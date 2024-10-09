Cloudflare vient de gagner en rapidité et en sécurité grâce à Rust
2025-09-26
Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. ...Continuer à lire »
2025-09-26
Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. ...Continuer à lire »
2024-04-12
La chaîne de certificats à signature croisée de Let's Encrypt expirera en septembre. Ce changement affectera les anciens appareils équipés de Trust Stores obsolètes (Android 7.1.1 ou versions antérieures)...
2022-11-28
De nombreuses fuites sont dues à des bugs logiciels et des vulnérabilités en matière de sécurité. Dans cet article, nous allons découvrir comment le kernel Linux peut aider à protéger les clés cryptographiques contre une classe entière de vulnérabilités potentielles en matière de sécurité...
2022-11-16
Cloudflare dispose désormais de schémas OpenAPI pour son API. Les utilisateurs peuvent les mettre à profit dans n'importe quel outil OpenAPI open source...
2020-10-12
La gestion d’un réseau d’entreprise sécurisé est une tâche vraiment difficile. Des employés disséminés aux quatre coins du monde travaillent depuis leur domicile. Les applications sont exécutées depuis des datacenters, hébergées dans un Cloud public et fournies en tant que services....
25 septembre 2019
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
12 juillet 2019
Il y a près de neuf ans, Cloudflare était une toute petite entreprise dont j’étais le client, et non l’employé. Cloudflare était sorti depuis un mois et un jour, une notification m’alerte que mon petit site, jgc.org, semblait ne plus disposer d’un DNS fonctionnel. ...
20 février 2018
Chez Cloudflare, nous aimons Go. Nous l'utilisons dans de nombreux projets logiciels internes, ainsi que dans des systèmes de pipeline plus importants. Mais pouvons-nous franchir l'étape suivante avec Go et l’utiliser comme langage de script pour notre système d’exploitation préf...