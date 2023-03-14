借助 Descaler 计划从 Zscaler 无忧迁移至 Cloudflare One

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今天，Cloudflare 很高兴推出 Descaler 计划，这是将现有 Zscaler 客户迁移到 Cloudflare One 的无障碍路径。如此，Cloudflare 使企业客户更容易切换到更快速、更简单且更敏捷的安全和网络转换基础。

越来越多的客户向我们表示对 Zscaler 不满意，因为实现目标需要管理多个解决方案，商业条款也不理想。Cloudflare One 提供一个更大的网络，一个没有服务链且能够以不可置信的速度创新的“单堆栈”解决方案，这意味着大量新产品和功能发布。

Descaler 计划的核心是帮助降低变革风险。设计简单直接，技术资源可确保平稳过渡，战略咨询可确保迁移实现组织目标。预计客户几周内就能在 Cloudflare One 上启动和运行，不会中断他们的业务运营。

Descaler 计划包含哪些要素？

知识渊博的人员、明确清晰的流程、魔法一样的技术。适当的人员、流程和技术对于任何成功变革都至关重要。因此，我们汇集各方面的专长，帮助客户顺利迁移到 Cloudflare One。

Cloudflare One 是我们的安全访问服务边缘 (SASE) 平台，将网络连接服务与 Zero Trust 安全服务结合在最快速、最有弹性且组合最灵活的全局网络上。无论用户在哪里，此平台都能将用户动态连接到企业资源，在接近用户的地方提供基于身份的安全控制。

资格

使用 Zscaler 竞争安全产品（例如 ZIA 或 ZPA）并且拥有 1000 名或以上员工的企业组织有资格参加。Descaler 计划与 Cloudflare 专家在两个相关路径上建立资源和接触点——一个专注于技术成功，另一个专注于业务成功。

技术成功

管理员之福。Descaler 计划包括技术顺利迁移所需的工具、流程和合作伙伴。

1. 架构研讨会。双方专家重新审视您组织的当前情况，以及实现数字转型在未来两三年需要完成的工作。与 Cloudflare 专家召开互动会议，可帮助我们共同关注对您组织最有意义的迁移路径，深入研究可用的支持技术，使过渡到 Cloudflare 更加容易。

互动讨论结果将涉及自定义迁移计划、Descaler 工具包和 Cloudflare 专用资源，在促进无缝切换的同时通过网络和安全技术专注于促进实现您的短期、中期和长期业务目标。您可以更好地了解迁移到互联网原生 SASE 平台的路径，但更重要的是，了解 Zero Trust 和 SASE 概念可为您的企业创造哪些有形价值。

2. 技术迁移工具。除了提供帮助完成迁移的人员和流程外，Cloudflare 还可以提供一系列技术工具和脚本。点击几下，就可以自动导出已部署 Zscaler 产品的设置和配置，以便迁移到 Cloudflare One。此工具包旨在节省数不清的点击时间。

此过程的神奇之处在于简单。Descaler 工具包按照提取、转换和加载 (ETL) 最佳实践，使用形成文件的受支持 API 调用访问您的当前帐户，从 ZIA 或 ZPA 导出当前配置和设置，将其转换成与 Cloudflare One 兼容的格式，再迁移到 Cloudflare One 新帐户。

以 ZPA 应用程序为例，Descaler 工具包在导出、转换并导入 Cloudflare One 新帐户前，查看应用程序名称、域/SNI、IP、允许端口、允许协议、用户组等现有设置。在时间紧迫的情况下，可以采取快速迁移路径。例如，如果需要紧急迁移 ZIA，只需要切换 DNS 获得保护基线，关闭 Zscaler，然后管理部署 WARP 和一个完整安全 Web 网关的过程。

工具包入门首先，您需要在您的 ZIA 或 ZPA 帐户中创建新的 API 密钥。然后，Cloudflare 团队分享此工具包，由您的一个系统管理员在本地运行。Cloudflare 团队成员在旁指导，在有疑问时提供帮助。Cloudflare 不需要也不索取您的 API 密钥，只需要输出。之后，Cloudflare 将使用输出转换配置并将其加载到所提供的 Cloudflare One 新帐户中。

