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Certification

Cloudflare obtient la nouvelle certification de confidentialité ISO/IEC 27701:2019. Voici ce que cela signifie pour vous.

2021-04-21

CertificationConfidentialitéConformitéGDPR (FR)Sécurité

Cloudflare est l’une des premières organisations de son secteur à obtenir la certification ISO/IEC 27701:2019, et la première société spécialiste des performances et de la sécurité du web à remporter la certification ISO 27701 en tant que sous-traitant et responsable du traitement de données....

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10 décembre 2020

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