Notre engagement continu en faveur de la confidentialité du résolveur DNS public 1.1.1.1

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Il y a exactement 8 ans aujourd’hui, nous avons lancé le résolveur DNS public 1.1.1.1 , avec l’intention d’en faire le résolveur le plus rapide du monde – et le plus privé également. Nous avions conscience que la confiance est primordiale pour un service qui gère le « répertoire téléphonique d'Internet ». C’est pourquoi, lors de son lancement, nous avons pris l'engagement sans précédent de confirmer publiquement que nous honorons notre engagement concernant les données personnelles. En 2020, plutôt que de simplement vous demander de nous croire sur parole, nous avons fait appel à un cabinet indépendant pour examiner notre travail , et nous avons fait part de notre intention de tenir à jour ces examens à l’avenir. Nous avons également invité d'autres fournisseurs à imiter notre démarche, mais, à notre connaissance, aucun autre grand résolveur public n'a demandé un examen indépendant de ses pratiques en matière de confidentialité du DNS.

Au moment de l’examen, en 2020, le résolveur 1.1.1.1 avait moins de deux ans. L’objectif de l’examen était de démontrer que nos systèmes respectaient tous les engagements que nous avions pris concernant le fonctionnement de 1.1.1.1, même ceux qui n’avaient pas d’incidence sur les données personnelles ou la confidentialité des utilisateurs.

Depuis, la pile technologique de Cloudflare s'est considérablement développée, tant en termes d'ampleur que de complexité. Par exemple, nous avons développé une plateforme entièrement nouvelle , sur laquelle reposent notre résolveur 1.1.1.1 et d’autres systèmes DNS. Nous avons donc estimé qu'il était vital d'effectuer un nouvel audit de nos systèmes, et en particulier de nos engagements en matière de confidentialité concernant le résolveur 1.1.1.1, en sollicitant un nouvel examen rigoureux et indépendant.

Aujourd’hui, nous présentons les conclusions de notre dernier examen de confidentialité, réalisé par le même cabinet comptable – l'une des quatre plus grandes firmes d'expertise comptable du monde. L'examen indépendant réalisé par ce cabinet est disponible sur notre page de conformité .

Après la fin de l’année civile 2024, nous avons lancé notre processus complet de collecte et de préparation des pièces justificatives destinées à nos auditeurs indépendants. L'examen a duré plusieurs mois et a nécessité la participation de nombreuses équipes de Cloudflare, qui ont fourni des preuves tangibles de la mise en œuvre de nos contrôles de protection de la confidentialité. À l’issue de l’examen réalisé par les auditeurs indépendants, nous sommes heureux de vous présenter le rapport final, qui confirme que nous avons tenu nos engagements : nos systèmes garantissent bien la confidentialité promise. Plus important encore, nos garanties fondamentales en matière de confidentialité du résolveur 1.1.1.1 restent inchangées, comme l’a confirmé un examen indépendant :

Cloudflare ne vendra ni ne partagera les données personnelles des utilisateurs du résolveur public avec des tiers, et n’utilisera pas les données personnelles du résolveur public pour envoyer de la publicité ciblée à un utilisateur.

Cloudflare conservera et utilisera uniquement les informations demandées, et non des informations permettant d'identifier la personne demandant ces informations.

Les adresses IP sources sont anonymisées et supprimées sous 25 heures.

Nous tenons également à faire preuve de transparence concernant deux aspects. Premièrement, comme nous l'avons expliqué dans notre article de blog de 2020 annonçant les résultats de notre précédent examen , les paquets réseau échantillonnés de manière aléatoire (représentant au maximum 0,05 % de l'ensemble du trafic, y compris l'adresse IP de l'utilisateur du résolveur public 1.1.1.1 transmettant la requête) sont utilisés uniquement à des fins de résolution des incidents réseau et d'atténuation des attaques.

Deuxièmement, cet examen porte exclusivement sur nos engagements en matière de protection de la confidentialité. En 2020, notre premier examen portait sur l’ensemble de nos représentations : non seulement sur nos engagements en matière de confidentialité, mais également sur la manière dont nous traiterions les données anonymisées issues des journaux de transactions et de débogage (« journaux du résolveur public ») aux fins de l'exploitation légitime de notre résolveur public et de nos recherches. Au fil du temps, notre utilisation de ces données pour alimenter Cloudflare Radar , dont le lancement a eu lieu après l'examen initial de 1.1.1.1, a modifié notre approche du traitement de ces journaux, même si cela n’a aucune incidence sur les informations personnelles ou la confidentialité.

Comme nous l'avons souligné lors du premier examen, il y a six ans de cela , nous n'avons jamais cherché à savoir ce que font les utilisateurs sur Internet, et nous avons pris des dispositions techniques qui nous en empêchent. Chez Cloudflare, nous pensons que la confidentialité devrait être la norme. En nous soumettant, de notre propre initiative, à ces examens indépendants, nous espérons établir une norme pour l'ensemble du secteur. Nous pensons que chaque utilisateur, qu'il parcoure directement le web ou qu'il déploie un agent IA pour le faire à sa place, mérite un Internet qui ne surveille pas ses activités. Par ailleurs, Cloudflare s'engage avec fermeté à honorer l'engagement pris dans notre Politique de confidentialité , conformément auquel nous ne recouperons aucune information collectée à partir des requêtes DNS adressées au résolveur 1.1.1.1 avec d'autres données de Cloudflare ou de tiers d'une manière qui permettrait d'identifier des utilisateurs finaux individuels.