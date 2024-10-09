Zack Bloom

Les défis techniques de la construction de Cloudflare WARP
2019-09-25
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
2019-09-25
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
2019-06-02
Si vous souhaitez entamer un débat passionné chez Cloudflare, essayez de nous décrire comme un « CDN ». Les CDN ne vous fournissent généralement pas l'équilibrage de charge, ils ne vous permettent pas de déployer des...
2019-04-17
Le projet AMP (Accelerated Mobile Pages) promettait de rendre le Web, et en particulier le Web mobile, beaucoup plus agréable. La structure AMP HTML a été conçue pour permettre aux pages Web de se charger rapidement, s...
2018-11-09
Cloudflare dispose d'une plate-forme de cloud computing appeléeWorkers. Contrairement à toutes les autres plates-formes de cloud computing que je connais, elle n'utilise pas de conteneurs ou de machines virtuelles. ...