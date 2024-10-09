Cloudflare répond aux nouvelles normes du système Global CBPR
2025-01-28
Cloudflare est la première entreprise à annoncer la réussite de son audit vis-à-vis des systèmes « Global CBPR » et « Global PRP »....Continuer à lire »
2025-01-28
Cloudflare est la première entreprise à annoncer la réussite de son audit vis-à-vis des systèmes « Global CBPR » et « Global PRP »....Continuer à lire »
2023-03-30
Contribuer à la protection des données personnelles dans le cloud, partout dans le monde...
2023-03-18
Cloudflare annonce le déploiement en un clic de régions certifiées ISO, offrant aux clients une manière très simple de restreindre le traitement de leur trafic aux datacenters certifiés ISO 27001 au sein de l'Union européenne...
2022-05-23
Cloudflare peut désormais compter sur une deuxième certification internationale majeure, de même que sur une attestation C5, et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin...
2022-03-18
Depuis ses débuts, Cloudflare s'attache à la sécurisation de ses clients à travers le monde. Nos services protègent leur trafic et leurs données, au même titre que les nôtres...
07 décembre 2021
Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui notre fonctionnalité d'isolement géographique des métadonnées du client, qui étend les possibilités de la Data Localisation Suite dans l'objectif de s'assurer que les métadonnées du trafic des utilisateurs finaux d'un client demeu...
21 avril 2021
Cloudflare est l’une des premières organisations de son secteur à obtenir la certification ISO/IEC 27701:2019, et la première société spécialiste des performances et de la sécurité du web à remporter la certification ISO 27701 en tant que sous-traitant et responsable du traitemen...