Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. ...

La chaîne de certificats à signature croisée de Let's Encrypt expirera en septembre. Ce changement affectera les anciens appareils équipés de Trust Stores obsolètes (Android 7.1.1 ou versions antérieures) ...

De nombreuses fuites sont dues à des bugs logiciels et des vulnérabilités en matière de sécurité. Dans cet article, nous allons découvrir comment le kernel Linux peut aider à protéger les clés cryptographiques contre une classe entière de vulnérabilités potentielles en matière de sécurité ...

Cloudflare dispose désormais de schémas OpenAPI pour son API. Les utilisateurs peuvent les mettre à profit dans n'importe quel outil OpenAPI open source ...

La gestion d’un réseau d’entreprise sécurisé est une tâche vraiment difficile. Des employés disséminés aux quatre coins du monde travaillent depuis leur domicile. Les applications sont exécutées depuis des datacenters, hébergées dans un Cloud public et fournies en tant que services. ...