Descaler 工具包只读取并列出 Zscaler 帐户中的 API 请求。如果您希望迁移的系统或服务不能 1:1 映射，Cloudflare 团队和我们的获授权合作伙伴可随时提供协助，使迁移尽可能顺利。

3. 可信合作伙伴参与。Cloudflare 合作伙伴网络包括提供安全性、可靠性和性能解决方案以及广泛增值服务的服务和实现合作伙伴。我们的技术合作伙伴在云堆栈内为客户提供补充解决方案，以便在需要时提供实践键盘协助。回首一月，我们宣布推出了适用于 Cloudflare One 的获授权合作伙伴服务交付轨道，因此很高兴使客户可以接触满足 Cloudflare 专业服务交付高标准的获授权合作伙伴。

Descaler 计划继续发展其他功能，例如针对客户认证课程开展的全面技术培训以及针对内部专业服务和获授权合作伙伴专业服务交付提供的支持，使过渡更加简单。这只是向希望切换到 Cloudflare 的客户提供技术资源的开始。

业务成功

对于 CxO，在展示有形的商业价值和影响企业利润的成本节约方面，这一点再清楚不过。

投资回报率 (ROI) 计算。我们重视价值展示，不只是告诉您 Cloudflare One 的价值。我们希望确保迁移任何内容的客户都能认识到迁移至 Cloudflare One 平台可以实现的可量化业务影响。 当前合同的逃生舱口。不要让现有合同阻碍您的长期安全现代化。Cloudflare 致力于使迁移过程尽可能具有成本效益。这意味着，客户可以利用工具和灵活的财务选项逃离 Zscaler，使 Cloudflare 安全运营。在续订时，您不会为此后悔。 Zero Trust 路线图评估。从零到 Zero Trust 意味着具体了解当前所处位置，展望下一步。对于商业领袖而言，这意味着使用资源（例如我们的供应商中立 Zero Trust 路线图）在架构师、工程师和其他商业领袖的帮助下规划未来计划。

如果您的互联网管道堵塞，则请使用 Descaler 计划获取更快的流量：

[2] https://blog.cloudflare.com/network-performance-update-cio-edition，SWG = 安全 Web 网关，RBI = 远程浏览器隔离，ZTNA = Zero Trust 网络访问。

从 Zscaler 迁移到 Cloudflare One 为什么有意义

越来越多的组织选择 Cloudflare 而不是 Zscaler 实现安全现代化，他们通常会在下列关键评估标准中提及我们的优势：

**用户体验：**IT 和安全管理员认为我们的服务部署更容易、管理更简单。最终用户受益于安全服务的更快性能。Zscaler 碎片化云和零碎服务增加了管理复杂性，而 Cloudflare 提供一个统一的控制平面，让组织朝着安全目标快速前进。 **连接性：**客户认为我们的全局网络更大，具有确保任何流量安全的可靠性和可扩展性。而且，与 Zscaler 不同，Cloudflare 网络可在每个位置运行每项服务，确保为全球用户提供一致的保护。 **未来敏捷性：**客户认识到，推进 Zero Trust 和 SASE 需要长期合作。他们选择 Cloudflare 是因为信任 Cloudflare 的快速创新记录，重视我们灵活的架构，以期采用新的安全标准和技术来保持领先。

这只是组织选择 Cloudflare 的几个原因。如果您想了解更多原因和客户故事分享，我们建议您阅读这篇最新博客文章。

如果您想激励同事利用 Descaler 计划，我们建议您使用此信息图进行更直接的对比或参阅我们的网站。

如何开始

参加 Descaler 计划非常简单，使用下面的链接注册即可。之后，Cloudflare 团队将与您联系了解更多注册信息。获知有关现有 Zscaler 部署、当前挑战和未来的 Zero Trust 或 SASE 目标的详细信息后，我们就能立即开始工作。

我们很高兴能通过 Descaler 计划为客户提供切换到 Cloudflare One 的清晰路径。要开始使用，请在此注册。