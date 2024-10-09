Découvrez l'isolement géographique des métadonnées du client

2021-12-07

Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui notre fonctionnalité d'isolement géographique des métadonnées du client, qui étend les possibilités de la Data Localisation Suite dans l'objectif de s'assurer que les métadonnées du trafic des utilisateurs finaux d'un client demeurent au sein de l'UE ...