这当然是无稽之谈，我们维护网络的目的不是为这个博客提供内容，而是为了_驱动_一个博客 :-)

抛开笑话不谈，虽然我们的很多努力都是针对网络的，还有很多软件的其他关键部分都是 Cloudflare 业务的核心：我们的营销网站，我们的控制中心，我们的 API 和用户配置，开发文档，以及成就 Cloudflare 的所有基础设施。

我们非常热衷于使用自家产品，并曾通过这个博客讨论在 Cloudflare 上构建 Cloudflare 的方法。自 2017 年发布 Workers 以来，我们的很多团队都通过在 Workers 上构建来加快了速度。但，仅计算是不足够的。

与 Innovation Weeks 一样，本周内我们将作出一系列宣布，帮助描绘我们所希望看到的计算未来，并为开发人员提供所需的工具，以便在我们的网络上构建下一个应用。

也许我们将从最基本的组成部分——数据开始。今年早些时候的生日周期间，我们宣布了 R2 Object Storage，让开发人员能够存储任何内容，这提供了另一个关键的组成部分。但开发人员可能还需要访问很多其他类型的数据存储，包括我们自己！

从后端走到前端，我们在去年宣布了 Cloudflare Pages，这是构建静态站点的最佳方法。但我们又想，为什么就此止步呢？我们即将宣布令人兴奋的消息，使后端比以往更接近前端。

我们还遗漏了什么呢？视频，图像，支付？不用担心，我们都已经考虑到了。

哦，当然，创建应用过程中最重要的部分是您——开发人员！我们想要确保的是，您不仅能构建最快、最安全的应用，还能够乐在其中。从您编写第一行代码，到首次推送到生产环境，我们都要让您拥有最佳的编程体验。

构建开发人员平台的最精彩之处在于看到您利用它所打造的成果——我们很高兴能向世界推介我们的社区成员，以及他/她们与我们一起打造的杰出应用上（现有 250 万个，并持续增加中！）。我们将在博客和 Cloudflare TV 上进行专题介绍。未来一周内，欢迎关注！