AUTRES PUBLICATIONS

Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui notre fonctionnalité d'isolement géographique des métadonnées du client, qui étend les possibilités de la Data Localisation Suite dans l'objectif de s'assurer que les métadonnées du trafic des utilisateurs finaux d'un client demeu ...

21 avril 2021

Cloudflare obtient la nouvelle certification de confidentialité ISO/IEC 27701:2019. Voici ce que cela signifie pour vous.

Cloudflare est l’une des premières organisations de son secteur à obtenir la certification ISO/IEC 27701:2019, et la première société spécialiste des performances et de la sécurité du web à remporter la certification ISO 27701 en tant que sous-traitant et responsable du traitemen ...