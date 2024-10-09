エージェントはサンドボックスGA搭載の個人所有のコンピューターの使用が可能に
2026-04-13
Cloudflareサンドボックスは、AIエージェントに永続的で隔離された環境を提供します。これは、シェル、ファイルシステム、バックグラウンドプロセスを備えた実際のコンピューターであり、オンデマンドで起動し、中断した状態を正確に引き継ぎます。...続きを読む »
2026-04-13
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2026-01-29
Moltworkerは、ミドルウェアWorkerであり、CloudflareのSandbox SDKと開発者プラットフォームのAPI上でOpenClaw（旧Moltbot、旧Clawdbot）を実行できるようにするためのスクリプトです。そのため、新しいハードウェアは不要で、AIパーソナルアシスタントをセルフホストすることができます。...