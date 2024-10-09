Cloudflare répond aux nouvelles normes du système Global CBPR
2025-01-28
Cloudflare est la première entreprise à annoncer la réussite de son audit vis-à-vis des systèmes « Global CBPR » et « Global PRP »....Continuer à lire »
2025-01-28
Cloudflare est la première entreprise à annoncer la réussite de son audit vis-à-vis des systèmes « Global CBPR » et « Global PRP »....Continuer à lire »
2023-03-30
Contribuer à la protection des données personnelles dans le cloud, partout dans le monde...
2023-03-18
Cloudflare annonce le déploiement en un clic de régions certifiées ISO, offrant aux clients une manière très simple de restreindre le traitement de leur trafic aux datacenters certifiés ISO 27001 au sein de l'Union européenne...
2022-05-23
Cloudflare peut désormais compter sur une deuxième certification internationale majeure, de même que sur une attestation C5, et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin...
2021-04-21
Cloudflare est l’une des premières organisations de son secteur à obtenir la certification ISO/IEC 27701:2019, et la première société spécialiste des performances et de la sécurité du web à remporter la certification ISO 27701 en tant que sous-traitant et responsable du traitement de données....
10 décembre 2020
Nous sommes convaincus que la confiance est une condition essentielle à l’amélioration d’Internet. Cloudflare se conforme aux certifications et règlementations en vigueur dans le secteur en matière de sécurité, c’est ainsi que nos clients gagneront la confiance de leurs utilisate...